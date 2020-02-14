泡湯享美食！ 羅東村却溫泉酒店 找回台灣村居美學

從中午精采的懷石料理、到晚上食材華麗的鐵板燒，酒足飯飽後再上頂樓星空酒吧佐蘭陽平原無敵豪奢夜景；空檔還可以造訪尊爵俱樂部或待在雙景觀星隅客房裡，一次享受超氧離子奈米牛奶浴溫泉與碳酸氫鈉泉兩種裸湯，一整個無間斷的極致享受。

這就是入住羅東村却國際溫泉酒店的一日寫照。

星空酒吧豪奢前衛、擁有蘭陽平原豪奢夜景，彷彿置身國外。 圖／陳志光、游慧君

春節假期尾聲，約了美食家徐天麟、知名美食部落客小虎、一起在南法開過F1的Robin哥龔懷祖等有力人士，一起享受村却的美好。大半天，暗自竊喜著有他們洗版還tag我，企圖索性以召集人身分偷懶一次。但在「一日村却」之後、陷入重度感動的我，在就寢前終究耐不住內心的喜悅，上臉書交了功課。

我要說的是，在老友、也是村却總經理楊竫如熱切招手下，陰錯陽差、遲了半年才造訪的村却溫泉酒店，真心覺得台北人真該專程前往探索一趟，除了有滿意爆表的雙湯可泡、多樣美食之外，頂樓那令人猶如置身國外的星空酒吧，更值得追尋繁華絢爛夜晚的宜蘭人，不用再遠赴台北，光是移駕村却朝聖，就足以解嗨了。

除了懷石料理，也享受得到主廚親自跨刀、食材華麗的鐵板燒。 圖／陳志光、游慧君

找回台灣獨一無二的村居美學

村却國際溫泉酒店座落在距離羅東火車站5分鐘、蘭陽平原精華地段，雙Y軸線設計下，無論是白天的現代簡約風格、或是夜間成為光芒璀燦的線型發光體，樓高23層、擁有453間雙湯池客房、5間主題餐廳與天台酒吧的它，不在意周遭物換星移，一天24小時都是宜蘭羅東的建築地標。

雙景觀星隅客房很適合三至四人的小家庭入住。 圖／陳志光、游慧君

這幢建築如魔術盒般，可變出各方入住賓客要的自助式、中日西料理、當季美食與頂級婚宴等極致餐飲外，每個房間都能欣賞到大面窗景，導入H光、星辰、微風、水流、綠意等度假元素。酒店設計師想要傳達的是，讓入住賓客在村却的一天，可以在遠眺蔚藍海水、坐擁連綿雪山與蘭陽平原等夢幻元素堆砌下，收到與天地自然共生、與四季一起作息的度假內涵。

如果你覺得光待在酒店裡不夠，知名的羅東夜市最近因疫情關係也不宜去蹭，附近倒是有不少厲害的小吃，像極品水餃店、阿姑乾麵、大頭肉羹，都很值得嘴饞的時候去嚐嚐，或是學人家「肥到深處無怨油」的美食家徐天麟，見著人家大排長龍還任性去摻一咖、非得吃到的張秀雄米苔目。