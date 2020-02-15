觀賞太魯閣峽谷又一去處！ 絕美「山月吊橋」歷經3年完工、下半年正式開放

這座位於太魯閣國家公園內的「山月吊橋」是國內目前「深跨比最高」的峽谷吊橋，最早興建於日治時期，本是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，後因受「掏金熱」影響需開路炸山，因此拆損了基礎，後來曾數次想重建但均未能如期完成。

此次完工的第四代「山月吊橋」，因位於險峻山谷、陡峭邊坡與峽谷風勢使施工難度更加困難，最終歷時兩年九個多月終於克服天險，完成橋體並打造無障礙景觀步道，並預計今年下半年開放。

▲圖片來源：內政部

為了引導遊客能更順利至腹地廣大、自然景觀豐饒的布洛灣遊憩區賞景，太魯閣國家公園管理處鍥而不捨的多次辦理吊橋委託設計，而其審查過程相當複雜，首先得先確認橋塔及錨碇座基礎位置均處穩定岩層以求其安全度，且為克服猛烈的峽谷風勢、全橋振動的穩定性以及最重要的行人舒適性，最終採高架棧道的方式進行設計，以減少對太魯閣地區的生態擾動。

▲圖片來源：flickr @sci

「山月吊橋」不僅跨越立霧溪，更配合布洛灣台地，規劃全區人本無障礙環境，是個非常適合全家出遊來欣賞壯麗峽谷的景觀步道，工程於2016年8月11日開工，2019年5月13日竣工，目前正由管理處辦理周邊景觀縫合、遊客管制引導及無障礙服務設施等最終善後工程，到時開放必定會引起一陣往太魯閣朝聖的風潮，若本身愛好花大自然景觀，開放後一定要來造訪，親自感受那磅礡恢弘大的大地景觀。

▲圖片來源：flickr @shih-ming Yeh





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