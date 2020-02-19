花蓮自駕遊超強懶人包！「最佳路線推薦X絕美景點」一篇搞定

花蓮是台灣人的後花園，平時遊客不多，但每到假日，總覺得全台灣的人都出現在花蓮。想要開車去花蓮，蘇花公路在假日總是擠得水洩不通，所以小編這裡要推薦大家一個小撇步，就是先搭車到花蓮再租車，避免蘇花公路上壅擠的車潮也可以不用因為要開長途而有壓力！接下來就跟小編來看看花蓮租車的小訣竅吧。

租汽車？租機車？

花蓮因為地廣人稀，因此大眾交通工具沒有非常發達，所以來到花蓮租車絕對是個好選擇，那麼到底要租機車還是租汽車呢？

租汽車：

在花蓮租汽車絕對是最適合的交通方式，花蓮地大所以幾乎不用擔心停車的問題，而且人多一起分擔車費的話也不會造成太大的經濟負擔，但是租車有一點要注意的就是絕對要事前先預約，每到假日尤其是國定連假時，往往會一車難求，因此提早規劃，提早網路或電話預訂絕對是事前必做的功課。

租機車：

租機車最大的優點就是省錢，機車一台一天平均300元上下，如果是三天兩夜兩個人平分的話，一個人的交通費還不到500元，絕對是小資族的首選！但機車的缺點就非常明顯了，安全性是一大疑慮外，置物空間也是一大難題，因此在租機車前要先考慮的問題就比租汽車來的多一些。

租車前小提醒

租車前有些東西是一定要先知道的注意事項，今天小編就整理一些行前須知來告訴大家。

租車前先了解

租車條件

在台灣租用汽車的合法年齡是20歲，並且要攜帶身分證(外籍人士請攜帶護照及國際駕照)以及監理單位認可的汽車駕照，才能夠成功租車

保險

要了解租車公司是否提供車體險、竊盜險、第三責任險、駕駛乘客險、強制險等相關保險。

車輛配備

每間租車公司所附贈的車體配備都不相同，某些配備例如：GPS、安全座椅等都需要另外加價。

取車時注意事項

詳讀合約

雖然每次拿到合約時總是密密麻麻，讓人懶得翻閱，但這上面的資訊可是攸關自身的權益，還是記得要好好詳讀，並記得保留租車契約。

加油規定

每一間車行的加油規定都不一樣，有一些沒有特別要求，用多少就加多少；有些會要求你要滿去滿回，油是要加92、95、98還是柴油？這些事情都要特別注意！

車體確認

最重要的一點就是取車後出發前一定要先確認車體的狀況，最好是要拍照或錄影存證，以免後續發生爭議。

車輛類型怎麼選

一般租車大致上分為三種車型，房車、箱型車、休旅車，價格在平日、假日或春節也會不同，因此大家最好是先上比價網確認價格，再做選擇呦。

挑車小撇步

一般房車：建議2~3人，因為車輛並不大，還要注意放置行李的空間。

箱型車：建議4~5人，箱型車的車輛空間適中也有足夠的置物空間，非常適合在花蓮自駕

休旅車：建議6~8人，休旅車的部分在駕駛時要注意車體的大小，較不建議新手駕駛租用。

車價資訊

一般房車(五人座)：1,100~1,600/天

箱型車(七人座)：2,100~2,500/天

休旅車(九人座)：3,000~3,500/天

※以上價格參考gogoout租車網

p.s.租車價格將會以車種、車齡、假期而有所調整，上述價格以平日租車平均計算。

花蓮推薦自駕路線

小編規劃了幾條一日遊的路線讓大家參考，每條路線都可以玩上一整天，讓大家可以輕鬆安排行程呦！

路線1：清水斷崖 → 太魯閣國家公園 → 天祥白楊步道 → 水濂洞

路線2：向日廣場 → 四八高地 → 親不知子斷崖 → 東大門夜市

路線3：花蓮文化創意園區 → 國福花海 → 東華大學 → 雲山水

路線4：翡翠谷 → 鯉魚潭 → 慶修院 → 楓林步道夜景

花蓮必去景點

太魯閣國家公園

太魯閣國家公園。 圖／Flickr

太魯閣可以說是花蓮的門面，經過蘇花公路時絕對會看見它，這裡也是大家到花蓮不會錯過的地方。太魯閣占地廣闊，一年四季皆適合到訪遊玩，春天可以從天祥一路到關原，欣賞沿途美麗的櫻花；夏天時可以走在砂卡礑的溪路中，感受沁涼的溪水及悠閒的鳥鳴；秋天的太魯閣年年都會舉辦「太魯閣峽谷音樂節」，讓你能在峽谷中體驗最動人的音樂饗宴；冬天就是要直接衝頂，到武嶺欣賞一片雪白的新世界。

水濂洞

水濂洞。 圖／IG, fatfish0126

水濂洞是太魯閣國家公園天祥白楊步道內的景點，整條白楊步道到水濂洞來回大約要2-3小時，途中會經歷七個大大小小的隧道、壯闊的白楊瀑布，到最後一個隧道，會看到山泉沿著岩壁含水層傾倒而下，形成絕美水簾景觀，也因著這般的美景讓水濂洞被英國《Virgin Travel Insurance Magazine》雜誌評選為世界必訪景點之一，是來到花蓮必去的秘境。

小編偷偷說：水濂洞的洞窟內有許多含水層，因此在進入水濂洞之前，建議大家可以穿上雨衣換上適合涉水的鞋子，才不會弄濕全身呦。

親不知子斷崖

親不知子斷崖。 圖／IG, edison810911

親不知子斷崖又稱豐濱天空步道，位在花蓮的豐濱鄉，豐濱鄉公所為帶動觀光熱潮，在幾乎垂直的山壁上打造了號稱「全台最驚險的天空步道」，步道以鋼骨及強化玻璃打造，距離海面有50公尺之高，相當刺激，也能夠欣賞壯觀的濱海美景。

慕谷慕魚&翡翠谷

慕谷慕魚。 圖／ IG, edison810911

翡翠谷。 圖／IG, vivilin0510

慕谷慕魚是花蓮的一處世外桃源，位在奇萊山木瓜溪的下游，碧綠色的清澈溪水，讓這裡的美更增添了一絲繽紛；翡翠谷更是吸引許多喜愛冒險的溯溪好手爭相前往，獨特的水簾式瀑布、刺激的高空跳水都是來到翡翠谷不可錯過的體驗。

楓林步道

楓林步道。 圖／IG, sleepio1027

說到花蓮市區的絕美景點，不得不提的就是吉安鄉的楓林步道了，位在鯉魚山坡上，兩旁蜿蜒而上的小徑種滿楓樹，每到秋天時，就會為鯉魚山穿上鮮紅大衣，滿山楓葉的美景非常動人！除了美麗的楓葉外，這裡也是花蓮在地人賞夜景的好去處，在步道入口旁設有景色遼闊的觀景平台，是欣賞全花蓮最浪漫的夜景的最佳選擇。

東大門夜市

東大門夜市。 圖／IG, yumiiilee

台灣人的夜生活，絕對不能少了夜市，而花蓮最具代表性的夜市，絕對非東大門夜市莫屬！東大門夜市最特別的就是集合了福町夜市、大陸各省一條街、原住民一條街、自強夜市等四大主題區塊，發展出各自不同的特色攤販及美食，而夜市本身明亮整齊、道路寬敞、地板更鋪上花崗岩，讓遊客們不僅逛得開心，也逛得舒服。

看完這些花連自駕的資訊跟景點，是不是心裡癢癢的，想要趕快出發了呢？台灣的東部真的是好山好水，有著與都市不同的特色及美景，因此趁著即將到來的連假，趕緊來規畫一趟花蓮租車自駕之旅吧。

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