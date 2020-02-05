來泡美人湯！宜蘭「鳩之澤」雲霧迷漫　山巒環繞森林原湯仙境美泉

深山咕嚕咕嚕冒原湯，不只用來洗浴還能煮蛋、煮玉米，有得吃也有得玩， 盡情享受大自然野趣，歡樂指數百分百。

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★鳩之澤

太平山過去與阿里山、八仙山並稱台灣三大林場，之後轉型森林遊樂區，以豐富完整的林相聞名。位於山腰處的鳩之澤，即太平山重要景點之一，這裡擁有豐富的地熱溫泉，林務局很早便在此闢建泡湯及煮蛋池，其中露天溫泉SPA 區以大石為池，非常具有野湯情趣。

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鳩之澤就是過去的仁澤溫泉，其名稱為日治時期當地屬於一片沼澤地，鳥類多在此覓食繁殖，故得「鳩澤」之名。這裡標高約520 公尺，位於通往太平山半途的幽谷之中，由於發現溫泉地熱，也被稱做「燒水」。溫泉泉源是從山麓石縫中滲流出，泉質屬於弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，無色無味，浸浴後皮膚有潤滑感，故稱為「美人湯」。早期林場伐木工利用這項天然資源建造溫泉浴室，泡湯正是一天工作結束後最佳放鬆時刻。

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鳩之澤有趣之處，在於採集在地巨石與卵石，以堆疊、嵌飾等方式施造露天溫泉SPA 區，光看就很有野溪泡湯的情趣。敞闊的水池裡還置放多顆大石，內部挖空注滿溫泉水，成為一窟窟可容 1 至 2 人浸泡的小湯池，人坐進去泡湯就像被大鍋燉煮一般，妙趣橫生。整座溫泉SPA 區並以巨石區隔成數座泡湯池，有的純粹享受湯溫水暖，有的裝設沖擊泉等SPA 功能，遊客邊泡邊玩，大人小孩都樂不思蜀。

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溫泉區下層還設有火山形狀的煮蛋池，泉溫高達百度，短短時間便能將雞蛋及玉米煮熟，在這兒煮蛋是有撇步的，必須先放煮蛋槽 12至 15 分鐘後，再改冷水沖 3 分鐘撈起，口感才會滑嫩 Q 彈，沾點鹽巴就很好吃；還有玉米經溫泉煮過也特別鮮甜，吃完還想再吃，簡直是欲罷不能。此外，與溫泉隔多望溪而立還有鳩之澤自然步道，全長約1.1 公里，沿途盡為景觀原始的闊葉林，芬多精氣息讓人心曠神怡。

【景點資訊】

地址：宜蘭縣大同鄉太平村燒水巷25號

電話：（03）980-960





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