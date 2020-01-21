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2020國道打卡新亮點！全台首座東部休息站「蘇澳服務區」 春節返鄉休息站景點再+1

2020-01-21 13:51聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

近期剛開始營運的國5「蘇澳服務區」，作為台灣首座東部休息站，在蘇花改通車後，更加躍升為最新的國道打卡熱門地點啦！年節時期，許多人開車返鄉或一家人出遊時，必定會經過國道上的休息站，而這些服務區除了是能中途休息的地方，近幾年還是高速公路界的觀光重點。今天來為大家從全台服務區中，精選出國道4大休息站吧！

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2020全台最新、東部最初：國道5號蘇澳服務區

圖／IG@dohome182授權
圖／IG@dohome182授權
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「蘇澳服務區」為宜蘭縣唯一的國道服務區，位於蘇花改起點、國道 5 號終點。外觀設計就如鯨魚造型的郵輪非常搶眼，內部裝潢也走海洋風。蘇澳休息站包含了美食街、超商還有親子空間等，但據說最受遊客好評的，就是24小時開放的五星級廁所。除了設施非常高級，還貼心設置了VIP親子廁所和無性別廁所，讓所有旅客都能放心到此休息！

宜蘭最知名的伴手禮之一，如果在市區忘記購買，在休息站也能買得到。圖／IG@doh...
宜蘭最知名的伴手禮之一，如果在市區忘記購買，在休息站也能買得到。圖／IG@dohome182授權
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進駐休息站的全家便利商店，人潮穩定後會開放24小時營業。圖／IG@dohome1...
進駐休息站的全家便利商店，人潮穩定後會開放24小時營業。圖／IG@dohome182授權
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國道最美、人氣最高：國道3號清水服務區

為了慶祝和日本新東名高速公路同名的「清水服務區」，締盟為姐妹服務區，18日當晚施...
為了慶祝和日本新東名高速公路同名的「清水服務區」，締盟為姐妹服務區，18日當晚施放了歡慶煙火。圖／IG@yongnanyu授權
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台中「清水服務區」至今仍被不少遊客譽為「全台最美的國道休息站」，內部設有立體水族箱，而無敵夜景也是許多人慕名而來的原因之一。近日與日本新東名高速公路同名的「清水服務區」，締盟為姐妹服務區後，引進了日本美食，讓遊客又多了餐點選擇。

清水服務區近期的熱門打卡地點之一。圖／IG@karlie__99授權
清水服務區近期的熱門打卡地點之一。圖／IG@karlie__99授權
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國道休息站之北區最大、國道3號老大：國道3號關西服務區

圖／取自IG@miles2047
圖／取自IG@miles2047
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新竹「關西服務區」為國道3號第一個成立的休息站，具有濃郁的客家風情，而且是北區面積最大的服務區，適合到此休息的旅客到處走走、逛逛。

圖／取自IG@miles2047
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東南亞規模最大：國道3號東山服務區

圖／取自台南旅遊網官網
圖／取自台南旅遊網官網
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號稱東南亞規模最大的「東山服務區」，服務區遍植花草樹木，景觀非常秀麗，與關西服務區、清水服務區並列為「北關西、中清水、南東山」，是往來南部的旅客休憩的好地方。

台灣高速公路有非常多具有特色的服務區，大家開車上國道時，中途也別忘了到休息站好好感受另一番美景！

國5蘇澳服務區啟用「大船入港」酷炫造型成打卡熱點。圖／縣府提供
國5蘇澳服務區啟用「大船入港」酷炫造型成打卡熱點。圖／縣府提供
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國道5號蘇澳服務區

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇新路81號

國道3號清水服務區

地址：台中市清水區吳厝里吳厝二街89號

國道3號關西服務區

地址：新竹縣關西鎮東安里11鄰上三屯14號

國道3號東山服務區

地址：台南市東山區枋子林74之6號

圖／取自東山服務區FB粉絲團
圖／取自東山服務區FB粉絲團
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