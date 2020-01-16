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冬天來泡湯！宜蘭礁溪在地深耕 老牌飯店華麗變身時尚湯旅

2020-01-16 09:00Taipei Walker

勇於突破才能引領潮流，繼首創溫泉結合SPA後，川湯春天又推出項目超過20種的大眾風呂，讓你怎麼玩都不膩，除了泡湯還有礁溪周邊吃吃喝喝小旅行喔！

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★川湯春天溫泉飯店（旗艦館）

礁溪碳酸氫鈉泉自古聞名，泉水清澈無味，洗後光滑柔細不黏膩，有「溫泉中的溫泉」之譽。「川湯春天」是在地老品牌，曾首創第一座溫泉SPA 稱霸礁溪，之後還增建德陽館，而本館則原址重建，成為川湯春天的旗艦店。飯店樓高11層，由於東側沒有其他建築遮蔽，景觀湯屋因此擁有無敵視野，泡湯同時可欣賞太平洋與龜山島美景，最是令人心曠神怡。項目琳瑯的SPA 露天風呂，現為礁溪人氣最高的大眾湯池，裡頭有規劃咖啡泉、香茅泉、硫磺泉的六福湯，號稱「台灣岩盤浴」的石板床，以及溫泉魚、SPA池、兒童戲水區等，讓溫泉不只養生滋潤還兼有趣好玩。除了泡湯，飯店還有小朋友最愛的卡茲童樂園，而享享自助百匯提供多國美食料理，無限量暢快享用，大快朵頤超開心。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號

電話：（03）988-9666


★櫻花陵園

位於礁溪山區的櫻花陵園依山勢興建，氣氛寧靜自在，有別於傳統公墓的雜亂與恐怖氛圍，曾獲得2010年台灣建築獎肯定。入口橋下的迴廊，傾斜牆面與幾何拼接感彷彿是異次元的時空隧道，而居高臨下的優越地勢，只要天氣晴朗，即可遠眺宜蘭平原全景與龜山島。園內還栽種了大量櫻花，每年初春粉櫻綻放，景致唯美浪漫，成為另類熱門的賞櫻地點。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏崙村雪谷大道1號


★里海café

主理人為知名民宿平台的創辦人之一，因熱愛生魚片而向朋友學習到漁港買魚、挑魚、料理、擺盤等知識技術，並結合自身的另一項興趣「咖啡」，開設這家與眾不同的咖啡店。店內漁獲都是自大溪、梗枋漁港或南方澳採購而來，每日鮮魚種類因天候狀況、季節等因素而不大相同，餐點分成醬燒、鹽烤和生魚片3種料理方式，不只新鮮，種類也相當豐富。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉和平路107 號

電話：（03）987-1213


★潭酵天地觀光工廠

由釀醋世家打造的潭酵天地觀光工廠，走進大廳後，便被2層樓高的透明溜滑梯吸引目光，無論是大、小朋友皆紛紛躍躍欲試，等不及挑戰這座大玩具！並設置良水食作提供茶飲，透過「好食酵味」、「我的發酵地圖」引領遊客進入醱 酵的世界。來到2樓，可經由全製程透明的參觀走道，了解醱酵的製程。最後可至展售區將種類豐富的相關產品帶回家！

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路25 號

電話：（03）928-9096


★礁溪觀光夜市

礁溪向以溫泉出名，在各界期盼下，專屬礁溪的夜市終於誕生。全新的夜市位於礁溪轉運站旁邊，一下車就能逛非常方便，全區以帳篷搭建不怕細雨綿綿，相關單位還拉出一條行人專用道，讓人車分流避免危險。夜市規劃百餘座攤位，除了各式美食小吃，也將會有商品小物、娛樂攤位等陸續進駐，有吃有玩有得買，超高人氣讓礁溪溫泉鄉的夜生活不寂寞。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六 段17號旁


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礁溪溫泉觀光工廠

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Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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