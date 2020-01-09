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搶拍無敵海景！花蓮「海崖谷」最新歐風打卡景點 配合蘇花改通車衝一波

2020-01-09 12:48聯合新聞網 旅遊美食聯合報導

蘇花改全線通車後，台北、宜蘭往返花蓮車程時間減少，到花蓮旅遊比起以往更加方便。而原本就是國內熱門旅遊勝地的花蓮，如今也有越來越多隱藏美景持續被挖掘。其中，位於花東海岸線的「海崖谷」，就是近期備受關注的景點之一。

圖／IG @_hayaku授權
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花蓮海崖谷​​露營休閒園區，在2019年底才開始試營運。露營區設有豪華帳篷，供旅客在前線欣賞浪漫碧藍海景。但沒有留宿計劃的遊客也不用擔心！非房客可在每天早上10點至下午5點半期間入園，也有北歐風帳篷開放供參觀體驗。

園內採歐風造景，也設置多款造形椅、旋轉椅，還有月亮鞦韆任你拍，只要喬好自己滿意的姿勢，搭配海景怎麼拍怎麼美！不過由於園區不提供停車位，為了維護休閒品質，海崖谷園區每日實施控管在園人數150人。想要親臨海平線的朋友，快把這個花蓮新亮點筆記起來吧！

心型草編坐椅是許多人的必拍景點。圖／IG @oct.29_授權
心型草編坐椅是許多人的必拍景點。圖／IG @oct.29_授權
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海崖谷​​露營休閒園區：

地址：花蓮縣鹽寮村大坑51-5號 (遠雄海洋公園旁)

入園時間：10:00-17:30

入園費用：100元/人（可折抵消費）／國小以下免收費

注意事項：

1.每日實施控管在園人數150人

2.園區內不提供停車位，需要自行停放於台11線道路兩側安全處。

圖／IG @lin903103授權
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圖／IG @_hayaku授權
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