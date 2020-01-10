在地人都讚不絕口！花蓮五大必吃美食全在這

花蓮可說是樂活聖地，每到假日必定吸引大量觀光客前來朝聖，但每次到花蓮吃的美食都一成不變嗎？想知道在地人都吃什麼美食嗎？別再去公正包子排隊啦！就讓身為花蓮在地人的小編來告訴你，來到這吃什麼美食才是真正的專業（拍手！）

米噹泰式碳烤

越夜越美味的碳烤 ！

米噹泰式碳烤。 圖／IG, ecinaj_hihs 分享 facebook

米噹泰式碳烤。 圖／IG, kaoshuyung 分享 facebook

店內沒有特別的裝潢，但空間非常寬敞，每到營業時間就已聚集眾多人潮，來到這必點的就是「泰式烤肉」豬肉嫩而多汁，再放上九層塔來增加它的香氣，最後沾上特調泰式醬，酸辣香在嘴中合而為一，保證一盤接著一盤！ 而「鬼頭刀」也是他們的招牌之一，油脂遍部肉身，口感綿密、香氣逼人，吃了一口深怕自己再也吃不到如此美味的食物 ！

地址：花蓮市重慶路221-2號

電話： 03-8357031

營業時間：18:00-01:00 (週二公休)

阿姑的店

不預約絕對吃不到 !

阿姑的店。 圖／ IG, 9.1.4.food 分享 facebook

阿姑的店。 圖／IG, kaoshuyung 分享 facebook

想要品嘗的各位最好是2週至1個月前訂位 ! 沒錯，你沒聽錯，阿姑的店就是那麼吸引人，小編特別要介紹的是「蒜泥松阪豬」這絕對此間店必點美食，口感三分滑嫩七分脆，是道滿分的美食，接下來再來道甜點「阿姑芋捲」外表看似簡單，口感卻香酥而不膩，加上微鹹的鹹蛋黃提味，咬下去的那一口幸福瞬間湧上心頭！其它還有很多特色小吃千萬不要錯過拉～

地址 : 花蓮縣吉安鄉慶豐村6鄰中山路3段226號

電話 : 03- 8535802

營業時間 : 11:30~14:00、17:30~20:30

圓滿粉圓冰店

真材實料俗勾大碗

圓滿粉圓冰店。 圖／IG, 0427doris 分享 facebook

圓滿粉圓冰店。 圖／IG, tutu_foodaholic 分享 facebook

每到夏天小編我必定會到這間冰店沁涼一下，炎熱的夏天當然是要來碗涼爽的刨冰，真心推薦粉圓、芋圓、地瓜球、粉粿四種料，配料都是由店家自行熬煮，粉圓的口感Q彈有勁，非常能感受到它的生命力 ! 喜歡酸味的朋友們一定要特別加上檸檬汁，吃起來非常爽口，酸酸甜甜的滋味好像初戀 (喂~)

地址 : 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段95號

電話 : 03-8522236

營業時間 : 14:00-22:00

流氓雞排

霸氣外漏的雞排店老闆

流氓雞排。 圖／IG, yuchendou 分享 facebook

流氓雞排。 圖／IG, chingyi0824 分享 facebook

店名其實就是現炸雞排，但老闆的獨特風格，自然就約定成俗的變成在地人口中的流氓雞排。老闆雖然渾身刺青看起來有點恐怖，但是炸雞排的樣子有模有樣，小編覺得大家也不用害怕啦！

使用帶皮雞胸肉現炸，雞胸肉扎實的口感，搭配淋上酌料的酥脆外皮，這種美味真的是一絕啊！而且其他的炸物也不錯吃唷。

小編良心建議☛最好是先決定好再點餐！否則會見識到老闆所謂的霸氣外漏！

地址 : 花蓮市富強路９號

電話 : 03 856 7197

營業時間 : 16:30-01:00

可口山東餡餅

總是提早賣完的餡餅 !

可口山東餡餅。 圖／IG, ly5261 分享 facebook

可口山東餡餅。 圖／IG, 0427doris 分享 facebook

就在民國路上有一間簡單的小攤販賣著好吃到爆的餡餅，重點是一顆只要12元！ 餡餅每天都是新鮮現做的，由於生意太好，幾乎都是提早賣完，想品嚐的朋友們動作要夠快啊！

餡餅的表皮金黃酥脆，看了口水直流，豬肉內餡飽滿扎實，最重要的是，一定要小心燙！否則咬下第一口就會被隨之噴出的湯汁給燙傷。

貼心小訣竅☛首先咬個小洞，慢慢的把湯汁吸出，再狠狠地咬下去！

地址 : 花蓮市民國路41號

電話 : 0933-993388

營業時間 : 12:00-17:00 (週六日及一休息)

小編寫完這篇已經開始思念家鄉了！好想趕緊回家再次回味這些美食，期待小編再去發掘更多美食給各位！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime一月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」