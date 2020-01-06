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網推全台最美公路 無敵海景+海鮮野菜讓你五感都滿足

2020-01-06 10:05行遍天下

【圖／文：行遍天下】

被譽為「台灣最美高架橋」金崙大橋通車以來，台9線太麻里鄉至達仁鄉的路段成為賞海景熱門路線，如今加津林至大鳥段也於2019/10/28日開通，座擁蔚藍大海景致，為台9線增添亮點。

台9線沿著海岸線的斷崖峭壁而行，被稱為全台最美公路。
台9線沿著海岸線的斷崖峭壁而行，被稱為全台最美公路。
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南迴公路大鳥段因沿著海岸線的斷崖峭壁而行，寬敞平坦的四線大道，不僅縮短台東市區到達仁鄉的行車時間，道路的東側是蔚藍大海、西側是蓊鬱山林，由於居高臨下，可將浩瀚壯闊的太平洋海景盡收眼底。

暢遊台9線加津林至大鳥段不但可以和大海做最近距離的接觸，還可深入深山野林，尋幽探祕，登上南田觀景台眺望前方浩瀚太平洋，海風迎面吹拂，得到內心平靜的療癒。

　

推薦必遊景點

大武彩虹村

地址：台東縣大武鄉大武村10號

大武彩虹村就位於濱海的大武村內。
大武彩虹村就位於濱海的大武村內。
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大武彩虹村位在台9線與大武街的轉角處，為大武村主要街區，由於村裡的房屋被抹上五顏六色，吸引遊客路過停留，讓原本寂靜的部落瞬間熱鬧起來，其中面向橫跨台9線天橋的巨幅放射狀彩虹牆面，是遊客拍照打卡的熱點。此外，彩虹村內還有許多連棟的彩色永久組合屋，住的是莫拉克風災後遷徒的富山部落居民，為彩虹村增添了不少原民元素。

　

金龍湖

地點：台東縣大武鄉尚武村(台9線接大武街、山林路、大埤池產業道路即抵)

金龍湖湖面佈滿了荷葉與荷花，景致宜人。
金龍湖湖面佈滿了荷葉與荷花，景致宜人。
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金龍湖舊名大埤湖、又稱大武水庫，是山坳處的天然湖泊，湖面略呈葫蘆狀，湖畔林木茂密、綠樹成蔭，碧綠的湖面上還有片片荷葉和朵朵荷花，景致宜人，充滿山林寧靜之美。為方便遊客遊湖賞景，大武鄉公所舖設約2公里的環湖步道，環湖欄杆以原住民圖騰的石板做裝飾，沿途並設置休憩涼亭，是散步健行、偷得浮生半日閒的好去處。

　

同發順鮮海產

地址：台東縣大武鄉環港路1-6號

電話：089-792-958

時間：10:00~20:00 (每月第一個週一休)

價位：乾煎油帶魚(30元/兩)、三杯中卷(大300元、小200元)、炒椴木黑木耳(大200元、中150元、小120元)

新鮮中卷經由三杯方式調理，不但口感彈Q，滋味還特別香。
新鮮中卷經由三杯方式調理，不但口感彈Q，滋味還特別香。
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開店23年的同發順海產因食材新鮮、價格實惠，幾乎成為大武必吃海鮮餐廳了！同發順就位於大武漁港旁，當天現撈漁獲上岸後就近取得，食材鮮度有保證，許多初訪的客人一吃就成了老主顧。油帶魚和黑木耳是同發順的兩大招牌菜，前者是大武沿海特有魚種，每年10月至隔年2月是旺季，油帶魚口感似白帶魚，特色是背鰭有一條黃帶，乾煎紅燒兩相宜；黑木耳來自附近山豬窟，種植在椴木上、非一般太空包，口感超爽脆。

　

大鳥遊憩區

地點：台東縣大武鄉大鳥村入口前路旁

大鳥休憩區對面是大鳥村，入口處有大鳥雕像。
大鳥休憩區對面是大鳥村，入口處有大鳥雕像。
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相傳過去大鳥村山區常有大鳥出沒，並有人目睹大鳥啣抓小嬰兒飛上天，因而得名。大鳥遊憩區就位在大鳥村入口對面，完善的停車空間加上供應熟食的部落市集，成為南來北往旅人的中途休息站，倚著白色欄杆即可眺望優美的東部海岸線。附近有「南方以南---南迴藝術計畫」的裝置藝術作品「在屾」，出自世大運聖火台設計團隊「豪華朗機工」，作者以廢棄鋼筋和水泥柱勾勒出山稜曲線，塑造海邊的另一種連綿山景。

　

彩泉海景民宿

地址：台東縣大武鄉大鳥村11鄰大鳥288-1號

電話：0919-611-098

價位：海景雙人房平日2,600元、假日3,200元、定價(春節)4,200元；親子四人房平日3,000元、假日3,600元、定價(春節)4,600元

彩泉海景民宿緊鄰台9線公路，隔著公路，一眼望去就是太平洋。
彩泉海景民宿緊鄰台9線公路，隔著公路，一眼望去就是太平洋。
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位於台9線濱海公路上的兩層樓歐式別墅，白色外觀在青山藍天襯托下，格外顯眼，全棟共5間房，每間房間都有不同的色調與設計，像是以藍白雙色為基調的雙人房，即帶有海洋意象；粉紅色系的四人房則充滿公主浪漫氣息，房間潔淨、寬敞舒適，另外還有綠草如茵的庭

園，隔著台9線公路面對一望無際的太平洋，2樓露台同樣可供休憩賞景，傍晚在此納涼吹風相當愜意。

　

VUVU野菜農園

地址：台東縣達仁鄉森永村76號

電話：0982-962-815(用餐請於3天前預約)

價位：野菜火鍋350元(二人份)

野菜火鍋以野菜和蕈菇為湯底，搭配新鮮食材與山中野菜天然味美。
野菜火鍋以野菜和蕈菇為湯底，搭配新鮮食材與山中野菜天然味美。
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「VUVU」即排灣族語「老人或小孩」的意思，VUVU野菜農園主人張獻文認為，上天創造萬物，依循自然，滋養大地，生生不息，他希望野菜農園供應的野菜火鍋上至老人、下至小孩都愛吃，將當地飲食文化傳承下來。

要說野菜農園種植的野菜是全台第一，一點也不為過，10年來，園主種植超過百種的野菜，就算平常菜園裡也有近20種野菜，他利用自然無毒的野菜做成獨一無二的野菜火鍋，以蕈菇、野菜熬煮的湯底，呈現原生蔬果的天然美味。

　

南田人文景觀觀景台

地點：台東縣達仁鄉(從台9線轉台26線，於90.5k處右轉上坡，行駛約1公里即抵。)

人煙稀少又可賞海景的南田景觀台，是十足療癒的祕境。
人煙稀少又可賞海景的南田景觀台，是十足療癒的祕境。
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擁抱無邊際海景的南田人文景觀觀景台，可說是十足療癒的祕境，一般人走台9線南迴公路，通常就隨著路標一路往前行駛，殊不知由台9線拐入台26線，還可以發現此地處偏僻的景點。觀景台有著180度的超遼闊視野，正前方即蔚藍深遂的太平洋，拍照賞景後，可再沿著步道前往第二觀景台，一路上杳無人煙，相隨陪伴的只有遠方浪濤聲和窸窣林葉聲，頗有遺世獨立的孤寂感。

　

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公路火鍋步道

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