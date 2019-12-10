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海洋樂園、堡溜滑梯房、不插電空間！　花蓮７大超讚的親子飯店推薦

2019-12-10 10:02Skyscanner

依山傍海的花蓮，位於有「台灣後花園」之稱的東部地區，少了都市地區的嘈雜，多了山明水秀的美景與怡然自得的悠閒，讓很多旅客來了就不想離開。走進花蓮除了徜徉在大自然的懷抱之中，更有好玩的海洋公園、文創園區等，而不少飯店更有著廣袤的佔地，擁有多項親子設施與舒適的住宿，讓你一次玩得過癮，現在就跟著Skyscanner一起來看看花蓮有哪些親子飯店選擇吧。

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遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店雄踞於台灣東海岸的山上，享有湛藍的太平洋與翠綠花東縱谷的獨到景緻，400間的客房也可以選擇喜愛的山景或海景，遼闊又舒適的空間讓大人小孩都放鬆。來到遠雄悅來大飯店，最棒的就是遠雄海洋公園就在咫尺之遙，小朋友可以花上一整天在海洋公園認識各類的海洋生態，盡情地玩遊樂器材、看表演，晚上再回到飯店好好休息；即便不想去海洋公園，飯店遼闊又美麗的花園、兒童遊憩室及戶外游泳池也是很好的去處，爸爸媽媽更可以到按摩水療池去徹底地釋放壓力哦。

房價：雙人房約 $4,233元起 (含早餐)

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

星級：5星

鄰近景點：遠雄海洋公園

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理想大地渡假飯店

名列世界百大旅館之一的的理想大地渡假飯店，西班牙式的建築風格、浪漫的應許之河以及自然生態公園，不但美輪美奐處處有驚喜，客房、餐廳以及服務品質都不錯，獲獎真是實至名歸。來到這裡當然要帶小朋友搭船來一趟環河之旅，欣賞飯店與周遭的風光，而位於渡假村中心的親子戲水池則能讓小朋友游泳、玩水、溜滑梯，暢快地享受夏天；飯店對面的自然生態公園擁有多樣性的植物，你可以選擇付費體驗搭乘竹筏、射箭、釣魚以及親手做麵包等，讓難得的親子假期豐富又難忘。

房價：雙人房約 $5,990元起 (含早餐)

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

星級：5星

鄰近景點：立川漁場

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瑞穗春天國際觀光酒店

在2019年初剛剛開幕的瑞穗春天國際觀光酒店，光佔地就有兩萬坪，不僅坐擁花蓮得天獨厚的秀麗風景，更有富含鐵質的黃金溫泉湯，是花蓮新興的住宿好選擇。飯店內規劃有親子專屬的住宿區域，包含別墅區、跑跑甩尾車、設有滑水道的金色水樂園等等，讓你有玩、有吃、又享受，各項設施也都能滿足不同年齡小朋友的喜好，暑假期間更推出FUN暑假專案，12歲以下小朋友可以有2位免費入住，還包含餐食哦，是不是很划算呢？

房價：雙人房約 $11,000元起 (含早餐+晚餐)

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

星級：5星

鄰近景點：秀姑巒溪、瑞穗牧場

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花蓮翰品酒店

很多部落客大推的花蓮翰品酒店，在2017年曾獲選為最佳親子飯店，房間設計更與台灣知名的插畫家幾米合作，規劃了一整層充滿童趣又色彩繽紛的主題房型，療癒你旅途的疲憊。花蓮翰品酒店為了讓入住的小朋友開心，爸媽也能輕鬆度假，「歡樂森林」這座150坪的不插電玩樂空間就誕生了，從積木屋、手繪區、歷險區等等七大區域，引領小朋友自由的發揮想像力與創造力，回歸到最自然的玩法，而戶外沙坑跟游泳池更是最適合暑假的設施了。

房價：雙人房約 $2,298元起

地址：花蓮縣花蓮市永興路2號

星級：5星

鄰近景點：松園別館、太平洋公園

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捷絲旅花蓮中正館

捷絲旅系列是晶華酒店旗下的平價設計酒店，裝潢設計走簡約路線，但是服務一樣優質，而捷絲旅花蓮中正館就位於旅客必訪的東大門夜市附近，液香扁食跟公正包子兩大美食也離得不遠，真是到花蓮住宿的好地點。針對親子旅客，捷絲旅花蓮中正館也貼心的規劃了四種各具特色的主題客房，包括豪華廚房、娃娃屋、城市交通車、都市高架車等房型，每個房間都會依主題提供豐富多元的木質玩具，讓小朋友在房裡就能能盡情的玩樂，若還不夠，還有兒童遊戲室可以讓小朋友消磨體力，爸媽就輕鬆囉。

房價：雙人房約 $2,700元起 (含早餐)

地址：花蓮市中正路396號

星級：4星

鄰近景點：花蓮文創園區、東大門夜市

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花蓮福容大飯店

矗立在花蓮港旁的花蓮福容大飯店，高大典雅的建築外觀讓人遠遠就能看見，而飯店內整體設計流露出濃厚的原住民風格，深具地方特色。位於地下一樓的娛樂遊戲區，從熱門的X-BOX到撞球、桌球、手上足球台都有，年齡較小的寶貝們可以在一樓的兒童遊戲室玩樂，戶外活動則可以安排游泳或免費租借自行車，全家人一起騎到鄰近的景點去探索也是很不錯的行程哦。

房價：雙人房約 $2,499元起

地址：花蓮縣花蓮市民生路51號

星級：4星

鄰近景點：花蓮港、石雕博物館

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花蓮棧親子民宿

溫馨的花蓮棧親子民宿由年輕的主人一手打造，努力讓每一位入住的旅客都有賓至如歸的感受。既然是親子民宿，許多房型及設施上就會特別依照小朋友的需求去規劃，有積木城堡溜滑梯房、變形金剛房、瘋狂賽車房等等，以瘋狂賽車房來說，除了房內有一台小車可以開之外，小朋友的床鋪也是賽車造型，完全滿足了寶貝們的小小夢想；而位於大廳的兒童遊戲區旁邊就是休息區，家長可以安心的看書、放鬆一下，是在花蓮親子住宿的平價好選擇。

房價：約 $1,580元起

地址：花蓮縣花蓮市中山路711號

星級：民宿

鄰近景點：花蓮火車站、自由廣場

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帶著小朋友到好山好水的花蓮去旅遊，不但能夠洗滌身心、走進大自然，更能入住超讚的親子飯店！

推薦閱讀：《2020年旅遊報告》暨六大旅遊型態趨勢

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公園晶華酒店早餐

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