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2天1夜宜蘭慢城微旅行　風格店家、小吃景點 文青氣息好濃厚！

2019-11-29 09:03Taipei Walker

印象中的宜蘭，除了壯闊的蘭陽平原美景，走進老城街區，極具文青氣息的風格店家藏身其中，相當值得安排2天1夜、慢慢閱讀感受它的美好。

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★飛魚食染（宜蘭店）

原為冬山市場裡的文青豆花店，近來擴點進駐宜蘭市著名老宅「太平醫院」，小清新風格傳統甜品，加上懷舊的時光空間，慢條斯理的從容步調，溫潤而迷人。自製的黃豆產品是店內主軸，老闆以鹽滷取代石膏作為凝固劑，它是一種 天然且富含礦物質的海水濃縮液，以之製成的豆花、豆腐具有含水量低、口感札實等特點；而慢火細熬的豆漿，更是香濃滑順。至於店址所在地原為宜蘭老醫院「太平醫院」，屋主為宜蘭第一任官派市長陳金波，其格局與陳設古色古香，男 金城武還曾在此拍過廣告。

甜點拼盤120元／含豆花、湯圓、糙米茶以及點心三選一。
甜點拼盤120元／含豆花、湯圓、糙米茶以及點心三選一。
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【店家資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段 145號　

電話：（03）932-9700


★Stay旅人書店

店主人林世傑抱持「一座城市的美好，是讓有夢想的人們，都能幸福的生活」信念，於此成立Stay旅人書店，成為碧霞街上第一家進駐的活 絡先驅。店內不乏宜蘭相關旅行、文化、生活等選書，林世傑也將多年的文字、採訪功力，創作於宜蘭街散步圖、舊城好事等刊物中，並以長期關注小農的角度，發行多款主題啤酒。在成功活絡舊城街區後，未來也將透過更多主題企劃，持續推動碧霞街的魅力。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市碧霞街14號

電話：（03）932-5957　


★津梅棧道

附掛在慶和橋旁的網狀通道，專供行人與單車通行。建築師黃聲遠取材「貓道」概念，以重重鋼絲緊緊纏繞，並利用鋼板、格柵、鐵木等材料交錯拼鋪，乍看彷彿雜亂無章，其實具有輕盈、視野好的優點。橋體兩側另錯置花槽，讓綠植軟化鋼材生硬的視覺印象，也經營成宜蘭河上最美的風景。橋中間規劃階梯平台，除了貼近河面風光，也擺放長椅、划船器等休憩設施，橋下掛設鞦韆可嬉遊，遛小孩很適合。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市同慶街95號（入口）


★行口文旅

位於宜蘭火車站前的行口文旅，是一集結旅宿、文創、咖啡與書店的複合式空間，散發濃濃文青氣息，除了期盼這個空間能扮演早年貨物進出集散地「宜蘭行口」的角色，更希望能成為旅人探索宜蘭的出發點和目的地，同時也以文化旅 店的態度樣貌,延續前身「五大旅社」的老旅社 靈魂。走進行口文旅,咖啡香與書香氣息率先沉澱旅人心靈，客房則有雙人房、四人房及背包客房，方便隻身旅人休憩停留。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路14號

電話：（03）936-3610　


礁溪溫泉公園

來到礁溪一定要泡湯，倘若時間有限，不妨來到礁溪溫泉公園，短暫享受泡腳的樂過過癮！礁溪溫泉公園保留自然生態環境及日本和風設計風格，規劃溫泉游泳池、收費湯屋森林風呂、礁溪劇場等設施，礁溪溫泉屬弱鹼性的碳酸氫鈉 泉，水溫約攝氏50度，色清無味，能輕鬆在綠意盎然環境下，感受露天泡腳樂趣，享受愜意時光！結束泡湯後，不妨漫步木造迴廊，欣賞鄉野間特有的樸實閒趣。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路16號

電話：（03）987-2998


★柯氏蔥油餅

位於礁溪國小對面的柯氏蔥油餅創立於民國59年，至今已有近50年的歷史，更是許多在地人從小吃到大的美味。店家每日9點準時營業，店門口就陸續有饕客上門，看著老闆將現桿現做的餅皮放進油鍋，微炸到麵皮膨脹，再打下蛋 花，豪邁的放上大把蔥花，麵皮與蔥蛋交疊在一起後就完成了，客人可以依自己喜好塗上特製醬料，大口咬下還會爆漿，是實在的美味。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

電話：0972-158-603　


★白水豆花

因熱愛衝浪、時常往宜蘭跑的2個大男孩成益、銘偉，愛上這裡的好山好水，便落腳礁溪開設一家充滿台灣味的豆花店。以天然有機黃豆、宜蘭雪山新鮮湧泉與東岸太平洋深層海水為原料製作豆花，再放上花生糖粉、粉圓等古早味食材，混搭極具質感的食器作時尚呈現，擺盤頗為新奇，入口卻滿是記憶中的味道，令人驚喜。除了礁溪本店，另於今年6月進駐台北永康街，分享自然甘甜的豆花香。

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麥芽糖粉圓豆花55元／以花生磚刨粉，搭配粉圓與自炒黑糖糖水，復古味十足。
麥芽糖粉圓豆花55元／以花生磚刨粉，搭配粉圓與自炒黑糖糖水，復古味十足。
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【店家資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

電話：0968-023-785


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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礁溪豆花溫泉

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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