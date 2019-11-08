文青網美都愛上宜蘭！現在就出發2天1夜小旅行
拍照打卡當道！不管是絕美的景觀咖啡廳、充滿歷史風情的老屋青旅都秒殺底片，先把相機充飽電，來一趟文青、網美最愛的宜蘭2天1夜小旅行！
★計程車博物館
名字和計程車同音的館長「李濟成」，多年前在紐約因緣際會購入1個車牌號碼和自己生日同一天的計程車玩偶，開啟了這條收藏的漫漫長路，除了模型、玩偶、飾品，只要和計程車相關的商品一律收藏，更購入各國的計程車車頂燈、計價器，直到家中被堆滿收藏品終於決定開設這一間「計程車博物館」，懷抱著理想期望能保留住計程車的各項文化，並在宜蘭打造世界唯一且最大的計程車主題博物館。
館內展出逾2000件展品，全來自館長19年來的收藏，更包含7台來自美國、英國、德國、法國和台灣的絕版實體計程車，其中2015年復興航空墜落時所擦撞到的計程車，也被館長如視珍寶收藏在館中，李濟成深信一輛輛計程車，承載的不只是每一位乘客的故事，更代表一個城市的文化與演進，希望能藉由計程車的收藏將這一塊無價的寶藏完好保存。
【景點資訊】
地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號
電話：（03）990-8088
★Ju Ju Land Cafe 篤行二村日式厚燒鬆餅
有別於市面上流行的空氣感舒芙蕾，Ju Ju Land主打Q彈蓬鬆、道地日式厚鬆餅的口感，以日本進口小麥粉、宜蘭在地牧場雞蛋和鮮乳現點現做鬆餅體，除了基本款的日系口味，也搭配宜蘭在地食材如噶瑪蘭威士忌、宜蘭金棗融合出全新鬆餅風味，因地處篤行二村也特別推出鹹口味的眷村風味「家傳獅子頭漢堡排鬆餅」，顛覆一般人對於日系厚鬆餅的想像。
【店家資訊】
地址：宜蘭縣宜蘭市復興路一段81號
電話：（03）935-3772
★神農青舍
建於民國50年的「神農青舍」，前身為台灣省政府糧食局宿舍，保留住舊有建築結構，結合旅店、餐酒和選鋪的「神農青旅」重獲新生，每一個角落都充滿歷史痕跡，也成為背包客來宜蘭的人氣旅店選擇。1樓區域打造多間選物小店，包含書店、二手商店、在地蔬果等陪伴旅人度過悠閒的午後，2樓則是住宿區，並設有餐廳提供結合宜蘭在地食材的簡餐，也特別保留民國50年的宿舍原貌提供參觀。
【店家資訊】
地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段96號
電話：（03）935-2770
★A.maze兔子迷宮咖啡餐廳
在宜蘭擁有高知名度的「A.maze兔子迷宮咖啡餐廳」，以絕美的風景成功擄獲網美們的心，不論是2層樓高的「天空步道」、能夠享受一望無際蘭陽平原的「景觀盪鞦韆」或是新推出的「彩虹天梯」，都吸引各地遊客前來拍照留念。而園區內也設有餐廳、球池、沙坑、戲水池，不僅讓網美、情侶拍照打卡，假日更成為親子旅遊的最佳選擇。
【店家資訊】
地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號
電話：（03）922-9575
★蔥澡 Hot Spring Onion
邁入冬季正式進入泡湯旺季，你一定要知道這間特色溫泉澡堂「蔥澡」，特別邀請不同藝術家妝點澡堂空間，共推出6款不同的文創風格澡堂，其中風靡IG的「河馬浴場」以低彩度、簡單的線條設計牆面，一隻隻栩栩如生的河馬攻佔IG版面，而泡湯結束後也能在附設的小食堂喝杯豆奶、吃點小食補充體力，不過澡堂預約皆無法指定湯屋，想要泡到高人氣的「河馬浴場」還得碰碰運氣囉！
【店家資訊】
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號
電話：（03）987-6929
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