餵鹿、窯烤、蔥油餅DIY！ 宜蘭最新「梅花鹿景點」再一處 明年2月前都能餵ㄋㄟㄋㄟ

2019-11-06 13:26 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權 (以下同) 分享 facebook

繼宜蘭梅花湖畔的「斑比山丘」爆紅之後，三星也多了一處餵梅花鹿體驗的「張美阿嬤農場」，這裡有兩隻梅花鹿和七隻可愛的小鹿等著大家，明年2月前都可嘗試「餵ㄋㄟㄋㄟ體驗」，還有自採有機蔬菜、窯烤PIZZA、摘三星蔥做蔥油餅等各種豐富DIY可以玩，週末假日快到這裡盡情體驗吧！

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宜蘭三星「張美阿嬤農場」的兩隻梅花鹿叫『米香』及『米麩』，以及七隻可愛的小鹿，名叫『芋圓、圓仔、蔥油餅、蛋捲、米苔目、剉冰、飯糰』，到明年2月鹿寶寶長大以前，每天10：00及15：30二個時段可體驗「餵鹿寶寶喝ㄋㄟㄋㄟ」活動，全天都能盡情與可愛小鹿互動，唯一需注意的是，餵鹿區禁止寵物進入。

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被喻為超級阿嬤的「張美阿嬤農場」位於三星行健有機夢想村，致力實行無毒、無農藥、無化肥的有機農法，提供民眾體驗農村生活、生態導覽已有7年的經驗了。

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在這裡你可以光著腳ㄚ踩進泥土裡拔芋頭、撈魚、摘玉米葉、現採有機蔬菜現燙現吃、或牧草餵食梅花鹿互動等，還能搭配農場的各項DIY活動，有三色芋圓、米苔目、蔥油餅、湯圓、造型御飯糰、竹筒飯、米蛋捲、搗麻糬，陸續還會進行窯烤PIZZA、梅花鹿互動餵食等活動。

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來宜蘭三星親近大自然，還可規劃順遊附近的落羽松秘境、分洪堰風景區等景點，午後安排安農溪騎自行車，欣賞兩百多株落羽松形成的林蔭大道，一年四季都好美，想要體驗農村生活的鄉親們，趕緊來預約！

張美阿嬤農場

營業時間︰10:00~17:00(採預約制)

電話︰0935514462、0935333033

地址︰宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號(距離落雨松秘境走路約5分鐘)

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