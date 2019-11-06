頂級雙湯、懷石料理、坐擁百萬夜景高空酒吧的宜蘭五星村却飯店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雪隧通車宜蘭就像台北人的後花園 ，一小時左右的車程就可以享受寬廣天際，成為國內旅遊的首選！

今天想推薦大家的飯店是位於羅東的村却國際溫泉酒店─改變宜蘭的天際線，坐擁羅東蘭陽平原美景，設有戶外泳池、東西美食百匯、高空酒吧、客房頂級雙湯、分齡兒童遊樂設施、健身房！非常適合闔家大小入住！村却國際溫泉酒店提供羅東火車站及羅東夜市的接駁服務，有需要可以跟飯店預約！飯店內也附設免費停車場，自駕可以好好利用！

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宜蘭村却國際溫泉酒店Cuncyue Hot Spring Resort

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村却國際溫泉酒店是宜蘭最高五星級飯店建築，樓高 23層，外觀現代簡約風格，夜間成為光芒璀璨的線型發光體， 雙Y軸線設計，讓每個房間都能欣賞大面窗景，與天地自然 與四季一起作息，坐擁連綿雪山，遠眺蔚藍大海，是宜蘭度假的夢幻首選。

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飯店內部共有453間奈米雙湯池客房、5間風華絕代的主題餐廳、宜蘭唯一的空中酒吧，提供賓客在地時令美食的極致享受。

房型介紹-雙面大景觀星隅大客房

我們這次入住的房型為「雙面大景觀星隅大客房」房內空間走的是「現代禪風」寬敞舒適！

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屹然挺立於村却國際溫泉酒店靜謚一隅的「雙面大景觀星隅大客房」可一覽蘭陽平原美景的私人露台，夜幕低垂，把簾幕拉開即可俯看270度蘭陽平原美景，與另一半相互依偎看望繁星點點，享受超廣角無邊際的夢幻視野為感情加溫！

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諾大的衛浴空間一樣設有對外窗，化妝台左右共區分成乾濕分離及獨立如廁區，有景觀的雙湯池更是村卻一大賣點！村却國際溫泉酒店的雙湯大有來頭，除了一般的美人湯還運用高科技打造貴族湯泉讓入住賓客有極致尊寵的感受！在此，小璇也為大家詳盡介紹，畢竟入住溫泉飯店最最最重要的就是湯泉水準品質，你說不是嗎？

溫泉之后——碳酸氫鈉美人湯

大家都知道宜蘭盛出美人湯，是來自於在地水質的純淨無染，碳酸 氫鈉泉為溫泉中的極品！它的顏色清澈無臭，酸鹼值約在7左 右，湧到地表時約為62℃，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離 子等礦物質成分。泡在其中，全身彷彿浸潤在珍貴天然的化妝水中，可滋潤肌膚，淨白養顏，洗後柔細光滑無黏膩感，無論泡湯、 淋浴或是經處理後作為礦泉水飲用，能賦予健康養生的身 心療癒力，是足以代表台灣的究極夢幻溫泉。

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貴族之湯——奈米牛奶湯

另外一池則導入養生湯療科技，透過專利奈米 技術，讓水分子對撞衝擊，產生每分鐘高達十二億萬顆超 微粒氣泡，瞬間完美融合空氣中能量與水中礦物質！

數以萬計的細小泡沫，如流動的潮汐，帶 來貴族尊寵，通體暢快的全身指壓按摩！浸泡在如同頂級牛奶浴的湯泉中享受絲滑觸感⋯沐浴後的肌膚細緻滑嫩，散發晶瑩剔透的光澤，就像做了頂級Spa那樣柔嫩迷人。我敢說⋯每個女生泡完都會覺得自己閃閃動人，會讓人有種人生如此，夫復何求的感動！

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房內備品、Mini Bar 、洗沐浴用品一應俱全，女生最關心的吹風機使用了飛利浦。浴袍與厚拖鞋的質感我也都非常喜歡！

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整體而言，村却國際溫泉酒店的備品項目及房內各項設施品質都相當優質無可挑剔～

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ROOM FACILITIES房內設備

43吋液晶電視

冰箱及免費飲品點心

USB插頭

自動煮沸熱水瓶

110V/220V國際電壓

電子體重計

免費無線網路

電子保險箱

沐浴用品、吹風機、化妝鏡

電話/手電筒

毛巾、浴巾、浴袍、室內毛巾布拖鞋

嬰兒用品需提前預約

嬰兒床、床圍、嬰兒澡盆、嬰兒盥洗用品、 消毒鍋

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看完房內設施，小璇現在就帶大家前往重點樓層看一看吧！

1樓梯廳

高挑的梯廳給人大器壯闊的氣場感，飯店前後大廳以電梯區隔，前後都設置了服務台，藉此來分流團客及散客，減少入住退房等候的時間！

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一樓梯廳除了服務櫃檯也設有日月昇餐廳、資訊查詢區（提供公用電腦）、休息區⋯等！排場根本等同5星飯店的規格，是我目前入住飯店質感中的NO1~

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3F 多功能會議室

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5樓尊爵俱樂部

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村却國際溫泉酒店的休閒設施主要集中在五樓的尊爵俱樂部！這裡的戶外區就是寬敞的泳池（標準池）！

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兩側分別是男湯跟女湯！室內設施的部分包含了0～3歲的蜂巢攀爬塔樂園（小小孩遊戲間）及3～12的羅馬城堡塔樂園（大小孩遊戲間），兩個遊戲間都是全透明，家長可以在中間的書報閱覽區就近陪伴！也可以到一旁的健身房運動！

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值得一提的是這裡的室內男女湯還區分成裸湯及著泳裝區。十分符合國人害羞的性格！男女湯的設備豪華，內部還細分成休息區、淋浴區、如廁區、化妝室、更衣室等！

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大眾湯以溫度區分為四池。小璇來的那天很幸運的包場！成為裸湯區唯一的賓客⋯⋯難以形容這種尊寵的程度！

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R樓

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白晝的村却國際溫泉酒店有著明亮氣派的氛圍⋯入夜後R樓的高空酒吧卻散發另一種歡樂氣息，宛如皇冠般在頂樓閃閃發光！

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THE ROOF 190 位於村却國際溫泉酒店的頂樓（24樓）這裡彷彿就是宜蘭版的101，可居高臨下一賞蘭陽平原夜景！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

THE ROOF 190高空酒吧營業時間為16:00～24:00 每個時段的景色都不相同～座位共分成室內及室外兩大區域！戶外座位區環繞著建築物的三面共270度！幸運的話還能遠眺龜山島享受讓人心曠神怡的百萬美景！

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我個人超推薦這裡的浪漫夜色！居高臨下的美景真的很讓人怦然心動～更棒的是這裡的低消只要$300元+10%。點上一杯調酒就能享受一點也不輸泰國曼谷的高空酒吧的浪漫視野，是不是超級划算的呢！

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目前THE ROOF 190宵夜場也推出大人氣拼盤，仲夏啤酒饗宴消暑燒烤綜合盤原價968現在只要599元！2人行剛好折低消挺完美的設計方案！迎著夏季晚風來一盤酒食最是消暑暢快！內容包含2瓶生力啤酒、辣子炸雞塊、義式香料薯條、美式碳烤牛肉、希臘香草豬肉串～CP值超高！

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強烈建議大家來宜蘭小旅行，一定要把這樣的行程放到你們的口袋名單！這裡的夜景一點也不輸台北101，絕對會讓你的她心花怒放愛你一萬年！絕對會是旅程中最夢幻最讓人驚聲尖叫的壓軸驚喜！

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食東西匯

以往來到宜蘭羅東講起饕客美食，大部分的人都會撈出羅東夜市或附近的口袋名單！這也是羅東可愛的地方，總是讓人對夜晚特別期待～但今天小璇想推薦給你們的，卻是不同於宿民小吃的高檔無菜單料理！它就位於村却國際溫泉酒店23樓的東西匯East 23懷石料理！

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搭乘電梯來到23樓東西匯，東西匯共設有懷石料理、鐵板燒料理、歐陸料理！（往左往右就能吃遍天下的概念)

不論左右，走道的兩側都以透明酒櫃做區隔！這一排的位置屬於半開放的包廂，有著高私密不受打擾都特性！

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再往內走就是環繞大型料理台，橫幅寬敞的空間！這裡的座位採用了舒適的長型沙發～也是視野最棒的區塊！

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話說，小璇當初預定為的只是能邊用餐邊享受百萬美景！對於料理品質並無太多期待！

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但我萬萬沒想到⋯幾個小時後，村却國際溫泉酒店的懷石料理竟能刷下我在宜蘭吃了多年的第一名無菜單料理榮登第一！歐買尬！這真的是我史料未及的一件事！它完全不負我的盛裝出席，每一道都讓我們讚嘆不已！

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廢話不多說，請主廚上菜一同視吃吧！（部分餐點介紹）

先附

以蛤蜊高湯勾芡讓石斑鮮味躍進，與底層的玉子燒一同入口香氣更是迷人！

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開胃小菜

開胃小菜有吃食順序！層次豐富具有不同的口感讓人十分喜歡～

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白蝦時蔬真丈

聞起來有種特別的清香～真丈口感Q彈，底下的湯汁還放了可提鮮的蒓菜！注重細節簡單又不失精緻～

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綜合刺身

蘇澳漁港嚴選直送！肉質甜美爽俐，每一口都能吃到海味鮮甜！

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鮮蝦佐干貝磯邊揚

彈牙的鮮蝦與黃瓜的甜相互呼應！在微涼的秋天吃起來格外暖心～我超愛這種清爽原食風的呈現，與我的喜好超級合拍～～

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鮑魚竹筍墨魚素燒

我一定要說的是……在這之前我根本對鮑魚完全無感，每次吃到都覺得味同嚼蠟 一點興趣也沒有！但今天這一道 調味可圈可點超級出色，讓帶有嚼勁口感的鮑魚，在墨魚醬汁的烘托下迷人爽口～

搭配季節限定多汁鮮甜的竹筍！每一口都好香甜好仙好飛天……讓我內心澎湃 ，就算個十盤…我也沒問題！

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主餐

主餐使用的是有豬肉界天王美稱的伊比利豬，肉質豐厚但口感軟嫩又沒有羶味～搭配甜美的照燒醬汁，入口真的是愈嚼愈香～(沒吃到櫻桃鴨失落瞬間被平復！)

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百魚山椒飯

炸過的吻仔魚焦香迷人，與蒸騰的米飯一同入口讓人心滿意足！

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湯物

肥美的蛤仔讓每一口都是海味鮮甜！

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餐後水果&甜點

我很喜歡餐後這典雅又夾帶桂花香氣的的水信玄餅…放上金箔的水信玄餅不僅看起來雅緻美麗…不甜不膩的口感十分解膩～也讓整套餐點有了完美的句點！

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(西匯景觀餐廳下午有供應夢幻星空雙人下午茶～價格$880也是相當佛心～)

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總評：

East 23日式懷石料理選用在地食材時令美味～每天隨進貨量調整餐點！菜色精緻份量不多，但一道道吃下來真的是很有飽足感的！每套價格只要1280+10%/1人 算是相當佛心～調味清爽不落俗套很能感覺主廚的用心！

上菜時每一道都會完整介紹，但用餐期間卻不會過分打擾，給人自在用餐可保有隱私的高質感受！我覺得這樣的距離拿捏得宜，工作人員很注意客人用餐的速度，需要時馬上出現不需久候或呼喊⋯村卻給賓客的待遇絕對是星級飯店才有的規格無誤！

村卻的早餐時間

晚餐的豐盛是自費的美好，但入住村却國際溫泉酒店，早餐到底如何呢？讓我們一起看下去！

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早上起了個大早獨自下來用餐就發現村却國際溫泉酒店的早餐品項真是誇張的多！除了常見的吐司，麵包台上的多樣性就讓人吒舌！中西式餐點之外這裡還有日式的壽司！

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很特別的是⋯我第一次看到兒童取餐區！只可惜今天沒遇到自己取餐的孩子⋯不然畫面一定超級可愛！

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今天的介紹即將進入尾聲，在此我也想告訴大家⋯退房後扔可使用飯店設施！如果不急著回家，泳池跟大眾湯都可以好好利用唷！

這次為你們介紹的村却國際溫泉酒店是不是很吸睛呢？這家可說是2019呢我入住覺得最推薦的飯店！也是目前國內飯店我最喜歡的NO1~~希望你們會喜歡我的介紹！下次羅東行就預定村却、品嚐東西匯的高檔料理，讓迷人的百萬夜景療癒疲憊的心，在躍入雙湯池享受從頭到腳絕佳的保養吧！

宜蘭村却國際溫泉酒店Cuncyue Hot Spring Resort

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

電話：（03）905-7988

官網：https://www.cuncyue.com/zh-tw

粉專：https://m.facebook.com/CuncyueHotSpringResort/?locale2=zh_TW

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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