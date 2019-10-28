最親民的野溪溫泉！ 步行20分鐘就可征服的宜蘭泡湯秘境「芃芃溫泉」

2019-10-28 16:52 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權 (以下同) 分享 facebook

走路20分鐘就能到、很容易接觸的野溪溫泉在哪兒呢？ 原來是位在宜蘭大同鄉英士村的「芃芃溫泉」，這條野溪泉質清澈，屬於鎂鈣離子的鹼性碳酸泉，泡起來皮膚會變得很咕溜，是許多北部遊玩的民眾近距離接觸山林美景的好地方，而且地理位置好到達，可以說是最親民的野溪溫泉了！

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芃芃(讀音ㄆㄥˊ)溫泉是個十分熱門的景點，過往時常被稱作梵梵溫泉，有一說是行政人員於文書書寫時筆誤，把「芃」寫為「梵」。其溫泉由來，是源自泰雅族語中的「bonbon」指的就是在水源充足、從露頭湧出來的溫泉所發出的聲音。

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可將Google Map導航到大同鄉英士社區內，再從辦公室旁的巷子走進去，約莫步行20分鐘左右就可抵達芃芃野溪溫泉，前往途中需要涉水，建議帶上溯溪鞋或是拖鞋較為便利。日前因塔巴颱風來襲，將通往芃芃野溪溫泉的便橋沖毀了，近期便道已重新修整完工，不過還是會有一部分路段需要涉水所以請民眾注意找水流較緩的地方過溪，避免發生危險。並且據說每一年泡湯的地方可都是會移位，下雨天或者看見溪水暴漲，強烈建議要快速離開現場。

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這野溪溫泉區域很大，可以容納很多人，又有劃分不同的區塊，民眾可找尋適合自己溫度的泉水來泡。不少家庭會開著休旅車、載著露營設備在此享受泉水，現已成為北部的朋友接觸野溪溫泉的首選之一。

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野溪溫泉是大自然的禮物，推薦此景點的山女孩 Melissa x Mao 呼籲大家除了攝影什麼都不取，除了腳步什麼都不留，泡完溫泉、拔營之後將垃圾清乾淨，自己帶上山的垃圾請自己帶下山，如果可以的話請再多帶一些垃圾下山，「無痕山林」是最重要的事了唷！

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