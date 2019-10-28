親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

宅神與龍介仙鐵口直斷 呂秀蓮總統連署門檻過不了

一支針用50次！缺德醫垃圾桶撿針筒重複用 900童染愛滋

最親民的野溪溫泉！ 步行20分鐘就可征服的宜蘭泡湯秘境「芃芃溫泉」

2019-10-28 16:52聯合新聞網 文／遊妤思

圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權 (以下同)
圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權 (以下同)
分享

走路20分鐘就能到、很容易接觸的野溪溫泉在哪兒呢？ 原來是位在宜蘭大同鄉英士村的「芃芃溫泉」，這條野溪泉質清澈，屬於鎂鈣離子的鹼性碳酸泉，泡起來皮膚會變得很咕溜，是許多北部遊玩的民眾近距離接觸山林美景的好地方，而且地理位置好到達，可以說是最親民的野溪溫泉了！

圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
分享

芃芃(讀音ㄆㄥˊ)溫泉是個十分熱門的景點，過往時常被稱作梵梵溫泉，有一說是行政人員於文書書寫時筆誤，把「芃」寫為「梵」。其溫泉由來，是源自泰雅族語中的「bonbon」指的就是在水源充足、從露頭湧出來的溫泉所發出的聲音。

可將Google Map導航到大同鄉英士社區內，再從辦公室旁的巷子走進去，約莫步行20分鐘左右就可抵達芃芃野溪溫泉，前往途中需要涉水，建議帶上溯溪鞋或是拖鞋較為便利。日前因塔巴颱風來襲，將通往芃芃野溪溫泉的便橋沖毀了，近期便道已重新修整完工，不過還是會有一部分路段需要涉水所以請民眾注意找水流較緩的地方過溪，避免發生危險。並且據說每一年泡湯的地方可都是會移位，下雨天或者看見溪水暴漲，強烈建議要快速離開現場。

圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
分享

圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
分享

這野溪溫泉區域很大，可以容納很多人，又有劃分不同的區塊，民眾可找尋適合自己溫度的泉水來泡。不少家庭會開著休旅車、載著露營設備在此享受泉水，現已成為北部的朋友接觸野溪溫泉的首選之一。

圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
分享

圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
分享

野溪溫泉是大自然的禮物，推薦此景點的山女孩 Melissa x Mao 呼籲大家除了攝影什麼都不取，除了腳步什麼都不留，泡完溫泉、拔營之後將垃圾清乾淨，自己帶上山的垃圾請自己帶下山，如果可以的話請再多帶一些垃圾下山，「無痕山林」是最重要的事了唷！

圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
圖／FB:山女孩 Melissa x Mao 冒險生活授權
分享

延伸閱讀：

宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

宜蘭「天然抹茶山」完食之旅，6小時鐵腿也要走完！

溫泉宜蘭旅遊
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

曾經的秘境今日的聖地：絕美礁岩海灘蘇澳粉鳥林

2019-10-27 21:03

宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

2019-10-24 11:59

帶你認識不一樣的台東！「深度旅遊」文化景點大公開

2019-10-20 11:09

宜蘭「天然抹茶山」完食之旅，6小時鐵腿也要走完！

2019-10-20 09:00

花蓮最新夢幻景點！ 童話小屋、花園迷宮、玻璃咖啡屋 滿滿歐風莊園的鷺鷥咖啡 秒飛歐洲小旅行

2019-10-15 16:00

宜蘭羅東小區散散步！探訪文青風氣氛小店

2019-09-28 12:00

宜蘭「純淨龜山島」401高地攻頂完勝

2019-09-23 09:00

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

宜蘭太平山「見晴懷古步道＆翠峰湖」台灣最美小路一日遊！

2019-09-05 12:00

宜蘭浪漫秘境！湖中央的「永恆水教堂」宛如希臘，搭配透明水晶橋讓人想婚了～

2019-09-04 17:41

造訪山居祕境！ 看見台灣美地、山林魅力

2019-09-03 10:02

天使之翼再升級！多良車站８月新景　３公尺高翅膀後就是絕美太平洋

2019-09-01 18:00

花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

2019-08-29 18:33

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

窗外就是中央山脈！花蓮「薩爾茲堡莊園」被田園綠樹環繞的異國城堡

2019-08-15 10:00

礁溪新旅店「品文旅」推出鴨賞、金棗口味Pizza

2019-08-15 08:00

來去花蓮當晴天系旅人！ ７處花蓮必訪人氣私房景點懶人包

2019-08-13 16:09

台北東區有賣！果汁+甘糀日本甘酒變身的無酒精漸層水果飲

2019-08-08 21:00

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

南方澳無名蝦餅 在地人推薦的平民小吃！滿滿新鮮蝦子只賣35元

2018-09-12 08:00

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11

宜蘭第1座「室內高爾夫」在寒沐　近300吋大螢幕揮杆超痛快

2019-08-08 09:25

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16

羅東夜市的啤酒專賣所 全台130種口味這邊都有！

2019-06-18 21:03

基隆廟口外的古早味！滿滿的蝦仁排骨+半熟炸蛋堆成小丘　在地饕客都愛的排隊美食

2019-06-16 19:00

宜蘭銅板美食 頭城車站炸蛋蔥油餅香酥滑嫩

2019-05-12 10:30

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

越看越嘴饞！「花東部落美食7選」從部落傳統店家吃到IG小吃

2019-03-15 10:02

酥脆燒餅非常推、燒肉沙拉蛋餅更是必點！ 花蓮壽豐早餐宵夜「志學永和豆漿」

2019-03-01 08:03

紅藜甜甜圈、小米球好好吃！ 花蓮市區隱藏美食推薦 滿竹小米甜甜圈

2019-02-23 11:01

基隆70年蚵仔煎 特技團員學藝傳承老味道

2019-01-30 21:30

花蓮美食／蔣家官財板 炸的金黃酥脆 夜市必吃小吃！

2018-12-11 22:00
看更多

熱門文章

桃園「萬聖南瓜城」週末登場！鬼屋＋萬聖趴踢，還有南瓜隧道應景又好拍！

2019-10-23 19:21

離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情　11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02

全台花海紫爆！ 超驚豔「蒜香藤」紫色瀑布垂掛 賞花期倒數一週動作快

2019-10-18 16:11

宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

2019-10-24 11:59

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-21 08:13

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140」 超狂不照騙的海鮮粥來啦！

2019-10-25 10:01

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-24 07:30

【全台雲海景點】放假享受吧！盤點全台１０處仙境般的雲海饗宴

2019-10-27 10:00

帶你認識不一樣的台東！「深度旅遊」文化景點大公開

2019-10-20 11:09

秋天來去步道走走！台灣登山「健行古道」８選推薦

2019-10-26 10:03

師大人推薦！ 師大夜市必吃７樣美食大公開

2019-10-22 12:03

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

全台十大賞花熱點！神秘絕美「忘憂花」曬翻朋友圈

2019-10-21 11:05

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

在地人必吃！ 板橋黃石市場銅板美食-高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

2019-10-21 12:09

鋪滿金黃色炒蛋⋯斗六碗粿店賣「超紅蛋蛋飯」IG爆紅，一碗35元太佛心！

2019-10-23 11:50

秋天限定的芒草季！ 芒芒人海中 只為與你相遇

2019-10-25 12:00

芋頭控請注意！「紮實芋頭＋香濃煉乳」蹦出邪惡新滋味　手工現做超高CP值

2019-10-24 11:00

台灣好美！ 20大「天使系」私房秘境此生必衝一波

2019-10-23 12:01

影／基隆色彩屋有家「圖門」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

2019-10-16 17:26

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

同志遊行必去打卡３景點　雙北處處是彩虹！

2019-10-24 18:08

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

花蓮最新夢幻景點！ 童話小屋、花園迷宮、玻璃咖啡屋 滿滿歐風莊園的鷺鷥咖啡 秒飛歐洲小旅行

2019-10-15 16:00

超狂芋頭千層！ 中壢高CP值IG人氣甜點店 飽滿千層蛋糕直逼10cm厚

2019-10-17 16:05

曾經的秘境今日的聖地：絕美礁岩海灘蘇澳粉鳥林

2019-10-27 21:03

吃麵送「豆花吃到飽」 新竹「被牛肉麵耽誤的豆花店」IG超夯

2019-10-28 16:10

摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

2019-10-04 09:00

魁梧男子迷上手沖咖啡！ 巨大少年咖啡館開在台11線海岸邊

2019-10-21 21:02

新竹超夯下午茶！ 「青畑九號豆製所」浮誇系車輪餅 芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒

2019-10-08 10:34

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

《返校》翠華中學在哪裡？台灣８大IG必打卡廢校＆廢墟景點

2019-10-11 11:00

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

花形綻放的繽紛水果塔 藏身在赤峰街公園旁的魔法甜點店

2019-10-22 09:01

台北中正「三比八炸蛋餅」外皮外酥內Q，還有邪惡的爆漿蛋黃！

2019-10-24 08:00

宜蘭「天然抹茶山」完食之旅，6小時鐵腿也要走完！

2019-10-20 09:00

夜宿也能浪漫！品谷關溫泉「宿京都庭園」

2019-10-26 21:00

宜蘭半日行「純淨龜山島」401高地攻頂完勝！

2019-10-23 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top