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宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

2019-10-24 11:59聯合新聞網 文／遊妤思

走遍宜蘭~你絕不能錯過這一處美景！ 如詩畫般優美的「復刻版雲山水」，就位於頭城鎮內愜意的鄉村中，是連在地人都不一定知道、看見了也會驚嘆的網美秘境，更有宜蘭限定版海洋雲山水、蘭陽平原限定版雲山水等稱號。但其實沒有太多的人造加工，只是一處鄉間純天然美景，卻很適合用作發呆和欣賞用途，趁著天氣晴朗時，一起來探訪這一處秘境吧。

圖／卡夫卡愛旅行授權 (以下同)
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前往復刻版雲山水的路線，會途經「下埔綠色隧道」，綠樹綿延兩旁，沒有集集綠色隧道般茂密，但也是有種綠意盎然之美，自行車成排停在路旁，更增添了不少悠閒氣息。

圖／卡夫卡愛旅行授權
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到達頭城鎮鄉間小道上，欣賞雪山山脈湧出生態盎然的夢幻湖水，倒映出優美的山巒及雲彩，左右兩側還可欣賞不同的夢幻景色。“海”的這一側，可遠眺宜蘭精神指標的龜山島；“山”的這一側在陽光照射下，反射出湛藍的湖水與優美的雪山山脈，交織成一幅變化萬千、如夢境般美麗的蘭陽雲山水畫作。

圖／卡夫卡愛旅行授權
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「復刻版雲山水」這個景點在Google地圖上的評論正反兩極，網友卡夫卡實地走訪後分享道：沒想到在頭城還有這麼一大片廣闊的湖泊，沒有過多花俏的裝飾，站在這裡欣賞龜山島，看雪山山脈，最是享受！同時，最建議的交通方式是自行騎車或開車前往，附近的路都蠻小的，而且旁邊都是水溝或池子，為網友提供了一條可供兩台會車，從宜191縣道進到社區裡，最「寬敞、安全」的路如以下地圖所示。

圖／卡夫卡愛旅行授權
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復刻版雲山水

地址：宜蘭縣頭城鎮下埔路93號

停車：建議停在復刻版雲山水路線週邊的道路旁（才不會擋到美景）

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