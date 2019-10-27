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曾經的秘境今日的聖地：絕美礁岩海灘蘇澳粉鳥林

2019-10-27 21:03ShareLife分享生活

▲圖片來源：IG / @allenliou1112
▲圖片來源：IG / @allenliou1112
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今天介紹的粉鳥林海灘，位於東澳灣最南端烏石鼻的粉鳥林漁港裡頭，因海水清澈湛藍、礁岩林立的獨特地形，在過去因有著獨特且隱蔽的地理位置因此被稱作「秘境」，但因國人喜愛打卡、現今資訊發達傳播迅速，因此短期間內曾爆入大量遊客，也因為大量遊客帶來的垃圾問題以及去年年底豪雨重創導致在去年粉鳥林還曾因此被迫關閉一段時間。

▲圖片來源：IG / @_shen.wei
▲圖片來源：IG / @_shen.wei
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至於因為早期粉鳥林漁港有很多鴿子聚集在此，鴿子在台灣又被稱為粉鳥，因此命名粉鳥林漁港。

▲圖片來源：IG / @mime020
▲圖片來源：IG / @mime020
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從粉鳥林漁港出發，經過一小段近日完工的小棧道就能抵達藏在漁港的秘境，映入眼前的粉鳥林海灘，雖然不同以往幽靜宜人，但搭著碧海藍天以及現場嶙峋礁岩所構成的畫面，仍然呈現出一幅令人難以忘懷的獨特畫面。

▲圖片來源：IG / @iamjackiewang
▲圖片來源：IG / @iamjackiewang
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波光粼粼的海面搭上遍布周遭的奇特礁岩，粉鳥林海灘跟台灣其他的大多數海灘大有不同，組成海灘的不是沙子而是有大也小的石頭，當海潮拍打時會發出一連串互相敲打的聲音，獨有的特色讓此地更添神秘色彩。

▲圖片來源：IG / @kentaco13145720
▲圖片來源：IG / @kentaco13145720
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海上的三巨岩也是粉鳥林海灘中一個極富特色的地標，當面向東太平洋，只要時機拿捏得宜，可以看到太陽緩緩從地平線上升起，並從三巨岩的縫隙中透出光來，在那瞬間，就只有光線與整個粉鳥林海灘的無聲對話，無論是愛看日出或喜愛攝影的朋友，在這神聖時刻，都會有股肅然起敬的精神從心底油然而生。

▲圖片來源：IG / @pierrehuang
▲圖片來源：IG / @pierrehuang
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不管是黎明、正午、午後更甚是三更，豐富多變的光線色彩以及現場嶙峋礁岩都是粉鳥林獨特且令人著迷的特色，近年來因為大量遊客的湧入，粉鳥林已沒有過往的神祕，但仍是一處令人深深著迷且印象深刻的秘境。

同時更呼籲，粉鳥林海灘已關閉過一次，環境需要大家互相維持守護，將垃圾手帶走並培養良好公德心，美好環境共同維護，讓粉鳥林這片夢幻迷離的海灘能被更多人看見。

▲圖片來源：IG / @migaoda_portrait
▲圖片來源：IG / @migaoda_portrait
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粉鳥林秘境

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