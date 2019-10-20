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宜蘭「天然抹茶山」完食之旅，6小時鐵腿也要走完！

2019-10-20 09:00魚腦袋行走中 文、圖／魚妹

文、圖／魚妹

你和我一樣迷戀大自然的景色嗎？今天我們要挑戰的是位在宜蘭礁溪抹茶山，而它位在聖母登山步道及五峰旗風景區。前陣子因日本知名攝影師將這座美麗的山脈形容是「臺灣的抹茶冰淇淋」，可愛的抹茶山因此誕生。

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抹茶山宛如是天主教的朝聖之路，沿路上可以看見聖母朝聖地的標誌及天主堂、聖母雕像等，原來聖母山莊是天主教羅東靈醫會巴瑞士修士為了在山上興建聖母山莊而開闢此步道。出發前我們並沒有預設疲憊路程的立場，完全以正面的心境出發。

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完食抹茶山約6小時，也是意志力的考驗呀！我們上午8:30啟程，約11:30親眼品嚐可口的抹茶山，我們從野餐、停留、放空到下山，已經是下午2:30了。抹茶山雖然不比台灣其他268座3000公尺的山脈還要聳立，山上的景色卻是夢幻至極呀！在抵達「聖母登山步道」也就是「通天橋」登山口前，必須經過漫長的3.7公里碎石路，碎石路上坡時走起來並不會太困難，不過在回程時因為沿路下坡，膝蓋的負擔較重，若沒有攜帶登山杖行走，會有些不適感；走在碎石路的中繼站會經過天主堂，旅人們可以在這邊短暫的休息、補充水分。

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從天主堂往下眺望，已經可以看到部分的蘭陽平原，從十字架身後放眼望去，更加深了朝聖之路帶給我們的平靜。剛好這幾天是國慶連假，加上藍天白雲的好天氣，使得這趟旅程有著大批人潮的朝聖者，十分熱鬧。碎石路上的自然生態很多元，近距離感受溪流聲與沁涼的山泉水，完全滿足了身、心、靈的需求。

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品嚐抹茶山這道甜點前，必須經過全長1.6公里的石梯步道的洗禮，而通天橋登山口才是挑戰的開始；沿路可以看見原始與多元的生態樣貌，用最自然的方式傾聽大地的聲音，沿路上要注意濕滑的階梯與爛泥。

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由於我們上午8:30才出發，抵達目的地時已接近正中午，建議大家還是要早點出發，也一定要準備好防曬配備哦！許多登山者會自備糧食或攜帶野炊器具做食材烹煮，為了友善大自然，垃圾一定要自己帶下山喔！終於走到最後一哩路時，心中充滿感謝，感謝自己沒有放棄，這是一趟自我對話的練習。走在高處，我們沿著山陵線遠眺蘭陽平原，心中的驚嘆無法隱藏，畫面太美。

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傳說中的抹茶山一層層的交疊在眼前，這是大地送給我們最好的禮物；謝謝我們總是不需花太多的力氣，就能抵達有如夢幻仙境的景觀，謝謝我的登山夥伴一起走完這趟6小時之旅，很滿足。

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抹茶山位置

：五峰旗瀑布登山入口

文章來源：魚腦袋行走中   IG：walkingfoolish0401

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抹茶登山步道連假礁溪
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