帶你認識不一樣的台東！「深度旅遊」文化景點大公開

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臺東越來越多熱門打卡景點之外，另外還有許多文化館舍，好吃好玩又有DIY體驗，讓人體驗臺東縱谷、海線以及市區等多元文化，11/9、11/10臺東生活日-策展主題「臺東日常的動靜之間」，舉辦時間為13:00-20:00在台北松菸文創園區，在臺北即可體驗臺東的多元文化，接下來將介紹精選9家文化館舍，讓我們一起深度遊臺東吧！

蘭嶼文物館 ─ 喜歡原住民文化的人不可錯過！

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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藍白相間的蘭嶼文物館，位於蘭恩文化園區，館內陳列珍貴達悟生活器物與傳統飾品，並代售手工編織和木雕，視聽空間不定時播放文化紀錄片，戶外草地則有傳統地下屋建築群，可供參觀。每週三到六10:00am-15:00pm也可以預約導覽，達悟族親身帶領民眾了解傳統文化喔。

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地址│臺東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人147號

連絡電話│089-732073分機21

開館時間│每年4月至10月，每週一至週日8:30至17:00（可預約解說導覽）（12:00午休一小時，休館前半小時停止售票，入園費100元）

自然史教育館 ─ 豐富館藏，貝殼梳子、豬肉石通通都有！

可免費參觀的「台東縣自然史教育館」，藏有來自世界各地的海洋珍寶及礦石標本，在貝類區的珍寶種類，超過六百多種，有上五億年前的活化石『龍宮翁戎螺』，有傳說中美人魚的梳子，有超過三百五十多件來自花東地區的礦岩和三十餘種化石，還有東岸海岸山脈特有『台灣藍寶石』，甚至收藏媲美故宮博物院的豬肉石，結合自然資源和教學的自然史教育館，是了解東海岸蘊藏珍貴海洋及山脈資源最好的教室。

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地址│臺東縣成功鎮三仙里基翬路16號(三仙國小旁)

連絡電話│089-851960#19

開館時間│星期三~日；國定例假日開放參觀（歡迎團體預約館藏貝類、礦物導覽）8:00~12:00 ; 12:30~16:30（休館日星期一；星期二；除夕至初三）

臺東美術館 ─ 最美美術館，藝術打卡景點美照拍不完！

走過10年的縣屬臺東美術館，以發揚臺東地方多元族群藝術為方向，有別於其他藝文館舍定位，結合創作區、展示區、餐飲區、行政區、水岸遊憩區、戶外展演劇場、兒童公園等組成完整的美術館園區，除提供展覽與文創空間，更有大片的戶外綠地可供縣民遊憩，支援各文教機關舉辦活動或研習課程使用。

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地址│950-臺東市浙江路350號

連絡電話│089-330252

開館時間│週一：休館，週二至週日：9:00-17:00（票價：免費參觀，導覽請提前預約）

臺東順天宮 ─ 百年廟宇文化，小小導覽員說給你聽！

順天宮建於民前二年，為主祀蘇府千歲的道教廟宇，是縣境內少數擁有百年歷史的廟宇，當年建廟時的許多文物具有歷史價值，特建置順天宮文物館，並保存信仰文化。

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早期醫學尚未發達時，廟內提供藥籤讓經濟困苦信眾求籤治病，現今開闢藥草植物區，利用網路數位，讓大眾活用藥草植物，並創建順天書屋讓社區學童接受資訊教學課程，開辦小小導覽員培訓課程，將信仰的價值觀和生活態度利用網路分享，讓信仰不只是一種傳統，也是社區文化的一環。

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地址│臺東縣臺東市寶桑路333號

連絡電話│0919-997615

開館時間│開放時段:AM 08:00-PM20:00(無休館)

源天然池上米 ─ 雙料冠軍米，帶你走入黑米世界！

「源天然」位處臺東縣池上鄉，具有臺灣冠軍米產區地位，源天然擁有獨家「黑纖米」品種為臺灣原生種非糯性有色米。獲得國際雙料金牌品質肯定，分別為2017年iTQi 食品風味暨品質評鑑二星獎、2018年Monde Selection 國際品質金獎。源天然專業栽培的好米與精心研發的米製食品與嬰幼兒食品系列，深受民眾喜愛購買。

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地址│臺東縣關山鎮德高里忠慶24號

連絡電話│(089)360-960

開館時間│08:00-18:00

多力米故事館 ─ 老米廠改建，保留古早木製土礱間！

來到池上，除了吃便當、騎腳踏車到伯朗大道，還可以有不同的選擇！池上歷史最悠久的建興老米廠改建的多力米故事館，不僅保留了古早木製土礱間，使用了稻穗、米糠、糙米到白米等各項米的元素佈置，更整理了池上米認證的故事，讓來訪的客人能重新認識池上米的價值，親身體驗外，還可以品嚐好口感，安全安心更是品質保證！

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地址│臺東縣池上鄉中山路193號

連絡電話│089-864283

開館時間│故事館區及賣場：星期一至星期日08:00-17:00

餐廳：星期五至星期二11:00-20:00，星期三、四公休

成功鎮原住民文物館 ─ 阿美族文化攏底家，建築外觀氣勢100分！

文物館在靜態方面，典藏阿美族傳統農漁器具、日常生活用品、部落各氏族族譜，歡迎民眾到館查閱，還有近期各樣藝文和原住民技藝成品邀展；動態方面，文物館為頭目與耆老交流聚會與商議之地，同時配合歲時祭儀及慶典，延續阿美族的文化內涵。文物館也提供多功能會議廳，歡迎各界舉辦會議座談活動，增益文物館的多元功能。

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地址│台東縣成功鎮民富路43號

連絡電話│089-854653

開館時間│每週二至六，8:00-17:00

海端鄉布農族文化館 ─ 一日布農族體驗 ，殺光手機記憶體！

海端鄉是臺東縣境內土地面積最大的鄉鎮，主要族群為布農族。海端鄉布農族文化館即位在南橫公路東段路口處，地上三層建築物，館內介紹布農族的族群歷史、社會文化、歲時祭儀等，可作為民眾探尋海端鄉之入口。海端鄉境內擁有得天獨厚的自然生態資源、人文精神的工藝文化及富饒土地孕育的農特產品，歡迎民眾前來認識布農族文化、遇見不一樣的海端鄉。

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地址│臺東縣海端鄉海端村山平2鄰56號

連絡電話│089-931638

開館時間│每週二至週日09:00-16:30

阿底旦文化故事館 ─ 體驗排灣族精神，好吃、好玩又好拍！

「阿底旦文化故事館」位在全臺最美麗的車站－「多良車站」上方，是多良國小裁撤後的廢棄校舍改裝而成。他們將大自然中的所有生物都視為與人類同一層次，尊重每一個生物也善用每一個自然資源，而排灣族的階層社會也是台灣最早出現的一種社會企業模式，即如同現今向陽薪傳木工坊的精神以陪伴部落發展在地產業為宗旨，讓原鄉的遊子找到回家的路。館內主要呈現排灣族人的傳統文化智慧及向陽薪傳木工坊的社會企業精神，並展示木製生活用品的運用，以及在地素人工藝品展。

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地址│臺東縣太麻里鄉多良村2鄰15號

連絡電話│089-771481

開館時間│AM 09：00－PM05: 00（每週四休館）

還有更多好玩、好拍的臺東文化館舍，都在11/9(六)-11/10(日)臺東生活日搶先體驗，下次安排臺東旅遊不要錯過這些文化景點，跟著臺東文化館舍一起深度玩臺東！

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