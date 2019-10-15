花蓮最新夢幻景點！ 童話小屋、花園迷宮、玻璃咖啡屋 滿滿歐風莊園的鷺鷥咖啡 秒飛歐洲小旅行

2019-10-15 16:00 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／取自鷺鷥咖啡 Lucy Coffee粉絲團 分享 facebook

花蓮又多了一處夢幻景點！ 一座充滿歐式風情的異國莊園藏身在擁有歐洲美景建築的民宿裡，這是雪雲城堡首度對外開放的下午茶景點「鷺鷥咖啡」，從花園迷宮、迷你小馬到玻璃咖啡屋等，滿滿歐洲情懷，彷彿讓人一秒就飛到國外，處處有驚喜等著你去挖掘。

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鷺鷥咖啡位於花蓮鳳林鎮，距離花蓮市區大約20分鐘車程可抵達，由花蓮著名的歐雪雲城堡主人於今年度開放部分區域給一般民眾賞遊，目前每周僅開放三天並且限時開放，雖然雪雲城堡的莊園非常大，但目前非入宿客人能參觀的主要區域為童話小屋、花園迷宮、鷺鷥咖啡及玻璃屋座位區，雪雲莊園城堡與何留日式屋則為住宿區沒有對外開放。

圖／小兔小安*旅遊札記授權提供 (以下同) 分享 facebook

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這裡也有座傳說中的人氣童話小屋，這座童話屋讓人立即聯想到「山姆先生」，原來鷺鷥咖啡童話小屋跟山姆先生是有一些關係的，莊園裡的是第二代小屋，山姆是第三代小屋。從莊園裡慢慢散步加拍照，除了能與奇妙精靈屋合影，還有機會看見主人新飼養的迷你小馬在莊園裡悠遊走動。

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圖／取自鷺鷥咖啡 Lucy Coffee粉絲團 分享 facebook

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莊園內的玻璃屋是主要喝咖啡、下午茶地點之一，充滿南法悠閒感的純白色建築，異國氣氛相當濃厚。目前鷺鷥咖啡只提供磅蛋糕、咖啡、氣泡飲，皆可由入園費用來全額折抵消費，逛累了還能來此悠閒的下午茶欣賞窗外的庭園風光。

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鷺鷥咖啡目前開放的時段是每週星期五、六、日共三天，中午12點到下午5點為止，入園門票為NT$100元可全額折抵館內消費，150公分以下小朋友免費入場。商家更特別提醒旅人，園區小黑蚊多，建議著長袖衣褲或噴防蚊液。對這個花蓮新興歐風秘境有興趣的朋友，請密切關注鷺鷥咖啡粉絲團。

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鷺鷥咖啡

地址：花蓮縣鳳林鎮榮開路88號

營業時間：星期五、六、日中午12點到下午5點





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