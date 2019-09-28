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宜蘭羅東小區散散步！探訪文青風氣氛小店

2019-09-28 12:00Taipei Walker

國境之東的宜蘭離台北很近，有得天獨厚的無敵海景，也有充滿氣氛的小區小店，趁著周末到羅東逛逛文青店也不錯喔！

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★義美×羅東林場「森藝館」

走進羅東林場，沿著竹林車站旁的鐵軌前進，森藝館就在眼前，園區今年首度開放森藝館與民間企業合作，由義美吉盛正式 進駐經營。在義美重新規劃之下，兩棟日式木 造屋舍散發出濃濃的復古文青味，一間延續園區林業文化推廣，打造成木藝品展售店，推門入內，檜木香氣撲鼻而來，瀰漫一股沉靜氛 圍；另一間則是茶點休憩站，提供咖啡、冷泡茶與糕點，讓遊客在欣賞園區豐富的自然生態、遊賞鐵路蒸汽火車之餘，有一個休憩空間能喝口茶、稍作歇息，自開幕以來，深受遊客喜愛。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路124巷19-1號

電話：（03）955-1651


★日．暮和風洋食館

日．暮和風洋食館是一家提供早午餐、下午茶與鮮魚定食的餐館，走進店裡，昏黃燈光、暖系沙發座椅散發出溫馨氣息，時下流行的花牆、乾燥花搭配木質 窗框，也顯現出時尚感。老屋前身原為「林北烤好」串燒店，老闆在另闢空間之後，便於原址開設日．暮，利用每日採買自大溪、南方澳的鮮魚提供日式定食，而另外推出的「明太子鮭魚烤飯糰」意外大受好評，主打一鍋二吃的「牛肉壽喜燒和食」也很受歡迎。下次來到羅東，不妨前來探訪這家話題新開店，品嚐好滋味！

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路165號

電話：（03）955-0191


★小島日和

羅東夜市旁的中山路上，一間有別於羅東傳統老店、帶著日式清新風格的冰品店格外引人注目，店主人是一對年輕人，男主人冠宇在父親的期盼下返鄉創業，專長為視覺傳 達設計的女友燕瑜也發揮所學，和他攜手打造出以溫潤木質為基底、融入花牆與乾燥花的舒適空間。店內主推刨冰、甜品，如「藍色富士山」、「豪華宇治金時」與「小島水果冰」 等日式造型冰品都是人氣品項，而小島日和獨家「全是草莓的草莓冰」的酸甜滋味很擄獲人心，周末還有機會吃到燕瑜的手作甜點，限定發售！

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段208號

電話：（03）956-1505


★ca:san

ca:san由一對夫妻所經營，先生是宜蘭人，太太是日本人，為了小孩的就學成長，舉家由上海遷回台灣，而後擅長烘焙的太太為了讓小孩吃得安心又美味，開始自製麵包；隨後在參與市集活動、累積一定的詢問度及人氣之後，便開設這家麵包店。店內販售日式、歐式麵包及米蛋糕，主要原料來自日本的星野 酵母、麵粉、鹽，也採用許多和在地小農合作的食材，陣陣烘焙香氣吸引不少顧客前來購買。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮愛國路186號

電話：0955-164511


★三拾手作甜點

從小看著父親辛苦早起經營傳統麵包店，曾讓主廚Ruby一度抗拒開店，直到某日再嚐到父親手做的麵包，發覺熟悉的口味30年來不曾改變，這股堅持如一的精神激發 她，於是在30歲那年赴日本學習甜點製作，而後回台開店。「草莓鮮果薄餅蛋糕」、「檸檬塔」是店內超人氣品項，而部分甜點則運用法式甜點技法並融合傳統台式元素，如蒙布朗使用新鮮芋頭泥、並以輕慕斯呈現，強調食材原味，不可錯過。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路四段276號

電話：（03）961-5530


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麵包甜點冰品

Taipei Walker

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