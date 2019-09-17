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Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43聯合新聞網 文／遊妤思

圖／原來花蓮這樣玩粉絲團
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可愛的史努比到花蓮了！搭配NASA登月任務50週年的紀念主題，即日起至11/30，SNOOPY換上太空裝現身花蓮，結合地景打造出全台唯一的「史努比迷宮」，於是迷宮探險、太空基地、密室探索成為三大必看特點，白天可以草地裡發現史努比在狗屋上曬太陽，夜晚更可以欣賞SNOOPY造型迷宮的星光點點非常閃耀。SNOOPY迷快到花蓮東大門夜市陽光電城草地，一起出太空任務吧！

圖／原來花蓮這樣玩粉絲團
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圖／原來花蓮這樣玩粉絲團
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圖／Snoopy太空城市探險：人類登月50週年紀念月粉絲團
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今年是阿波羅登月50周年，對於太空迷來說是別具意義的一年，「Snoopy太空城市探險：人類登月50週年紀念月」首站在高雄成功展出後，更盛大地移師花蓮，在東大門夜市陽光電城草地打造了全台首座0.6公頃太空人史努比迷宮，整座主題迷宮由史奴比戴著大空頭盔坐在地球圓球上構圖而成，非常吸睛，而這些紋路也成了民眾遊玩尋寶路線，夜晚點燈後，草地呈現星光點點、迷人燈海，還有一座8米高太空人史努比氣球，搖身一變成為花蓮夜空下最閃耀主角。

圖／金靈 / Chinling Kuo photography粉絲團授權
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圖／IG:wenkaiin授權
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圖／金靈 / Chinling Kuo photography粉絲團授權
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迷宮內四處充滿史努比的特色拍照景點及擬真公仔，有愛露營野餐SNOOPY、在狗屋上曬太陽的SNOOPY、太空人SNOOPY看板等。走進太空基地可以欣賞太空真實影片，只要購票進場就可以免費借太空裝來穿，穿上太空衣可以試試和阿姆斯壯一樣踩在月球表面的看板合拍！

圖／金靈 / Chinling Kuo photography粉絲團授權
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圖／金靈 / Chinling Kuo photography粉絲團授權
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另外；史努比太空尋寶APP能讓民眾互動，需要在迷宮內掃描所有 QR Cord，完成六個你對SNOOPY了解的Q&A考驗，成功解鎖火箭組合任務，再帶著發射火箭的畫面到服務台，即可換取紀念品1份！這場Snoopy太空城市探險任務，就成了今秋最適合揪團出遊大型戶外活動了。

圖／原來花蓮這樣玩粉絲團
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圖／Snoopy太空城市探險：人類登月50週年紀念月粉絲團
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圖／Snoopy太空城市探險：人類登月50週年紀念月粉絲團
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Snoopy太空城市探險：人類登月50週年紀念月

地點：花蓮東大門夜市陽光電城草地(花蓮縣花蓮市重慶路572號)

日期：2019/09/06~2019/11/30

時間：週一~週四14：00-21：00、週五~週日14：00-22：00

票價：300元 (限雙人同時入場)

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