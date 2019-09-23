宜蘭「純淨龜山島」401高地攻頂完勝

2019-09-23 09:00 聯合新聞網 背包客棧



【作者:dorothylu0716】

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今年規劃了兩次出海行程，皆幸運地遇上颱風攪局，這回老天爺終於讓我們如願遇見汪洋中的龜山島。

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七千多年的歲月裡，孤立在太平洋上，與臺灣本島相距10公里，每每經過東海岸就可瞧見，但彷彿觸手可及卻又遙不可及的龜山島，悄悄地連結我們的記憶。經過無數次的吶喊：「龜山島!!」，終於聽見了它對我的回應。

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「來趟龜山島原始純淨之旅吧！」除了可以選擇賞鯨、環島與登島的方式認識龜山島，如果你和我一樣想要用汗水換來不同角度的美景，挑戰攻頂401高地是來到龜山島絕對不能錯過的體驗呀！出發前，我們向「宜蘭賞鯨•龜山島旅客船務中心」預訂了半日行程【主攻401高地、登龜山島、環繞龜山島】，整趟行程約需6.5小時，每人費用約新台幣1600元。為了保護龜山島最自然的環境生態，龜山島每日僅開放1800位遊客登記登島，每周三僅供學術單位申請，各位海洋之子務必提早申請呀!

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上午7:20相約在宜蘭「烏石港」(頭城區漁會大樓櫃台)碰面，由於401高地整體行程較費體力，建議挑戰攻頂的旅人穿著運動裝備及字行準備足夠的糧食與水，島上的遊客中心也有販賣飲料與零食等。依序列隊搭上早已準備好等待迎接我們的「超級星」號。我們乘風破浪地朝龜山島前進，在二樓遠眺一望無際的大海，放鬆心情避免暈船發生。

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搭著船環繞龜山島，當龜山島越離越近時，心中的興奮完全無法隱藏，驚嘆大自然的奧妙；從各個角度欣賞它的美，不僅聞到了沿岸散發出濃濃的硫磺味，也撞見陰陽海的美麗，再度驗證了龜山島是活火山的證據。

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這趟登島旅程有位經驗豐富的隨行老師，一路上詳細解說龜山島的歷史過往。在日治時代，日本人曾在龜山島設立毒蛇研究中心，島上有如「毒蛇天堂」；龜山島有兩條登山步道，一條是「北岸登山步道」，該步道較原始，有許多毒蛇出沒，不建議行走。我們今天走的是擁有1706個階梯的「401高地步道」，當天早上約9:30從登山口出發，經過1706個階梯直衝而上，約莫在第500階及1000階分別有設立涼亭觀景台，爬山的過程中，我有幾度很想睡覺，我想是心肺耐力不足的關係；步道皆為人工整理過，在行走上沒什麼問題，不過在最後的確需要一氣呵成才能抵達終點；當我們抵達終點時，你會明白這一切都很值得！

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魚妹目前成功挑戰完成合歡山的主峰及東峰，儘管2次半馬完賽的我，依然無法忘記我在爬東峰時，有多麼得喘不過氣；爬山與跑半馬一樣，考驗的是我們的意志力與耐力，相對其他百岳，401高地相對輕鬆。沿路上，我完全沒有放鬆欣賞沿路的風景，我緊盯前方的目標，每爬完400階休息補充水分，偶爾聽見周圍樹木雜草間傳來的聲音，膽小的我無心多想，一心只想著衝向目的地，從登山口開始約50分鐘後順利抵達目的地。

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山頂上迎接我們的是沁涼的涼風，我們乘涼、發呆，望著一片藍海的風景，俯瞰龜首及龜尾；脹紅的臉與全身溼透的汗水，是我們依舊保持著青春的痕跡。約早上11點準備下山，沿路欣賞美景，約40分後抵達遊客中心。

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遊客中心前休憩片刻，在豔陽下展開約90分鐘的繞島行程；沿路上經過了廟宇普陀巖、環湖步道、原龜山國小校址、島孤人不孤打卡點，瞭解龜山島的歷史文化及自然生態，也在軍事坑道感受最天然的自然涼風，及龜山島在軍事戰略上的重要性，這趟旅程也即將接近尾聲。...

原文出處：宜蘭│純淨龜山島 401高地攻頂完勝

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