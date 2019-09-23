親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

宜蘭「純淨龜山島」401高地攻頂完勝

2019-09-23 09:00聯合新聞網 背包客棧

【作者:dorothylu0716】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

今年規劃了兩次出海行程，皆幸運地遇上颱風攪局，這回老天爺終於讓我們如願遇見汪洋中的龜山島

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

七千多年的歲月裡，孤立在太平洋上，與臺灣本島相距10公里，每每經過東海岸就可瞧見，但彷彿觸手可及卻又遙不可及的龜山島，悄悄地連結我們的記憶。經過無數次的吶喊：「龜山島!!」，終於聽見了它對我的回應。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

「來趟龜山島原始純淨之旅吧！」除了可以選擇賞鯨、環島與登島的方式認識龜山島，如果你和我一樣想要用汗水換來不同角度的美景，挑戰攻頂401高地是來到龜山島絕對不能錯過的體驗呀！出發前，我們向「宜蘭賞鯨•龜山島旅客船務中心」預訂了半日行程【主攻401高地、登龜山島、環繞龜山島】，整趟行程約需6.5小時，每人費用約新台幣1600元。為了保護龜山島最自然的環境生態，龜山島每日僅開放1800位遊客登記登島，每周三僅供學術單位申請，各位海洋之子務必提早申請呀!

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

上午7:20相約在宜蘭「烏石港」(頭城區漁會大樓櫃台)碰面，由於401高地整體行程較費體力，建議挑戰攻頂的旅人穿著運動裝備及字行準備足夠的糧食與水，島上的遊客中心也有販賣飲料與零食等。依序列隊搭上早已準備好等待迎接我們的「超級星」號。我們乘風破浪地朝龜山島前進，在二樓遠眺一望無際的大海，放鬆心情避免暈船發生。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

搭著船環繞龜山島，當龜山島越離越近時，心中的興奮完全無法隱藏，驚嘆大自然的奧妙；從各個角度欣賞它的美，不僅聞到了沿岸散發出濃濃的硫磺味，也撞見陰陽海的美麗，再度驗證了龜山島是活火山的證據。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這趟登島旅程有位經驗豐富的隨行老師，一路上詳細解說龜山島的歷史過往。在日治時代，日本人曾在龜山島設立毒蛇研究中心，島上有如「毒蛇天堂」；龜山島有兩條登山步道，一條是「北岸登山步道」，該步道較原始，有許多毒蛇出沒，不建議行走。我們今天走的是擁有1706個階梯的「401高地步道」，當天早上約9:30從登山口出發，經過1706個階梯直衝而上，約莫在第500階及1000階分別有設立涼亭觀景台，爬山的過程中，我有幾度很想睡覺，我想是心肺耐力不足的關係；步道皆為人工整理過，在行走上沒什麼問題，不過在最後的確需要一氣呵成才能抵達終點；當我們抵達終點時，你會明白這一切都很值得！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

魚妹目前成功挑戰完成合歡山的主峰及東峰，儘管2次半馬完賽的我，依然無法忘記我在爬東峰時，有多麼得喘不過氣；爬山與跑半馬一樣，考驗的是我們的意志力與耐力，相對其他百岳，401高地相對輕鬆。沿路上，我完全沒有放鬆欣賞沿路的風景，我緊盯前方的目標，每爬完400階休息補充水分，偶爾聽見周圍樹木雜草間傳來的聲音，膽小的我無心多想，一心只想著衝向目的地，從登山口開始約50分鐘後順利抵達目的地。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

山頂上迎接我們的是沁涼的涼風，我們乘涼、發呆，望著一片藍海的風景，俯瞰龜首及龜尾；脹紅的臉與全身溼透的汗水，是我們依舊保持著青春的痕跡。約早上11點準備下山，沿路欣賞美景，約40分後抵達遊客中心。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

遊客中心前休憩片刻，在豔陽下展開約90分鐘的繞島行程；沿路上經過了廟宇普陀巖、環湖步道、原龜山國小校址、島孤人不孤打卡點，瞭解龜山島的歷史文化及自然生態，也在軍事坑道感受最天然的自然涼風，及龜山島在軍事戰略上的重要性，這趟旅程也即將接近尾聲。...

原文出處：宜蘭│純淨龜山島 401高地攻頂完勝

延伸閱讀：【宜蘭礁溪 / 大漁日和湯屋 鮮魚料理直達】

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

龜山島步道登山

相關新聞

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

宜蘭太平山「見晴懷古步道＆翠峰湖」台灣最美小路一日遊！

2019-09-05 12:00

宜蘭浪漫秘境！湖中央的「永恆水教堂」宛如希臘，搭配透明水晶橋讓人想婚了～

2019-09-04 17:41

造訪山居祕境！ 看見台灣美地、山林魅力

2019-09-03 10:02

天使之翼再升級！多良車站８月新景　３公尺高翅膀後就是絕美太平洋

2019-09-01 18:00

花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

2019-08-29 18:33

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

窗外就是中央山脈！花蓮「薩爾茲堡莊園」被田園綠樹環繞的異國城堡

2019-08-15 10:00

礁溪新旅店「品文旅」推出鴨賞、金棗口味Pizza

2019-08-15 08:00

來去花蓮當晴天系旅人！ ７處花蓮必訪人氣私房景點懶人包

2019-08-13 16:09

台北東區有賣！果汁+甘糀日本甘酒變身的無酒精漸層水果飲

2019-08-08 21:00

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16

羅東夜市的啤酒專賣所 全台130種口味這邊都有！

2019-06-18 21:03

基隆廟口外的古早味！滿滿的蝦仁排骨+半熟炸蛋堆成小丘　在地饕客都愛的排隊美食

2019-06-16 19:00

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

越看越嘴饞！「花東部落美食7選」從部落傳統店家吃到IG小吃

2019-03-15 10:02

南方澳無名蝦餅 在地人推薦的平民小吃！滿滿新鮮蝦子只賣35元

2018-09-12 08:00

宜蘭第1座「室內高爾夫」在寒沐　近300吋大螢幕揮杆超痛快

2019-08-08 09:25

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

宜蘭銅板美食 頭城車站炸蛋蔥油餅香酥滑嫩

2019-05-12 10:30

酥脆燒餅非常推、燒肉沙拉蛋餅更是必點！ 花蓮壽豐早餐宵夜「志學永和豆漿」

2019-03-01 08:03

紅藜甜甜圈、小米球好好吃！ 花蓮市區隱藏美食推薦 滿竹小米甜甜圈

2019-02-23 11:01

基隆70年蚵仔煎 特技團員學藝傳承老味道

2019-01-30 21:30

花蓮美食／蔣家官財板 炸的金黃酥脆 夜市必吃小吃！

2018-12-11 22:00

好消息！等了9個月的宜蘭地熱煮蛋 後天重新開放　

2018-12-06 18:00

來去看看海「宜蘭外澳飯」 頭城寧靜的小店推薦

2018-12-05 09:00

純白系咖啡廳！盤點4間「IG精選」花蓮咖啡廳

2018-11-15 15:31

台東成功旗魚季開跑 鏢旗魚冠軍219公斤

2018-11-11 08:00

擺盤確實有氣勢！ 員山老牌無菜單餐廳 玻璃屋手作料理

2018-11-09 10:39

激推台東必吃美食！絕佳口感讓你從早吃到晚

2018-11-08 12:09

花蓮美食／車頭虱目魚店 相當暖胃 返家前的飽餐的好選擇！

2018-10-09 12:00
看更多

熱門文章

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:57

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

假期到海邊約會！北海岸「面海咖啡廳」３分鐘可以下水 老物風格超好拍

2019-09-15 17:30

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

海線火鍋最霸氣！ 超浮誇肉盤、「卜卜蜆鍋」蛤蜊豪邁用一斤

2019-09-15 10:02

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

2019-09-20 12:00

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-23 10:22

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

嚐過40家才炸得出來 東門市場唯一文青臭豆腐店

2019-09-17 11:38

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

北屯超高CP值個人燒肉！南部豪邁作風「這樣吃和牛最划算」

2019-09-14 11:57

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

秒飛普羅旺斯！台中粉紫花毯「雞冠花海」美翻，搭配白色鋼琴好像在拍MV

2019-09-11 19:53

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

濃郁奶香讓人念念不忘！特搜全台 5 間不吃會後悔的「牛奶鍋」

2019-09-14 22:08

藍色拉麵太夢幻！ 不用飛日本也能吃到清爽唯美的藍色雞湯拉麵

2019-09-11 12:01

私房景點／龍潭湖漫步 宛如水上漂

2019-09-21 06:29

桃園超美花海！讓人心醉的５個花海秘境

2019-09-11 10:50

玩翻太空艙、室內帳篷！台中5間特色青旅，百元預算也好好住

2019-09-19 13:00

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

超酷！軍用吉普車開進審計新村 吃冰還可以上車體驗太好拍

2019-09-20 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top