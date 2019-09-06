花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界
花蓮超夯景點「Mr. Sam山姆先生咖啡館」去年開幕就廣受好評，充滿童夢造型的外觀吸引不少遊客上門打卡，如今咖啡館旁邊又悄悄出現一座「花蓮奇怪城堡」，以卡車、城堡以及樹枝等元素打造的冰舖，讓人秒聯想到宮崎駿動畫「霍爾移動城堡」，讓這處童話般的景點夢幻程度再升級。
提到台灣特色咖啡廳，相信不少人會想到近一年來人氣超高的「Mr. Sam山姆先生咖啡館」，其特殊不規則造型的房屋外觀像極了精靈世界裡的小木屋，不只建築外觀講究，包括室內裝潢與擺設也極具用心，周邊還有落羽松與湖泊美景，是花蓮最受矚目的新景點，每逢假日總是擠滿拍照的遊客。
如今遊客又多了一處打卡新景點，Mr. Sam山姆先生咖啡館園區內8月開始加入新夥伴，以復古卡車、城堡、樹枝等元素拼湊起來的冰舖造型奇特繽紛，一眼望過去讓人聯想到霍爾移動城堡，特別是接近傍晚時刻，在燈光的點綴之下更是夢幻，說是走進童話世界裡一點也不誇張。
「ㄜˊ冰舖」主要販售多種口味的霜淇淋，嚴選花蓮在地果農種的當季水果，並會因季節性而更換水果種類，提供最新鮮且品值最好的冰品，口味包括北海道鮮奶霜淇淋、抹茶霜淇淋、火龍果霜淇淋等，最新期間限定的口味則是小玉西瓜霜淇淋，到花蓮旅遊一定要來山姆先生咖啡館朝聖最新的花蓮奇怪城堡。
Mr. Sam - 山姆先生咖啡館
地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖村樹湖20號
山姆先生咖啡館營業時間：11:00－17:00（週四公休）
ㄜˊ冰舖營業時間：10:00－17:00
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