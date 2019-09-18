親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

愛你愛到殺死妳：情殺背後，「厭女」作為懲罰機制

韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11聯合新聞網 背包客棧

【作者:dorothylu0716】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

宜蘭礁溪以溫泉聞名全台，每到訪宜蘭，我的心瞬間如平原般遼闊；繼花蓮緩慢石梯坪後，我們一直在尋找心中那塊與大地連結契合的港灣—在地食材、新鮮直送、緩慢心靈等組合的關鍵字，遵循以上軌跡後，我們找到了「大漁日和」。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大漁日和坐落在綠油油的稻田旁，隱密的位置彷彿來到了一戶日本人家借宿一晚；大漁日和的亮點是它所提供的服務，來到這裡的旅人能夠品嚐他們精心準備的料理，共有三種方案可以選擇，分別為海滿喫、大漁丸、一泊一食，我們選擇了大漁丸一泊二食方案。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

入住前，我與老吳剛從龜山島攻頂回來，當我們還沉浸於孤島情懷時，約莫下午4點接到了大漁日和親切的問候；一進門，貼心的管家簡單介紹周邊環境並送上迎賓梅子醋，已經累垮的我們直奔迎風客室，準時赴約晚上7點與大漁日和的約會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／背包客棧
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／背包客棧
分享

樓中樓的迎風客室，房內充滿日式風情，塌塌米、木板，另一個亮點是湯屋，但最讓我驚豔的是陽台外的木板。如果你跟魚妹活在同個年代，對綾瀨遙的日劇《螢之光》的場景一定不陌生；當我驚奇於戶外式的木板時，小螢與部長在木板喝酒的場景，同步直送大腦，夜晚我與先生靜靜躺在戶外小酌，享受夏末之際的微風徐徐。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

隨著生活型態(生活壓力越來越重)的改變，越來越重視(需要)心靈與美食的結合，而入住大漁日和的旅客，一定要把握機會品嚐限定料理，吃飽喝足後那些煩惱的事情早就拋在腦後。大漁丸提供在地的蒜苗鴨賞、新鮮刺身、鹽烤黑喉、大漁丸鍋物在地櫻桃鴨、野生竹筴魚、味噌鮟鱇魚及蝦子、透抽烤物，滿桌鮮魚料理大啖海鮮料理，當石花凍遇上金桔，微酸的口感直吞下肚；我們專心享受美食，每一口都是滿足。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

享用晚餐後，我們在櫃檯品嚐了清酒、梅子酒、柚子酒，帶走了真澄回房間慢慢享用，房門打開那一刻終於徹底卸下一整天的疲倦；在盡情享受泡湯這件事之前，魚妹沒有拿捏好與床的距離，只好秒睡直到天明。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

清晨喚醒我的便是好久不見的風和日麗，豔陽照在稻田上的色澤，不用修圖，風景十分誘人；一早沉溺在湯屋裡沉思與冥想，準備迎接嶄新的一天。魚妹有雙停不下來的腳，這種不急不慌的感受，在我真實的生活是很難體驗的，因此，我十分珍惜每一次慢下來與自己對話的時刻。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

一樓陳列了書櫃與茶包、巧克力、熱茶等供入宿者使用，你可以在這邊挑選喜歡的書籍回房閱讀，也可以挑選喜愛的音樂與電影回房欣賞；如果想來趟鄉間小路的悠遊之旅，民宿也有提供。魚妹在大漁日和隨手翻閱了兒童繪本《我喜歡你》，小時候，對於愛的表現十分純真，我總是說我喜歡我的爸媽、姐妹、朋友、同學，當我們隨著歲月成長，「我喜歡你」這四個字實在難以開口。

《心得請見：閱讀推薦：兒童繪本《我喜歡你》

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這趟一泊二食的大漁日和體驗，舒緩身上的疲憊，一道道美味的晨間料理，帶給我愉快的早晨；我們品嚐了宜蘭在地嫩薑空心菜的吃法，當然少不了在地食材—三星蔥蛋。離開前，管家親切道別，我們持續探索新的旅程。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本篇原文網址：http://wenchenlu.pixnet.net/blog/post/305289203

歡迎追蹤：魚腦袋行走中

Instagram：walkingfoolish0401

魚腦袋行走中的魚妹時常藉由旅行來激發生活，她發現行萬里路是她不會改變的生活方式，期望藉由文字的溫度，邀請大家一起感受簡單生活的美好。...

原文出處：【宜蘭礁溪 / 大漁日和湯屋 鮮魚料理直達】

延伸閱讀：2019德國文藝復興代表：海德堡大學城巡禮

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

礁溪龜山島海鮮

相關新聞

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

宜蘭太平山「見晴懷古步道＆翠峰湖」台灣最美小路一日遊！

2019-09-05 12:00

宜蘭浪漫秘境！湖中央的「永恆水教堂」宛如希臘，搭配透明水晶橋讓人想婚了～

2019-09-04 17:41

造訪山居祕境！ 看見台灣美地、山林魅力

2019-09-03 10:02

天使之翼再升級！多良車站８月新景　３公尺高翅膀後就是絕美太平洋

2019-09-01 18:00

花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

2019-08-29 18:33

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

窗外就是中央山脈！花蓮「薩爾茲堡莊園」被田園綠樹環繞的異國城堡

2019-08-15 10:00

礁溪新旅店「品文旅」推出鴨賞、金棗口味Pizza

2019-08-15 08:00

來去花蓮當晴天系旅人！ ７處花蓮必訪人氣私房景點懶人包

2019-08-13 16:09

台北東區有賣！果汁+甘糀日本甘酒變身的無酒精漸層水果飲

2019-08-08 21:00

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16

羅東夜市的啤酒專賣所 全台130種口味這邊都有！

2019-06-18 21:03

基隆廟口外的古早味！滿滿的蝦仁排骨+半熟炸蛋堆成小丘　在地饕客都愛的排隊美食

2019-06-16 19:00

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

越看越嘴饞！「花東部落美食7選」從部落傳統店家吃到IG小吃

2019-03-15 10:02

南方澳無名蝦餅 在地人推薦的平民小吃！滿滿新鮮蝦子只賣35元

2018-09-12 08:00

宜蘭第1座「室內高爾夫」在寒沐　近300吋大螢幕揮杆超痛快

2019-08-08 09:25

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

宜蘭銅板美食 頭城車站炸蛋蔥油餅香酥滑嫩

2019-05-12 10:30

酥脆燒餅非常推、燒肉沙拉蛋餅更是必點！ 花蓮壽豐早餐宵夜「志學永和豆漿」

2019-03-01 08:03

紅藜甜甜圈、小米球好好吃！ 花蓮市區隱藏美食推薦 滿竹小米甜甜圈

2019-02-23 11:01

基隆70年蚵仔煎 特技團員學藝傳承老味道

2019-01-30 21:30

花蓮美食／蔣家官財板 炸的金黃酥脆 夜市必吃小吃！

2018-12-11 22:00

好消息！等了9個月的宜蘭地熱煮蛋 後天重新開放　

2018-12-06 18:00

來去看看海「宜蘭外澳飯」 頭城寧靜的小店推薦

2018-12-05 09:00

純白系咖啡廳！盤點4間「IG精選」花蓮咖啡廳

2018-11-15 15:31

台東成功旗魚季開跑 鏢旗魚冠軍219公斤

2018-11-11 08:00

擺盤確實有氣勢！ 員山老牌無菜單餐廳 玻璃屋手作料理

2018-11-09 10:39

激推台東必吃美食！絕佳口感讓你從早吃到晚

2018-11-08 12:09

花蓮美食／車頭虱目魚店 相當暖胃 返家前的飽餐的好選擇！

2018-10-09 12:00

客家媽媽好手藝 自製粉粿.麻糬超推薦 花蓮黑糖屋甜品店

2018-10-08 10:58
看更多

熱門文章

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:57

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

桃園超美花海！讓人心醉的５個花海秘境

2019-09-11 10:50

假期到海邊約會！北海岸「面海咖啡廳」３分鐘可以下水 老物風格超好拍

2019-09-15 17:30

北屯超高CP值個人燒肉！南部豪邁作風「這樣吃和牛最划算」

2019-09-14 11:57

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

秒飛普羅旺斯！台中粉紫花毯「雞冠花海」美翻，搭配白色鋼琴好像在拍MV

2019-09-11 19:53

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

海線火鍋最霸氣！ 超浮誇肉盤、「卜卜蜆鍋」蛤蜊豪邁用一斤

2019-09-15 10:02

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

藍色拉麵太夢幻！ 不用飛日本也能吃到清爽唯美的藍色雞湯拉麵

2019-09-11 12:01

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

2019-09-11 11:00

中秋連假旅遊！台南「草山月世界」月球表面般的荒漠美景

2019-09-13 22:00

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

濃郁奶香讓人念念不忘！特搜全台 5 間不吃會後悔的「牛奶鍋」

2019-09-14 22:08

2019中秋節賞月必備！１０個抬頭就能望明月景點特輯

2019-09-10 22:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

台灣版「天空樹」在士林 4.5米高溜滑梯直達地表

2019-09-10 09:02

奢華地烤肉吧！ 海陸珍饈吃到飽 佳節享受秋令美味

2019-09-13 08:29

桃園秘境沙灘「豬鼻子消波塊」萌萌噠！夏天還有超美火燒雲

2019-09-05 18:27

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top