緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11 聯合新聞網 背包客棧



【作者:dorothylu0716】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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宜蘭礁溪以溫泉聞名全台，每到訪宜蘭，我的心瞬間如平原般遼闊；繼花蓮緩慢石梯坪後，我們一直在尋找心中那塊與大地連結契合的港灣—在地食材、新鮮直送、緩慢心靈等組合的關鍵字，遵循以上軌跡後，我們找到了「大漁日和」。

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大漁日和坐落在綠油油的稻田旁，隱密的位置彷彿來到了一戶日本人家借宿一晚；大漁日和的亮點是它所提供的服務，來到這裡的旅人能夠品嚐他們精心準備的料理，共有三種方案可以選擇，分別為海滿喫、大漁丸、一泊一食，我們選擇了大漁丸一泊二食方案。

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入住前，我與老吳剛從龜山島攻頂回來，當我們還沉浸於孤島情懷時，約莫下午4點接到了大漁日和親切的問候；一進門，貼心的管家簡單介紹周邊環境並送上迎賓梅子醋，已經累垮的我們直奔迎風客室，準時赴約晚上7點與大漁日和的約會。

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樓中樓的迎風客室，房內充滿日式風情，塌塌米、木板，另一個亮點是湯屋，但最讓我驚豔的是陽台外的木板。如果你跟魚妹活在同個年代，對綾瀨遙的日劇《螢之光》的場景一定不陌生；當我驚奇於戶外式的木板時，小螢與部長在木板喝酒的場景，同步直送大腦，夜晚我與先生靜靜躺在戶外小酌，享受夏末之際的微風徐徐。

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隨著生活型態(生活壓力越來越重)的改變，越來越重視(需要)心靈與美食的結合，而入住大漁日和的旅客，一定要把握機會品嚐限定料理，吃飽喝足後那些煩惱的事情早就拋在腦後。大漁丸提供在地的蒜苗鴨賞、新鮮刺身、鹽烤黑喉、大漁丸鍋物在地櫻桃鴨、野生竹筴魚、味噌鮟鱇魚及蝦子、透抽烤物，滿桌鮮魚料理大啖海鮮料理，當石花凍遇上金桔，微酸的口感直吞下肚；我們專心享受美食，每一口都是滿足。

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享用晚餐後，我們在櫃檯品嚐了清酒、梅子酒、柚子酒，帶走了真澄回房間慢慢享用，房門打開那一刻終於徹底卸下一整天的疲倦；在盡情享受泡湯這件事之前，魚妹沒有拿捏好與床的距離，只好秒睡直到天明。

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清晨喚醒我的便是好久不見的風和日麗，豔陽照在稻田上的色澤，不用修圖，風景十分誘人；一早沉溺在湯屋裡沉思與冥想，準備迎接嶄新的一天。魚妹有雙停不下來的腳，這種不急不慌的感受，在我真實的生活是很難體驗的，因此，我十分珍惜每一次慢下來與自己對話的時刻。

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一樓陳列了書櫃與茶包、巧克力、熱茶等供入宿者使用，你可以在這邊挑選喜歡的書籍回房閱讀，也可以挑選喜愛的音樂與電影回房欣賞；如果想來趟鄉間小路的悠遊之旅，民宿也有提供。魚妹在大漁日和隨手翻閱了兒童繪本《我喜歡你》，小時候，對於愛的表現十分純真，我總是說我喜歡我的爸媽、姐妹、朋友、同學，當我們隨著歲月成長，「我喜歡你」這四個字實在難以開口。

《心得請見：閱讀推薦：兒童繪本《我喜歡你》

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這趟一泊二食的大漁日和體驗，舒緩身上的疲憊，一道道美味的晨間料理，帶給我愉快的早晨；我們品嚐了宜蘭在地嫩薑空心菜的吃法，當然少不了在地食材—三星蔥蛋。離開前，管家親切道別，我們持續探索新的旅程。

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本篇原文網址：http://wenchenlu.pixnet.net/blog/post/305289203

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魚腦袋行走中的魚妹時常藉由旅行來激發生活，她發現行萬里路是她不會改變的生活方式，期望藉由文字的溫度，邀請大家一起感受簡單生活的美好。...

原文出處：【宜蘭礁溪 / 大漁日和湯屋 鮮魚料理直達】

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