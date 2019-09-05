宜蘭太平山「見晴懷古步道＆翠峰湖」台灣最美小路一日遊！

宜蘭太平山交通路線

自駕路線

▍從基隆：

基隆→省道台2線(濱海公路) →壯圍→省道台7線→省道台7甲線(3.7K)→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

▍從台北：

A.台北→國道5號→宜蘭(交流道)→省道台7線→省道台7甲線(3.7K)→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

B. 台北→國道5號→羅東(交流道)→省道台7丙線→省道台7線→省道台7甲線(3.7K)→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

C.台北→省道台9線(北宜公路)→頭城鎮→宜蘭市→省道台7線→省道台7甲線(3.7K)→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

▍從桃園：

桃園→大溪→省道台7線(北橫公路)→省道台7甲線(3.7K)→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

▍從花蓮：

花蓮→省道台9線(蘇花公路)→省道台7丙線→省道台7線→省道台7甲線(3.7K)→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

大眾交通：國光客運 1750 路線（只有例假日行駛）

▍去程(發車時間)：宜蘭08:30、羅東08:45(宜蘭+15分鐘為羅東發車時間) ；抵達太平山11:30。

▍回程(發車時間)：太平山15:30；抵達羅東17:30、宜蘭17:50。

宜蘭太平山景點：見晴懷古步道

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從名字來看，由於宜蘭太平山海拔高，即便是晴天也可能起霧。當人們深陷於白茫茫的迷霧中，會湧起渴望「見晴」的心情，因此名稱由此而來。

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全長 2.25 公里的見晴懷古步道，本來是以前太平山運輸木材的鐵路路線，後來廢棄之後就變成天然綠林步道。由於 2013 年遭颱風摧毀，現在只有短短的 900 公尺可走，實在是有點可惜！

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即便天晴也有些許的迷霧，讓森林更添增一股仙氣感。整條見晴步道平坦好走，是個適合全家大小踏青的好去處！

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長滿青苔的S型鐵軌是見晴懷古步道最特別的景色之一，也是網友評選全世界最美的28條小路的關鍵。

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以前透過火車運送木材下山，而現在成為見晴步道最別具特色的景象之一，佈滿青苔而綿延的鐵道，融合在這一片森林裡，完全不覺得格格不入，在一片綠色中，享受被森林擁抱的療癒，新鮮的空氣和微涼的溫度，遠離城囂的世外桃源。（不過遊客多的時候也是有點吵的...）

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在見晴步道上，有兩條單行道的吊橋，吊橋用堅固的粗繩索編織而成，且有限制吊橋上的人數（最多 12 人），為了安全起見，旅客還是乖乖遵守園方公告吧！吊橋的另一端就是見晴懷古步道的終點了～有些遊客到這裡就返回走了，如果還有時間，建議走過吊橋，也是一番不錯的體驗（不過橋有點晃，有懼高症的人自行勘籌。）

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從吊橋上眺望遠方的山脈雲海，遼闊的視野令人心情舒暢，位在雲端上的感覺有種翱翔天空的感覺。

宜蘭太平山景點：翠峰湖

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從見晴懷舊步道往山頂的方向行駛大約17公里，可以到達全台最大的高山湖泊－翠峰湖。

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通往翠峰湖的山路蜿蜒陡峭，很多髮夾彎的山路實在很容易頭暈，不過一想到翠峰湖那神秘的面紗，就讓人有毅力一探究竟。到達目的地後只要再走一小段木頭小徑，就可以看到翠峰湖了。

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終於看到啦！雖然翠峰湖的湖水感覺好像比預期的少，有點乾枯的跡象，不過湖面真的很清澈，還可以看到遠方的一隻白鷺鷥呢！靜靜的望向遠方的高山湖，有種平靜、與世無爭的感覺。

以上是兩個宜蘭太平山必去的秘境（其實也很多人知道了），是夏天消暑的好去處。不過這兩個地方皆位於太平山國家森林遊樂區，進入是要買門票的，更多太平山的景點詳見官網。

想知道更多宜蘭太平山旅遊行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」