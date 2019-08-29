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花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

2019-08-29 18:33聯合新聞網 文／遊妤思

與六十石山齊名的赤柯山，每逢8、9月的金針花季，整片山丘開滿了黃澄花海，雖然沒有六十石山那般廣闊的花海，但多了高低起伏的山坡和岩石錯落其中的景致，拍照起來層次感更美。若假期還沒安排的朋友，可考慮來賞金黃色的金針花毯呦！

圖／快抓住夏末的尾吧，來到花蓮與黃澄花海約會吧！圖／攝影師鬼鬼 Cindy授權
圖／快抓住夏末的尾吧，來到花蓮與黃澄花海約會吧！圖／攝影師鬼鬼 Cindy授權
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赤柯山是台灣最大的金針花栽培區，佔地約45公頃。一片金黃色的金針花地毯，加上遠方的翠綠樹木，配上藍到不行的天空，形成一幅美麗的畫作。若來到赤柯山，一定不要錯過與金針花海聞名的「赤柯三景」欣賞兩處天然地景，以及多年歷史的汪家古厝！

圖／攝影師鬼鬼 Cindy授權
圖／攝影師鬼鬼 Cindy授權
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千噸石龜、三巨石

高低起伏的山坡上，金針花田黃綠交錯，美的惹眼。而赤柯山上有兩處令人驚艷的天然地形點綴於花海中，包含造型奇特的千噸石龜，以及三顆黑色火成岩，光禿巨石與鮮豔金針花，形成對比強烈，女孩們站在岩石上，嬌小的就像山中精靈。

圖／攝影師Kai旅行攝影授權
圖／攝影師Kai旅行攝影授權
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汪家古厝

赤柯山上僅存的閩南式木造三合院，具有50年的歷史，四周盡是黃澄澄的金針花田，若想早起拍花露的朋友，可以考慮住這裡體驗山間的農家生活。天氣好時，古厝主人還會在屋頂及庭院曬金針，黑色與金黃映襯，可是攝影師必補捉的人文景致。

圖／摘自花東縱谷官方網站
圖／摘自花東縱谷官方網站
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特別推薦一處秘境景點，位置三巨石附近有處小水池，可以將金燦燦的金針花，與藍天倒映同時捕捉，畫面非常夢幻。若假期還沒安排的朋友，可以考慮安排花蓮兩天一夜，新賞金黃色的金針花地毯，萬花齊開的壯闊景致，度過美美的假期。

圖／攝影師鬼鬼 Cindy授權
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圖／攝影師Kai旅行攝影授權
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圖／摘自汪家古厝粉絲團
圖／摘自汪家古厝粉絲團
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圖／摘自花東縱谷官方網站
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圖／摘自花東縱谷官方網站
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圖／攝影師pierrehuang授權
圖／攝影師pierrehuang授權
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花蓮赤科山

地址： 花蓮縣玉里鎮觀音里高寮村

交通：

1.開車的朋友，可從台9線至瑞興橋轉193縣道，往「高寮」方向即可抵達。

2.坐火車的朋友，可至玉里火車站轉花蓮客運1135路，於「高寮站」下車（約1小時），再轉搭計程車上山（約25分）

金針花花海秘境客運

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