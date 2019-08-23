封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒

2019-08-23 14:53 聯合新聞網 文／陳信儒



圖／IG網友linxuan29授權、IG網友jjasonboyfilms授權 分享 facebook 宜蘭縣東澳「粉鳥林秘境」因其特殊的礁岩與湛藍清澈的海岸受到遊客歡迎，今年元旦因豪雨暫時關閉，經過7個月的整修，今天起重新對外開放，讓不少民眾大呼「終於等到了」。為了避免發生意外，宜蘭縣政府在周圍有設置禁止戲水與當心落石等警告標語，遊客前往務必注意安全。 圖／IG網友linxuan29授權 分享 facebook

從蘇花高速公路直直開，在過了蘇澳到東澳的路段之後，就可以抵達位於東澳灣裡的粉鳥林漁港了。鳥林漁港的堤防外側，有一處被人稱為是「愛情鎖沙灘」的秘境，其特殊的礁岩地質，搭配清徹見底的河岸，宛如遺世仙境一般壯麗，吸引不少遊客前來玩水，就連隨手一拍都有置身在越南人氣景點下龍灣的錯覺，也被網友封為「台版下龍灣」。 圖／IG網友lillianchenn授權 分享 facebook

東澳粉鳥林，是位於烏石鼻的僻靜漁港，獨特隱蔽的地理位置，頗有天涯海角之感。早期在港口有許多野生鴿子棲息，因為台語的鴿子稱為「粉鳥」，粉鳥林漁港因而得名。粉鳥林漁港雖不大，但漁港前的東澳灣是柔美的礪灘，碧綠青山偎傍「蘇打藍海水」，清爽的海風撲面而來，閒適優游，已成為東海岸遊客必訪之處。 圖／IG網友yyyelloww授權 分享 facebook

提醒大家，粉鳥林沙灘周邊無任何遮陽的地方，怕曬的旅人切記要準備陽傘及補充充足的水分。另外，粉鳥林重新開放，也務必垃圾不落地，一起維護眼前的美景。 圖／IG網友linxuan29授權 分享 facebook

粉鳥林秘境

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段東澳灣

自行開車:

台9省道→蘇花公路從蘇澳方向→東澳→東澳國小→東澳派出所左轉→走東澳路→粉鳥林大橋→續行二到三公里可以到達粉鳥林漁港

大眾運輸:

搭乘台鐵北迴線往花蓮台東方向→東澳火車站下車→步行至東澳派出所→走東澳路→粉鳥林大橋→續行二到三公里可以到達粉鳥林漁港

停車資訊: