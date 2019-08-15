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窗外就是中央山脈！花蓮「薩爾茲堡莊園」被田園綠樹環繞的異國城堡

2019-08-15 10:00聯合新聞網 文／遊妤思

隱身在花東縱谷之間，有一座浪漫的異國城堡，周遭竟是田園綠樹與遼闊的鄉居美景，讓人恍如置身於歐洲的世外桃源。不止外觀美的像城堡，每間房內都設有陽台，天氣好的時候，可遠眺綿延的中央山脈以及花東縱谷，這樣得天獨厚的大自然美景，只要打開窗就可以輕鬆享受！

圖／花蓮超夢幻民宿，打開窗就可以看到中央山脈。部落客Ken&Alice玩樂誌授權
圖／花蓮超夢幻民宿，打開窗就可以看到中央山脈。部落客Ken&Alice玩樂誌授權
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圖／部落客Ken&Alice玩樂誌授權
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位在花蓮壽豐鄉的「薩爾茲堡莊園」紅屋白牆華美而典雅，卻美得沒有距離，整體營造著一種溫馨與靜謐的氛圍。前院擁有一整片綠油油的草地、側邊則有一個人工池塘，沒有過多的擺飾，卻可在周圍的蓊綠的落羽松與繽紛花草中，看得出民宿主人的用心，讓人感覺自在放鬆。

圖／部落客Ken&Alice玩樂誌授權
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圖／部落客Ken&Alice玩樂誌授權
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民宿內充滿各種暖色實木傢俱，搭配挑高的空間設計，以及大面落地窗，整體明亮而溫馨。令人感到驚豔的是房間內浴室設計，不只有超大的浴缸，還有絕美的視覺饗宴，只要將一旁的打開窗，竟然就是碧綠的山巒美景！邊泡澡邊賞景，可說是極度享受。

圖／部落客Ken&Alice玩樂誌授權
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這邊非常適合帶著家人或戀人一起入住，光是美美的歐風城堡就很讓人心動了，更棒的是周圍的自然美景，讓人彷彿置身於歐洲的綠野田園般，非常讓人放鬆，若近期有打算去花蓮玩，可以考慮到薩爾茲堡莊園度過美美的童話假期喔。

圖／網友yujun0114授權
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薩爾茲堡莊園

地址：花蓮縣壽豐鄉月眉村月眉三段127號

電話：0921-688-139

美景民宿歐洲落羽松

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