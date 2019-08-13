來去花蓮當晴天系旅人！ ７處花蓮必訪人氣私房景點懶人包

2019-08-13 16:09 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／小兔小安*旅遊札記授權提供(以下同) 分享 facebook

迎接花蓮六十石山金針花季的到來，是否動心想念想要來一趟花蓮最新打卡之旅呢？問起花蓮的第一印象熱門景點，立刻想起的是七星潭、海洋公園還是花蓮糖廠？花蓮美麗又熱門的景點很多，讓我們跟著網友小兔小安推薦的「花蓮7處最新打卡景點」旅行，有海角藍天、秘密咖啡店、哈比精靈屋、濱海步道...都是很有特色的私房景點，不但能拍照、玩耍，更能細細地欣賞沿途風光，真是讓人待上幾天都不覺得膩呀！

1.六十石山金針花

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最期盼看見開滿整個山丘的金針花海，有“最美金色天使花毯”之稱的花蓮六十石山金針花，眼前一片黃澄澄的金針花隨風搖曳，彷彿成了金色山脈，唯美得讓旅人們快門按個不停！目前已知六十石山金針花季盛開期落在8月中旬喔～

六十石山

地址:花蓮縣富里鄉竹田村25鄰雲閩8號(賞花時間：每年8月至9月)

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「來去縱谷住一晚！」晨起欣賞六十石山的日出與金針花海。 圖／縱管處提供 分享 facebook

2.大石鼻山濱海步道

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想要一覽無敵的看海視野必選這兒：花蓮豐濱優美大石鼻山步道，漫步在大石鼻山步道的山陵線上，360度無死角俯瞰花東海岸的藍色大海，眺望眼前無敵海景，讓人走一次就愛上，想要賴在這裡放鬆賞景，心情感覺更加幸福了。

大石鼻山步道

地址:花蓮縣豐濱鄉磯崎村3鄰龜庵49號(頭目海產正對面)

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3.麻糬洞

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以湛藍大海為背景，在石門麻糬洞拍的到一線天的海蝕山谷加上超無敵景色，美到連好萊塢電影「沉默」都來此取景！這絕對是花蓮在地人不會告訴你的私房景點！

石門麻糬洞

地址:石門班哨角休憩區附近

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4.來去秘密就是秘密

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一個可以拍上百張美照的文青咖啡館，裡面會藏有什麼祕密呢？偷偷跟你們說，就是要帶你們“來去秘密就是秘密”旅行，這裡是花蓮壽豐打卡文青約會景點，店裡店外都充滿驚喜色彩佈置，甚至可以發掘到許多勵志的小秘密哦！

來去秘密就是秘密

地址:花蓮縣壽豐鄉中華路一段36-1號

開放時間：11:30~21:00

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5.海角盪鞦韆

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最夢幻最醒目的一處熱門景點「海角盪鞦韆」藏在花蓮新社梯田裡！千萬別搞錯這兒可不是台中新社。位在台11線43.5公里處往台東方向，地點其實還蠻好找的，往海邊一看就能看見海角盪鞦韆，這座傑克與魔豆童話造型盪鞦韆超級好拍，搭配藍天與白雲，浪漫指數瞬間大爆表！

新社梯田盪鞦韆

地址:花蓮縣豐濱鄉新社42號附近

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6.山姆先生咖啡館

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花蓮最新景點、人潮也非常多的「Mr. Sam山姆先生咖啡館」，童夢造型小屋讓人彷彿走進魔戒夏爾村，來花蓮的遊客都忍不住要來拍張照合照再走，尤其山姆先生距離雲山水、立川漁場、來去秘密等景點都很近，設定一趟壽豐鄉各景點旅行，剛好能一次玩的夠本。

山姆先生

地址:花蓮縣壽豐鄉樹湖20號

營業時間:11:00~17:00 (每週四休)

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7.翡翠谷

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超美水濂瀑布在翡翠谷！距離花蓮市區半小時車程就能到達，而且通往瀑布途中景色更不輸給慕谷慕魚，水廉瀑布這一處攔砂壩，因為水深不高，而且水質非常的乾淨，幾乎是完全透明的，讓這處擁有天然美景的翡翠谷人氣超夯，帶小朋友玩耍或者單純泡泡腳都很適合，夏季已成為來花蓮必朝聖的熱門景點。

翡翠谷

地址:花蓮縣秀林鄉銅門村銅門大橋

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