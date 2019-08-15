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礁溪新旅店「品文旅」推出鴨賞、金棗口味Pizza

2019-08-15 08:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

一隻輕巧台灣藍鵲為意象的logo躍於大片玻璃牆面上，以綠意築起一座嶄新飯店姿態，雲朗觀光集團全新飯店品牌「品文旅」現身礁溪

以綠溫室概念，利用白色鋼架築起在房間裡的小城堡。
以綠溫室概念，利用白色鋼架築起在房間裡的小城堡。
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嶄新設計旅店吹拂礁溪的風穿越過雪山隧道，結穗纍纍的稻田迎來蘭陽平原的天寬地闊，美人湯的礁溪溫泉滋潤，讓此處成了城市人的後花園。也因為於此，以「品文藝．輕旅行」為精神的品文旅，為礁溪的溫泉旅店群注入鮮活力。

潔白牆面與兩棟新式建築座落礁溪，以每房都提供美人湯溫泉池為重點，並加上「綠．溫泉」為主軸，延伸「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念。把年輕人注重的環保與科技化議題導入飯店中，例如在櫃檯使用自助Check-in機制，讓入住更便利；另外更落實環保減塑，房間不提供拋棄式寶特瓶裝水，反而以環保水瓶自行裝取公共區域的Blupura氣泡飲水。

寬闊的接待大廳與衣著深具年輕設計感的接待人員。
寬闊的接待大廳與衣著深具年輕設計感的接待人員。
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採取自動Checkin方式，結合時下科技與時尚話題。
採取自動Checkin方式，結合時下科技與時尚話題。
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戶外溫泉泳池小巧精緻，穿上泳衣就能在藍天之下自在悠游。
戶外溫泉泳池小巧精緻，穿上泳衣就能在藍天之下自在悠游。
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旅店178間房內都有獨立溫泉浴池，並在房內以白色鋼架組合成如綠溫室的概念，讓入住飯店就像賴在大自然裡頭的意象。其中「樂旅小閣樓」更打造讓大人小孩都喜歡的小閣樓區域，可以窩在沙發裡慵懶發呆、也能藏在閣樓小天地裡享受自我休閒時光，在樸實氛圍中拋下紛擾，給自己好好放個假。

唯一一間餐廳Rick's也很有看頭，早餐採取「無毒飲食」、「減碳食材」等概念，與礁溪無毒農場合作，擷取節令種植的蔬菜，大大減低碳排放量；夜晚則以現烤Pizza為主軸，揉和溫泉水於麵糰中，並結合礁溪當地的鴨賞、金棗等特產而成，香氣四溢又甜鹹適中。

金桔與鴨賞加上大份量的蒜，讓這款Pizza好宜蘭、好好吃。
金桔與鴨賞加上大份量的蒜，讓這款Pizza好宜蘭、好好吃。
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另外還有具傳統特色的花生冰淇淋香菜捲Pizza，也十足與台灣小吃接地氣。飲品上更採用台灣品牌啤酒頭的二十四節氣啤酒，跟隨季節變動而選定旬之味的四款現拉酒飲，甚至至12月底為止，還推出每週三精釀啤酒買一送一，為旅人提供小酌暢談好去處！

房內均提水壺能自由到公共區域裝取氣泡水。
房內均提水壺能自由到公共區域裝取氣泡水。
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景點介紹

品文旅 礁溪

地址｜宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號

電話｜03-988-9090

網址｜jiaoxi.hotel-pin.com

時間｜checkin15:00、Checkout11:00

價格｜雙人房特價2,720元起、Rick's餐廳8吋Pizza220∼280元

　

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礁溪溫泉觀光

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