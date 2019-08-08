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台北東區有賣！果汁+甘糀日本甘酒變身的無酒精漸層水果飲

2019-08-08 21:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

在捷運忠孝敦化站旁216的巷弄內偶遇了一間日系清新的小店，透白的吧台掛有如印鑑蓋下通紅的「糀」字，吧台後淺木頭的格柵與隨著風微微搖動的米白色掛簾顯得格外清透。偶爾喝膩了青茶綠茶的無趣、吃膩了冰沙冰品的負擔，但也忍膩了蔬果汁的難嚥、灌膩了白開水的空虛，如果罪惡感還在與豔陽抗衡，那就在甘糀的特調裡找點樂子吧！

色彩鮮透的奇異果、火龍果等果汁墊在純白的甘糀上，不僅外型少女夢幻，口感滑順無負擔...
色彩鮮透的奇異果、火龍果等果汁墊在純白的甘糀上，不僅外型少女夢幻，口感滑順無負擔。
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老闆娘Erica與之前日商公司的老闆原先想以日本發酵食品為主引入台灣，而在眾多的品項中最容易讓人接觸與變化「甘糀」便成了Erica的主角。以米與米麴發酵而成的「甘糀」作為基底，跳脫一般果汁店的複方口味，除了配上日本家庭經典的組合外，更混搭出加了台灣在地水果的新品項，「希望讓大家用最簡單的方式品嚐果汁與甘糀的純粹與美味」。

日系簡約的店面風格以白與淺木色為主，打造清新氛圍。
日系簡約的店面風格以白與淺木色為主，打造清新氛圍。
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日本傳統飲料的甘酒，又稱甘糀，特殊發酵法讓他沒有酒精卻甘甜健康。
日本傳統飲料的甘酒，又稱甘糀，特殊發酵法讓他沒有酒精卻甘甜健康。
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果汁機嘎嘎作響，圓弧的杯裡米白上暈著好似夕陽般一層黃橙一層紅橘，選以紅、黃兩種聖女小蕃茄與鳳梨加入碎冰打成果泥的「番茄鳳梨甘糀」，連續四層的口感裡沒有番茄的草青味，而多了微微的酸甜與清新，帶有顆粒感甘在咀嚼間能嚐到如白米咬久後散發的甘甜。以法國法芙娜苦味可可粉調製的「可可甘糀」多了一種大人感的成熟餘韻，甘苦間更襯著甘糀淡淡的暖甜，從舌尖到喉韻每一口都很簡單卻很純粹。

「可可甘糀」特地選用了不過於甜膩的法芙娜苦味可可粉，醇香甘苦中更襯甘糀的清甜。
「可可甘糀」特地選用了不過於甜膩的法芙娜苦味可可粉，醇香甘苦中更襯甘糀的清甜。
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以牛奶與甘糀製成的霜淇淋口感綿密濃醇，底部鋪滿了燕麥多了一份口感與香氣，是個有點...
以牛奶與甘糀製成的霜淇淋口感綿密濃醇，底部鋪滿了燕麥多了一份口感與香氣，是個有點飽足卻不負擔的小點心。
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景點介紹

拾糀商號KojiLife

地址｜台北市大安區忠孝東路四段216巷45號

電話｜02-2778-8086

時間｜週一至六11:00～20:00

網址｜拾糀商號KojiLife

價格｜番茄鳳梨甘糀100元、紅色火龍果甘糀與奇異果甘糀120元，甘糀霜淇淋65元、可可甘糀80元(冰)70元(熱)

　

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