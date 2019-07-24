花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08 聯合新聞網 文／遊妤思



來到花蓮旅遊，迎向蔚藍天空的同時，也被酷夏熱到快燒乾了，這時能來一杯沁涼無比的冰飲，就是最幸福的時刻啦！一口氣推薦2間花蓮必嚐冰店，一間在地老店的「豐春冰菓店」古早味冰品、一間IG熱門文青氣息「四維先生」冰飲，兩種不同類型的冰，但都吃的出真材實料又清涼消暑，一南一北位置不同，您不妨選間最靠近的來吃看看吧！

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豐春冰菓店／夏天一定要吃的古早味甘蔗冰

已有60多年歷史的豐春冰菓店，是花蓮壽豐鄉非常有名氣的在地古早味冰品老店，由於距離花蓮壽豐火車站非常近，步行即可以到達，所以許多旅客下火車的第一件事就是到這兒朝聖！每年四月份才開始營業，入冬則休店長達半年，所以被說是夏天才吃得到且一定要嚐的冰店。

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店內最有名的莫過於採古法製作的招牌甘蔗冰，從多種口味中挑選二種口味！除了招牌的甘蔗冰，豐春冰果店還有自製的無奶油冰淇淋，第一次到訪的旅客，多半選擇甘蔗冰，每份可以任選2種口味，多人一同嚐鮮的話就可以把店內的冰料通通吃一輪。

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古早味甘蔗冰，一碗50元，以甘蔗剉冰做為基底，配料自由選擇。網友涼子是也大推「紅豆跟芋頭」組合，兩者味道好吃濃郁，加上古法製作的招牌甘蔗冰口感綿密，又帶著淡淡甘蔗香甜，吃起來一點都不甜膩，而且非常消暑！

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豐春冰菓店

地址：花蓮市花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段79號⠀

電話：03-8651530⠀

營業時間：07:30-21:00

四維先生／真材實料的IG熱門鳳梨冰

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藏身在花蓮市北濱街小巷內的「四維先生」是IG上近期熱門花蓮冰品，小巧的木屋外觀雖不起眼但帶點復古庭園的味道，門邊還規劃一個小型展示檯，以小型花圃加上具設計感的Logo圖樣，讓途經的旅客拍照打卡，十分巧思。

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四維先生店內主打「鳳梨冰」，一杯40元，全由老闆自己熬煮的鳳梨醬製成，內容天然無添加，嚐起來冰涼又爽口，一開始吃可能覺得偏甜，但後續吃得出鳳梨果肉的真材實料，且愈喝愈順口，點上一杯邊逛邊吃消暑又方便。

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四維先生鳳梨冰

地址：花蓮縣花蓮市北濱街43號

電話：0982-326090

營業時間：11:00-17:00