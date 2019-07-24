親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08聯合新聞網 文／遊妤思

來到花蓮旅遊，迎向蔚藍天空的同時，也被酷夏熱到快燒乾了，這時能來一杯沁涼無比的冰飲，就是最幸福的時刻啦！一口氣推薦2間花蓮必嚐冰店，一間在地老店的「豐春冰菓店」古早味冰品、一間IG熱門文青氣息「四維先生」冰飲，兩種不同類型的冰，但都吃的出真材實料又清涼消暑，一南一北位置不同，您不妨選間最靠近的來吃看看吧！

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供 (以下同)
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供 (以下同)
分享

豐春冰菓店／夏天一定要吃的古早味甘蔗冰

已有60多年歷史的豐春冰菓店，是花蓮壽豐鄉非常有名氣的在地古早味冰品老店，由於距離花蓮壽豐火車站非常近，步行即可以到達，所以許多旅客下火車的第一件事就是到這兒朝聖！每年四月份才開始營業，入冬則休店長達半年，所以被說是夏天才吃得到且一定要嚐的冰店。

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

店內最有名的莫過於採古法製作的招牌甘蔗冰，從多種口味中挑選二種口味！除了招牌的甘蔗冰，豐春冰果店還有自製的無奶油冰淇淋，第一次到訪的旅客，多半選擇甘蔗冰，每份可以任選2種口味，多人一同嚐鮮的話就可以把店內的冰料通通吃一輪。

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

圖／IG:nachhuang授權提供
圖／IG:nachhuang授權提供
分享

古早味甘蔗冰，一碗50元，以甘蔗剉冰做為基底，配料自由選擇。網友涼子是也大推「紅豆跟芋頭」組合，兩者味道好吃濃郁，加上古法製作的招牌甘蔗冰口感綿密，又帶著淡淡甘蔗香甜，吃起來一點都不甜膩，而且非常消暑！

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

豐春冰菓店

地址：花蓮市花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段79號⠀

電話：03-8651530⠀

營業時間：07:30-21:00

四維先生／真材實料的IG熱門鳳梨冰

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

藏身在花蓮市北濱街小巷內的「四維先生」是IG上近期熱門花蓮冰品，小巧的木屋外觀雖不起眼但帶點復古庭園的味道，門邊還規劃一個小型展示檯，以小型花圃加上具設計感的Logo圖樣，讓途經的旅客拍照打卡，十分巧思。

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

四維先生店內主打「鳳梨冰」，一杯40元，全由老闆自己熬煮的鳳梨醬製成，內容天然無添加，嚐起來冰涼又爽口，一開始吃可能覺得偏甜，但後續吃得出鳳梨果肉的真材實料，且愈喝愈順口，點上一杯邊逛邊吃消暑又方便。

圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
圖／涼子是也-美食旅遊授權提供
分享

四維先生鳳梨冰

地址：花蓮縣花蓮市北濱街43號

電話：0982-326090

營業時間：11:00-17:00

花蓮美食冰品冰淇淋
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16

羅東夜市的啤酒專賣所 全台130種口味這邊都有！

2019-06-18 21:03

基隆廟口外的古早味！滿滿的蝦仁排骨+半熟炸蛋堆成小丘　在地饕客都愛的排隊美食

2019-06-16 19:00

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

越看越嘴饞！「花東部落美食7選」從部落傳統店家吃到IG小吃

2019-03-15 10:02

酥脆燒餅非常推、燒肉沙拉蛋餅更是必點！ 花蓮壽豐早餐宵夜「志學永和豆漿」

2019-03-01 08:03

紅藜甜甜圈、小米球好好吃！ 花蓮市區隱藏美食推薦 滿竹小米甜甜圈

2019-02-23 11:01

花蓮美食／蔣家官財板 炸的金黃酥脆 夜市必吃小吃！

2018-12-11 22:00

來去看看海「宜蘭外澳飯」 頭城寧靜的小店推薦

2018-12-05 09:00

純白系咖啡廳！盤點4間「IG精選」花蓮咖啡廳

2018-11-15 15:31

擺盤確實有氣勢！ 員山老牌無菜單餐廳 玻璃屋手作料理

2018-11-09 10:39

激推台東必吃美食！絕佳口感讓你從早吃到晚

2018-11-08 12:09

南方澳無名蝦餅 在地人推薦的平民小吃！滿滿新鮮蝦子只賣35元

2018-09-12 08:00

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

宜蘭銅板美食 頭城車站炸蛋蔥油餅香酥滑嫩

2019-05-12 10:30

基隆70年蚵仔煎 特技團員學藝傳承老味道

2019-01-30 21:30

好消息！等了9個月的宜蘭地熱煮蛋 後天重新開放　

2018-12-06 18:00

台東成功旗魚季開跑 鏢旗魚冠軍219公斤

2018-11-11 08:00

花蓮美食／車頭虱目魚店 相當暖胃 返家前的飽餐的好選擇！

2018-10-09 12:00

客家媽媽好手藝 自製粉粿.麻糬超推薦 花蓮黑糖屋甜品店

2018-10-08 10:58

花蓮美食「胖鬍子鐵板燒」雞腿排、雞皮煎超酥脆！

2018-10-06 10:00

根本起司瀑布! 超邪惡三明治早餐 慢吞吞手作碳烤吐司

2018-10-02 11:00

花蓮木製老屋 歪歪歪甜點 塔皮恰到好處超酥脆

2018-09-27 11:00

全球最大、亞洲首間！花蓮「貨櫃屋星巴克」明開幕

2018-09-25 16:10

羅東美食／日日拌飯丸 水果氣泡飲。早餐來一顆立吞飯糰吧！

2018-09-19 08:00

鑽進宜蘭舊城 發現6家最道地的美食地圖！

2018-09-17 12:38

宜蘭必點招牌！阿德早午餐「銷魂月見魯肉飯」

2018-09-13 08:00

2018基隆人不想告訴你的10大「私房在地美食」

2018-09-11 10:59

影／基隆隱藏版深夜美食 張媽媽肉捲香腸老饕好愛

2018-08-21 11:29

羅東夜市吃美食！當歸羊肉超軟嫩 & 鴨片飯吃了會上癮

2018-08-13 09:01

觀星夜釣吃海鮮 「深澳漁港」好消暑！

2018-08-12 21:31

隱藏版美食！花蓮日式冰花煎餃餐廳，一份只要80摳摳而已唷！

2018-08-07 10:59

花蓮原民餐廳「巴奇克」口感鮮嫩夠味 鄰近太魯閣

2018-07-28 11:00

一秒到歐洲！走進山姆童話小屋 花蓮IG打卡新熱點

2018-07-25 09:00

基隆港邊小店5層豬腸PK一星名菜 佛心價只要30元

2018-07-24 09:15

號召宜蘭鄉親力麗威斯汀吃到飽2人同行第2人半價

2018-07-19 18:01
看更多

熱門文章

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16

韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04

「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

2019-07-22 11:19

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

台南浮誇美食「F4炒飯」隱藏在30年老店　烏魚子.干貝.大蝦.安格斯牛 滿滿一盤超豪華！

2019-06-27 16:28

比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶

2019-07-05 15:55

Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

2019-07-21 16:00

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06

爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-19 09:15

巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00

CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04

彰化５家超浮誇美食必嚐！ 筋肚堡、痛風麵線、軍艦蛤蜊麵、手臂長豬肋排、大尾鮭魚腹炙壽司

2019-07-05 17:36

一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 悠閒浪漫發呆亭、大啖美味活蝦料理

2019-06-28 18:10

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22

把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07

蝦到爆！排滿32隻草蝦的「隱藏版痛風披薩」雙拼口味爽爽吃蝦味

2019-07-02 16:30

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19

秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57

北屯最鮮食材在這裡！　海鮮龍王豪邁入鍋 濃醇湯頭必須吃

2019-06-27 12:03

「草悟道」周邊吃貨之旅，用舌尖記錄旅行的模樣

2019-07-02 09:01

鳳梨當容器！傳承阿嬤祖傳秘方糖水的「南泉冰果室」

2019-07-08 21:02

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-10 12:46

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top