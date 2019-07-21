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台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00聯合新聞網 Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

台東美食推薦10選

台東美食推薦＃1

萬林肉粽

擁有53年老字號的肉粽老店，是間隱藏在台東市巷弄內的台東必吃美食；由老闆陳國民一家人堅持與用心地守護，每天清晨4點，勤奮的老闆一家人就到店裡做準備，從備料到工序、味道，絲毫都不馬虎。

來到這純樸的小店，點上一顆口感香Q的南部粽，淋上老闆特製的醬料、蒜泥，再灑上香菜，再來一碗由溫體豬肉搭配上柴魚熬煮的清甜肉羹湯，讓你我都能從中體會到每位台東人記憶裡的古早好味道；更是小編推薦來到台東絕不能錯過的早午餐新選擇哦！

營業時間：周三至周日06:00-13:00

詳細地址：台東市南昌街112巷101-13號

台東美食推薦＃2

老東台米苔目

說到台東，除了釋迦之外你還會想到什麼呢？就讓小編來告訴你吧！台東可是台灣米苔目的始創地呢！於西元1955年由老東台米苔目店研發的台東特色小吃，其Ｑ彈口感無論是做為鹹食或是甜點都相當值得一吃，而發展至今，更成了台灣無論在路邊攤或是餐廳都能看到的台灣在地美食。

知道了米苔目是在台東研發的之後，怎麼能不來試試這台灣米苔目的創始元老呢！來到這裡，點碗流傳60年的古早味米苔目，其香Q口感搭配上以多種醬油特調而成的獨門醬汁，再加上使用柴魚、豬瘦肉熬煮的高湯，讓人一口咬下口齒留香，另外店內販售的滷味及辣椒醬也絕不容錯過；有機會來到台東，絕不能錯過這項台東必吃美食哦！

營業時間：周一至周日11:00-22:00

詳細地址：台東市大同路151號

台東美食推薦＃3

福原豆腐

▲台東美食推薦：福原豆腐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台東美食推薦：福原豆腐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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臭豆腐，相信幾乎每位台灣人都有吃過吧！但你有吃過香豆腐嗎？位在台東，就有這麼一間靠著手工香豆腐而聞名的小店：福原豆腐；原本只是間位在池上鄉的手工豆腐店，後來靠著販賣自製的炸豆腐及豆花而一炮而紅，也成了在地人口耳相傳的台東必吃美食。

走入古早味十足的小店，撲鼻而來的香氣就是福原豆腐的招牌美食：香豆腐了；看著那一塊塊現炸的金黃豆腐，一口咬下外酥內嫩，夾帶著滿滿豆香，就知道老闆的用心，另外再搭配上店內自製的清爽泡菜，真會讓人忍不住一塊接著一塊呢！

▲台東美食推薦：福原豆腐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台東美食推薦：福原豆腐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而另一項來到這必吃的美食就是豆花了，相信大家一般對豆花的印象就是甜食吧，但在地台東人才知道且推薦的隱藏版豆花則是鹹味的山葵醬油豆花哦！其口感冰涼綿密的豆花，淋上了山葵醬油，一口吃下讓人有種在吃日本料理的錯覺相當獨特，若是喜歡山葵的朋友絕不能錯過！而小編也推薦給每一位喜歡豆腐料理的朋友，來到台東池上，絕不能錯過這個平凡的好滋味哦！

營業時間：周一至周日10:00-18:00（每週二公休）

詳細地址：台東縣池上鄉中西三路70號

台東美食推薦＃4

田媽媽-傅姊風味餐

來到鹿野，喝杯著名的鹿野紅茶，香醇濃厚、口齒留香，而茶葉除了沖泡品嘗之外，也能運用在各種不同的料理上。田媽媽餐坊，就是這麼一間將鹿野紅烏龍融入到菜色裡的餐廳；老闆娘：傅錦英女士不僅自行鑽研了各種不同的紅茶料理，更將客家菜及原住民料理融合，開發出屬於正一茶園的台東特色料理。

曾多次獲得農委會各項殊榮的餐坊，每道料理都堅持使用在地食材，絕不添加味精及不良添加物，讓人吃得安心；而餐廳裡最著名的料理就是：紅烏龍東坡肉、鹿野放山雞、剝皮辣椒養生湯、客家米食等了。小編真心推薦，來到鹿野一定要來試試的台東必吃美食：田媽媽-傅姊風味餐。

營業時間：周一至周日11:00-14:00, 17:00-20:00

詳細地址：台東縣鹿野鄉永安路588號

台東美食推薦＃5

美濃冰品

▲台東美食推薦：美濃冰品。（圖／台東．美濃冰品 FB粉絲專頁授權)
▲台東美食推薦：美濃冰品。（圖／台東．美濃冰品 FB粉絲專頁授權)
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炎炎夏日的到來，是不是讓人想來碗冰品消暑呢！位在台東美濃高台上的美濃冰品，採用在地食材製作，除了常見的香草、巧克力、草莓等口味外，還有獨特的釋迦、波羅蜜、桑葚、洛神花、竹炭等超過20種的創新口味，顛覆了大家對冰品的認知，也成了台東特色美食之一！

而群山環繞的店內環境，除了能品嚐到各種以新鮮水果所製成的冰品外，店家還提供了露營的服務，讓你我都有機會以視覺、味覺一同感受台東的純樸好滋味。

營業時間：周一至周日09:00-18:00

詳細地址：台東縣卑南鄉高台2號

台東美食推薦＃6

癡愛玉

▲台東美食推薦：癡愛玉。（圖／痴愛玉 FB粉絲專頁授權)
▲台東美食推薦：癡愛玉。（圖／痴愛玉 FB粉絲專頁授權)
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說到愛玉，大家知道台灣是全世界唯一種的出愛玉子的地方嗎！而＂癡愛玉＂更是你不可不知的台東必吃美食之一哦！由老闆親自種植的愛玉特有種：五節芒，搭配上糖水、蜜鳳梨、檸檬、薄荷及兩罐啤酒所調配出的獨門秘方，香氣淡雅、膠質渾厚，打破愛玉只能搭配檸檬的印象！在炎炎夏日裡來上一碗酸酸甜甜的愛玉，讓人都暑氣全消了呢！

而除了品嚐美味的愛玉冰品外，店內還提供手作愛玉的DIY體驗，將愛玉籽倒入棉布袋然後放入水中來回搓揉5分鐘，最後靜置在容器裡30分鐘等待凝固，一碗屬於你的手作愛玉就製作完成了！如此有趣的手作體驗，是你來到台東癡愛玉，絕不能錯過的喲！

營業時間：周一至周日11:00-18:00（每週三公休）

詳細地址：台東縣關山鎮105號

台東美食推薦＃7

永康部落獵人野食餐桌

▲台東美食推薦：永康部落獵人野食餐桌。（圖／烏尼囊多元文化工作坊）
▲台東美食推薦：永康部落獵人野食餐桌。（圖／烏尼囊多元文化工作坊）
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來到台東永康部落，跟著布農族人走進山中，學習山林獵人知識、體驗一日縱橫山林的布農人生活，更從狩獵的體驗中，了解原住民們對山、地之間最真摯的感謝。

圍著火跟布農獵人一起烤豬肉，吃著布農傳統食材所烹煮的料理，每道菜都盛滿對天地自然的感謝，對來自都市的我們來說是個相當特別的體驗，也是小編私房推薦來到台東一定要來試試的永康部落獵人野食哦！

台東美食推薦＃8

侯記卑南豬血湯(mr.皮克)

擁有60年老字號的台東必吃美食，讓每位在地人和遊客即使是大排長龍也要點上一碗的Ｑ彈豬血湯，就是位在台東更生北路上的侯記卑南豬血湯了！

由韭菜、酸菜等配料熬煮的湯頭，濃郁而不油膩，搭配上一塊塊Ｑ彈、毫無腥味的豬血，一咬下去還會噴汁呢！而除了清甜順口的豬血湯外，豬米腸、豬肝連、涼拌韭菜等也都是來到這裡必點的熱門小吃之一哦！有機會來到台東又怎麼能錯過這間超人氣的排隊美食呢！

營業時間：周一至周日10:00-17:15（每週二公休）

詳細地址：台東市更生北路76號

台東美食推薦＃9

正宗烤肉刈包

介紹了這麼多的台東必吃美食後，怎麼能錯過迷人的消夜呢，來到台東一定要來逛逛的台東觀光夜市，裏頭有間少數會在夜市販賣的台灣在地美食：刈包。

由一台小小發財車所經營的人氣刈包小吃，一共分為三種口味，和風醬烤肉、客家鹹豬肉及綜合烤肉；而那一個個現做的烤肉刈包搭配上酸菜及店家特別加入細磨芝麻的花生粉，一口咬下香氣四溢，相當好吃；更絕對是個任何人都會回購的夜市人氣美食喲！

營業時間：周四至周六18:00-24:00

詳細地址：台東市正氣路(台東觀光夜市)

台東美食推薦＃10

阿鋐炸雞

最後一項小編想推薦的台東必吃美食就是：阿鋐炸雞了！一個個現點現炸的酥脆炸雞，吃起來香脆還帶有肉汁感及一點胡椒香氣，不油膩、噴香、入味，怎麼吃都不膩口，更讓不愛吃炸物的人也讚不絕口；在離開台東之前，一定要來這，點份炸雞套餐，為你的台東之旅畫下一個完美句點。

營業時間：周一至周日11:00-23:30（每週二公休）

詳細地址：台東市正氣路163號

看完小編推薦的台東10大必吃美食後，是不是肚子餓的咕嚕咕嚕叫了呢，那麼下次來到台東，就千萬別錯過這些人氣美食清單哦！

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台東美食必吃冰品

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