日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

這邊真的看一眼就被燒到！戶外的景色就像是日劇中寧靜的漁港生活，天氣好的時候，坐在簡單的木製餐臺上，放眼就是一望無際的海面，蔚藍的大海、暖暖的太陽，非常有夏天的感覺，更重要的是配上美味的海鮮食堂，整個療癒到不行！

圖／新北貢寮「週末食堂」不只有現撈九孔、沖繩海葡萄，還有無敵海景可以欣賞。網友bellab1985授權 分享 facebook

圖／蔚藍的海景搭配鮮甜的海鮮，充滿濃濃的夏日風情。擷取自92k週末食堂-九恩商行粉絲團 分享 facebook

店內分成兩個用餐區，室內沒有華麗的裝潢，但卻非常溫馨，而外面的木造用餐臺，是在去年才新建而成的，用餐邊賞著海景十分療癒。海鮮食材大多都是每天採捕的，九孔養殖池甚至緊鄰在旁，點餐之後，老闆還會直接採撈上岸的做料理，食物新鮮品質不在話下，其中「沖繩海葡萄丼」以及「九孔鮑」更是必點的招牌。

#沖繩海葡萄丼 280元

圖／口感像是魚卵，脆脆的，咬下後會在嘴裡爆開，帶有股淡淡的海之味。網友carter_fu授權 分享 facebook

海葡萄是沖繩的名產，是一種非常健康的藻類，因其外觀特色又有海葡萄、綠色鮭魚卵之稱。店家會在白飯上鋪滿一串串光澤的沖繩海葡萄，搭配著鮭魚卵、九孔鮑和山藥泥，第一口咬下脆脆海葡萄，嘴裡會有著爆漿般的感覺，味道不會太鹹。拌上鮭魚卵、山藥泥和白飯一起品嚐，入口濃郁，有股大海的鮮之味在嘴裡。

圖／海葡萄富含多種礦物質、微量元素，又因為植物蛋白質、膳食纖維及不飽和脂肪酸在日本沖繩「長壽之鄉」亦被稱為長壽草。擷取自92k週末食堂-九恩商行粉絲團 分享 facebook

#鹽燒九孔鮑 250元

圖／九孔鮑Ｑ彈的口感，肉質鮮甜。擷取自92k週末食堂-九恩商行粉絲團 分享 facebook

若來用餐的朋友，千萬不能錯過這裡的現烤鹽燒海鮮，尤其是現捕現採的新鮮九孔鮑！簡單的料理，彈牙的口感、鹽烤的香氣，完美的將九孔鮑最鮮甜的滋味呈現了出來！害怕腥味的朋友也不用擔心，這邊的九孔真的一點腥味也沒有，也不會有沙沙的口感，鮮甜又好吃！

圖／鹽烤筊白筍，沒有多餘的調味料，吃起來就很鮮甜，沾點鹽也很好吃。網友ruru1419授權 分享 facebook

圖／現剖的紫海膽，飽滿又鮮甜。擷取自92k週末食堂-九恩商行粉絲團 分享 facebook

圖／飛魚卵玉子燒，玉子燒軟嫩，配上一粒粒的飛魚卵在嘴巴裡炸開，口感非常有趣。網友ruru1419授權 分享 facebook

圖／老闆娘有去過澳洲藍帶學習甜點製作，喜歡甜點的朋友別錯過了。網友carter_fu授權 分享 facebook

圖／擷取自92k週末食堂-九恩商行粉絲團 分享 facebook

圖／食堂旁的九孔養殖池，許多朋友喜歡在這邊打卡拍照。網友carter_fu授權 分享 facebook

原本是要週末才開的食堂，現在週五也有營業了，建議要提前預約，才不會空歡喜一場。另外，為了要維持用餐品質，店家會根據當天定位人數去調整座位，所以沒有辦法指定室內、外用餐區。想一邊享用美食，一邊欣賞絕美大海藍天的朋友，快來測測你的運氣，安排一趟東北角的美食美景之旅吧！

地址：新北市貢寮區美灔山街70之3號(台2線92公里處)

電話：0970-250-060 (也可粉絲團私訊預約喔!)

時間：11:30-17:30 (五)

11:30-14:30、17:00-19:00（六日）