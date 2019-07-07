日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄
這邊真的看一眼就被燒到！戶外的景色就像是日劇中寧靜的漁港生活，天氣好的時候，坐在簡單的木製餐臺上，放眼就是一望無際的海面，蔚藍的大海、暖暖的太陽，非常有夏天的感覺，更重要的是配上美味的海鮮食堂，整個療癒到不行！
店內分成兩個用餐區，室內沒有華麗的裝潢，但卻非常溫馨，而外面的木造用餐臺，是在去年才新建而成的，用餐邊賞著海景十分療癒。海鮮食材大多都是每天採捕的，九孔養殖池甚至緊鄰在旁，點餐之後，老闆還會直接採撈上岸的做料理，食物新鮮品質不在話下，其中「沖繩海葡萄丼」以及「九孔鮑」更是必點的招牌。
#沖繩海葡萄丼 280元
海葡萄是沖繩的名產，是一種非常健康的藻類，因其外觀特色又有海葡萄、綠色鮭魚卵之稱。店家會在白飯上鋪滿一串串光澤的沖繩海葡萄，搭配著鮭魚卵、九孔鮑和山藥泥，第一口咬下脆脆海葡萄，嘴裡會有著爆漿般的感覺，味道不會太鹹。拌上鮭魚卵、山藥泥和白飯一起品嚐，入口濃郁，有股大海的鮮之味在嘴裡。
#鹽燒九孔鮑 250元
若來用餐的朋友，千萬不能錯過這裡的現烤鹽燒海鮮，尤其是現捕現採的新鮮九孔鮑！簡單的料理，彈牙的口感、鹽烤的香氣，完美的將九孔鮑最鮮甜的滋味呈現了出來！害怕腥味的朋友也不用擔心，這邊的九孔真的一點腥味也沒有，也不會有沙沙的口感，鮮甜又好吃！
原本是要週末才開的食堂，現在週五也有營業了，建議要提前預約，才不會空歡喜一場。另外，為了要維持用餐品質，店家會根據當天定位人數去調整座位，所以沒有辦法指定室內、外用餐區。想一邊享用美食，一邊欣賞絕美大海藍天的朋友，快來測測你的運氣，安排一趟東北角的美食美景之旅吧！
92k週末食堂-九恩商行
地址：新北市貢寮區美灔山街70之3號(台2線92公里處)
電話：0970-250-060 (也可粉絲團私訊預約喔!)
時間：11:30-17:30 (五)
11:30-14:30、17:00-19:00（六日）
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