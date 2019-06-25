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宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16聯合新聞網 文／遊妤思

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供(以下同)
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宜蘭也有超夯的LED流水蝦吃到飽了！這是宜蘭市第一家泰國蝦吃到飽「夯蝦水道泰國蝦生鮮燒烤」，主打５道透明玻璃流水道提供源源不絕的泰國蝦供民眾現夾現烤，還有滿滿的現撈海鮮、魚貨、貝類等，以及新鮮供應的火烤兩吃與水果蛋糕甜點等吃到飽食材，近期剛開幕人氣非常旺，愛泰國蝦的朋友到了宜蘭也可以納入美食行程哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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夯蝦提供的泰國蝦，是由無毒養殖的養蝦達人李志嘉養殖產出，每日屏東里港產地直送，待在有安裝活性碳濾水器的透明玻璃LED水道裡，每一隻都是新鮮又活跳跳大頭泰國蝦，嚐起來蝦膏超鮮美、肉質鮮甜Q彈。而且泰國蝦就在你的座位旁，夾起冰鎮後馬上直接上烤盤，瓦斯烤爐運用下吸排風，讓餐廳不會整間煙霧瀰漫。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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現場吸睛的還有眾多海鮮漁貨區，老闆除了不時更換海鮮食材，還設想怕整尾魚需要烤太久，佔用了客人時間，加上若烤功不足，可能浪費了非常好漁貨食材，所以貼心提供「代客清蒸」，淋上蒸魚醬汁，魚肉更鮮嫩好吃。

圖／取自夯蝦水道泰國蝦生鮮燒烤粉絲團
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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座位分成四人跟六人桌，都是一烤爐+一火鍋，可選擇單湯頭或鴛鴦鍋，鴛鴦火鍋可以選豚骨&麻辣湯底，有醃製入味的肉片區、火鍋料區，提供超多種沾醬酌料。另還有熟食自助吧，冷盤、蒸物、滷肉飯、壽司、麵食、水果、蛋糕甜點、汽水、冷飲、冰沙、叭噗、冰淇淋，你想得到的吃到飽食材這裡通通包含了。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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現場也有提供幾道單點現做的「蝦料理」，也有各品牌酒類費用另收。以150公分以上比照成人收費平日668元、假日699元；121公分~149公分收費299元；100公分~120公分收費150元；100公分以下兒童不收費，皆需加10%清潔費。目前只提供晚上兩場次，每場用餐2小時限制，訂位保留10分鐘而已，想嚐鮮的朋友揪齊了再一起去吃大蝦吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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夯蝦水道泰國蝦生鮮燒烤

地址︰宜蘭市女中路一段307、309號

電話︰03-9371111

預約致電：14:00~17:00

營業場次︰17:00~19:00、20:00~22:00（預約保留10分鐘，以第一位入場時間起算計時），每週二公休

火鍋吃到飽燒烤海鮮宜蘭美食

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