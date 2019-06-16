基隆廟口外的古早味！滿滿的蝦仁排骨+半熟炸蛋堆成小丘 在地饕客都愛的排隊美食
基隆廟口是大家熟知的觀光美食區，但其實除了廟口，周圍巷弄美食才是在地人的最愛。若想試試基隆人的排隊美食，可以到基隆火車站附近的「天天鮮排骨飯」，這是連在地饕客都強推的古早味人氣便當店。
已經營業40多年的天天鮮排骨飯，位在基隆火車站附近的孝三路上，店內有常見的排骨、雞腿、魚排、蝦仁飯四種主菜，每個便當都會附一顆半熟的炸蛋以及簡單的配菜，還提供免費的湯品可以選擇。
店家的招牌排骨蝦仁飯，在IG美食圈上很是熱門，經由網友的創意發想，讓整碗飯澎湃到不行，只見到滿滿的蝦仁與排骨，多到堆成一個小丘。排骨外皮酥脆，肉嫩入味，而蝦仁也很下飯，不是裹上厚重的麵粉，嚐的出蝦肉的鮮甜。在最上層的半熟炸蛋是饕客最愛，邊腳炸得酥脆酥脆，夾破後黃澄的蛋液流出，扮著米飯或蘸排骨吃，味道都是一絕。
雖然看似普通的古早味，但用料實在又澎湃，這高CP值的配菜與組合，難怪只要用餐時間一到，店家外就是長長的排隊人潮，如果你還沒吃過基隆廟口外美食，可以這裡來嚐嚐連在地饕客都推薦的古早味美食喔。
天天鮮排骨飯
地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號
電話：02-2425-2108
時間：11:00－20:00
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