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羅東夜市的啤酒專賣所 全台130種口味這邊都有！

2019-06-18 21:03行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

精緻又隱密的熱帶風情酒吧。(未成年請勿飲酒)
精緻又隱密的熱帶風情酒吧。(未成年請勿飲酒)
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位於羅東夜市旁的巷弄內，是本身就愛好啤酒之味的店主Chris和張哲，原來作為酒類飲品販售時試酒品飲的會所。久而久之，在許多路人爭相詢問是否有供酒入內啜飲，以及為與更多人分享台灣從北到南多樣化好喝又具風味的精釀啤酒，因而在2015年開設成立了「台灣精釀啤酒專賣所162」。

店內的每一處裝潢陳列，皆是Chris使用老傢俱和紀念性的特色飾品親手打造，手作味十足的個性感，營造有如家一般放鬆的溫馨感。走訪了全台各地酒廠搜羅而來，專售台灣琳瑯滿目的在地精釀啤酒，不只是當地人氣聚會處，更是各國旅人必訪的小酌之地。

酒吧隨處都有不同的精釀啤酒陳列，待人挖寶品飲。(未成年請勿飲酒)
酒吧隨處都有不同的精釀啤酒陳列，待人挖寶品飲。(未成年請勿飲酒)
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居家感空間滿是親和力。(未成年請勿飲酒)
居家感空間滿是親和力。(未成年請勿飲酒)
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整合全台約18家在地酒廠之130多種口味的精釀啤酒，並輪流在每月替換品牌、於店裡上架，每一月份供應約40款品項，讓人每次到訪時，感受各種手工精釀啤酒的釀酒師所詮釋出不同配方的工藝之作，令人在每支個性鮮明的精釀啤酒裡，從濃郁的麥芽風味到層次豐富的啤酒花尾韻，都找到愛不釋口的理由。而為創造宜蘭青年心中獨特精釀啤酒的夢想藍圖，特別請合作的酒廠用傳統工法，及源自蘭陽的好山好水，釀造出華瀛酒造的海、陸、空三軍與為慶祝海軍陸戰隊70歲的國軍系列手作啤酒，嚐鮮淡色艾爾、拉格、無過濾小麥白啤、IPA等絕對純粹的多重口感。

陸軍為100%純大麥製作釀製的手工精釀啤酒，是低溫發酵熟成技術製作的Lager拉...
陸軍為100%純大麥製作釀製的手工精釀啤酒，是低溫發酵熟成技術製作的Lager拉格啤酒，有濃厚麥味和清新俐落的酯香。(未成年請勿飲酒)
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※未成年請勿飲酒

　

景點介紹

台灣精釀啤酒專賣所162

地址｜宜蘭市羅東鎮民生路162號

電話｜03-954-6998

網址｜台灣精釀啤酒專賣所162

營業｜週一至五18:00～22:00、週六日18:00～23:00

備註｜陸軍150元、金色尤物艾爾170元、烏黑美梅啤酒170元、印迪亞淡色愛爾啤酒170元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

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羅東夜市必訪

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