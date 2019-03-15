越看越嘴饞！「花東部落美食7選」從部落傳統店家吃到IG小吃

原鄉部落傳統美食介紹

原鄉部落傳統美食＃1

搗薑黃麻糬

▲原鄉部落美食-薑黃搗糯米。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

「搗麻糬」是台東部落原住民傳統美食中許多人熟知的一部份，而布農人聚集的永康部落十分好客，在迎接朋友到來時，都會搬出杵臼來「搗薑黃麻糬」。在加入養生薑黃的原因，是因為吃太多糯米可能會造成對胃的負擔，所以特地放進薑黃幫助消化，來花東部落走一趟，不僅能體驗搗麻糬的樂趣，還能吃得溫暖又飽足。

原鄉部落傳統美食＃2

搖搖飯

▲原鄉部落美食-搖搖飯。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

閩南人有所謂的「大鍋飯」，一次就能餵飽整家人，而排灣族也有類似的東西就叫做「搖搖飯」，有什麼食材就加什麼，有米有菜、南瓜、芋頭…等等食材都能一起煮，家人圍坐在爐火旁、拿湯匙刮著自己面前的飯來吃，溫馨又療癒。而只吃自己面前的飯，也代表著不踰矩、謹守本分之意，展現了花東部落特有的文化與社會規範。

原鄉部落傳統美食＃3

釀酒文化

在花東部落中，原住民釀酒文化也十分有名，在由魯凱族與排灣族共同生活的歷坵部落，就有非常傳統的小米酒釀造文化。一般觀光客若想要體驗的話，前置作業都會由工作坊的人準備好，不過透過用手按壓小米的程序，就會使得每人釀出來的酒味道不同，大家也不妨來試看看。

原鄉部落美食推薦店家

原鄉部落美食推薦＃1

陶甕百合春天

說道花蓮的部落美食，絕對少不了位於豐濱鄉靜浦的陶甕百合春天，主打的是無菜單創意料理，而且餐廳主人陳耀忠堅持創意料理不只要有新意，更應該保留食材的原味，發揮出部落料理的原始樣貌，再加上不同的擺盤來變化。

像是手工窯烤的麵包就採用了刺蔥、馬告、小米等當地部落的食材，以及月桃葉素粽、刺蔥鹽烤魚、野菜排骨湯等等料理，都可以感受得出廚師大膽且創新的料理手藝，感受部落美食的溫度。

電話：03-8781683

地址：花蓮縣豐濱鄉靜浦村3鄰138號

採預約制：午餐11:00~14:00、晚餐17:30~20:00

原鄉部落美食推薦＃2

達基力部落屋

▲原鄉部落美食-部落風味餐。（圖／達基力部落屋官方FB） 分享 facebook

「達基力部落屋」是太魯閣族的風味藝術餐廳，生意十分興隆，老闆郭老師夫妻，一人負責傳統美食創意料理、另一人則專注於藝術創作上。在用餐方面，烤乳豬、烤魚、烤雞都是必點招牌，且開放式的廚房空間也能吃得更安心，另外米飯也同樣特別加入了薑黃，不過部分餐點需要提前預定，建議大家前往前可以先打個電話詢問唷！

▲原鄉部落美食-部落文化表演。（圖／達基力部落屋官方FB） 分享 facebook

若是在假日來道達基力部落屋，還能同時欣賞到原創藝術雕刻及繪畫藝術，甚至是現場版的原住民音樂表演，都能讓你更貼近原住民文化。

電話：03-862-1033

地址：花蓮縣秀林鄉崇德村96號

原鄉部落美食推薦＃3

巴奇克原民餐廳

▲原鄉部落美食-巴奇克原民餐廳。（圖／巴奇克原民餐廳官方FB） 分享 facebook

想找個安靜的地方好好享用正港原住民美食？位於花蓮的「巴奇克原民餐廳」離太魯閣不遠，而且餐廳就位於鐵道旁，讓旅客可以邊享用一桌豐富佳餚、邊近距離欣賞火車呼嘯而過的畫面。

▲原鄉部落美食-巴奇克原民餐廳。（圖／巴奇克原民餐廳官方FB） 分享 facebook

這裡有所謂的無菜單料理，你大可放心交給老闆娘去發揮，像是情人眼淚涼拌山菜、烤竹雞、鹹豬肉、馬告蜜茶…一道道令人驚豔的料理絕對讓你感到不虛此行！不過餐廳的無菜單料理，是為配合當季新鮮食材，所以不是每一個菜色都可以隨時出菜，建議大家可以先詢問一下唷！

電話：0922579252

地址：花蓮縣秀林鄉加灣128-6號

原鄉部落美食推薦＃4

池上芭洋Amis美饌餐廳

▲台東部落美食-芭洋Amis美饌。（圖／芭洋Amis美饌官方FB） 分享 facebook

芭洋Amis美饌所傳遞的是阿美族的野菜文化與燒烤美食，這裡還能品嚐到獨家的水果小米露與酒釀。一整桌天然原味的慢食料理，採取預約制晚餐。戶外有庭園空間，室內空間也加以活用，在此用餐更能感受部落的風情文化。

電話：0917838023

地址：台東縣池上鄉大埔村5鄰51號

原鄉部落推薦店家＃5

巴歌浪船屋

▲原鄉部落美食-巴歌浪船屋外觀。（圖／巴歌浪船屋民宿官方FB） 分享 facebook

「巴歌浪船屋」是一間由阿美族人哈旺和兒子里艾共同經營的部落美食餐廳，不只有特別的白色船屋外觀，餐廳更位在距離海岸線只有短短50公尺的海景第一排，可以一邊吃飯一邊聽海浪聲，讓人感受到部落餐廳主人的熱情。

▲原鄉部落美食-巴歌浪船屋美食。（圖／巴歌浪船屋民宿官方FB） 分享 facebook

餐點的部分都是取用當地的食材，像是野菜沙拉、刺蔥香料醃肉，還有由里艾親手去海邊捕獲的海味料理，加上純天然草本植物所製成的茶飲，從開胃菜、主餐、湯類、甜點都十分天然健康，餐點完成之後，放入由漂流木製成的盛盤上，更顯現出廚師的用心。

電話：089-881400

地址：台東縣長濱鄉樟原村大峰峰15號

原鄉部落特色小吃

小米甜甜圈

▲原鄉部落美食-小米做的莉姆姆。（圖／莉姆姆的歌-玉里鎮官方FB） 分享 facebook

看完餐廳、傳統美食，最後送上大家最愛的甜點時間－小米做的莉姆姆（圈圈），「莉姆姆」是台灣原住民魯凱族母語，有著圓圈、圓滿之意，因此在不少原住民文化中，到處都可以見到它。

▲原鄉部落美食-小米做的莉姆姆。（圖／莉姆姆的歌-玉里鎮官方FB） 分享 facebook

而今天介紹的這家「莉姆姆的歌-玉里鎮」，以餐車活動的方式販售，不時出沒在花蓮各個角落，他們將小米拿來製成甜甜圈上，吃起來酥脆又Q彈，而且還越吃越香，許多人一吃就會直接愛上、並且變成死忠粉絲呢！

電話：0978232565

本文為Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家特約編輯Betty授權提供，想知道更多部落旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」