紅藜甜甜圈、小米球好好吃！ 花蓮市區隱藏美食推薦 滿竹小米甜甜圈

如果要說2018最火紅的花蓮美食，我想莉姆姆的歌小米甜甜圈一定是第一名(文章請點我)，沒有固定的地方，而所到之處就是瘋狂排隊，還捲起台灣小米甜甜圈的風潮，獨特的口感與滋味是席捲了大家的心，而最近我在花蓮市中心的鐵道商圈附近看到有一家賣小米甜甜圈的耶！！！而且還有紅藜甜甜圈跟小米球，這都是我沒吃過的，我就衝啦！！

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他的位置就在一心街口，也就是靠中正路廢棄加油站的門口，也是鐵道商圈的正對面，位址很好找。

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他的就是賣小米甜甜圈，1個35元、3個100元。我那天去，他說今天是紅藜甜甜圈，還是這是紅藜小米甜甜圈？畢竟直靠紅藜沒辦法做甜甜圈吧？然後我沒吃過小米QQ球(35元)耶，然後他可以用組合一起買，就像是2個甜甜圈配上一份小米QQ球100元這樣。

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點了之後，就看到他在現炸。一整鍋甜甜圈感覺好療癒唷！那天原本是點一個甜甜圈跟QQ球就好，沒想到我也沒搞清楚，就買了「一組」100元的搭配，吃的有點飽啊～

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紅藜甜甜圈不平滑外表一口咬下，外層口感不像是莉姆姆的歌這個的脆，但是如麻糬的口感還是很特別又好吃啊，而且大家有沒有看到裡面一粒一粒的，那應該就是紅藜吧？？

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小米QQ球(35元)

這個一份是5顆，我很喜歡這個耶！！因為跟小米甜甜圈一樣，所以帶有麻糬的口感，這個我會拿去跟比地瓜球比，相比之下我比較喜歡他這種口感，好吃耶。

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現在小米甜甜圈或是我第一次吃到的小米QQ球，市區也有固定的點可以買了，我是更偏愛她的小米QQ球，下次想到會再去買一下，大家有機會吃一下唷！

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#滿竹甜甜圈

地址：花蓮市一心街62號之1(廢棄加油站口)

營業時間：13:00-20:00 假日 12:00-20:30 公休日於粉絲頁公布

粉絲頁：https://www.facebook.com/DOUGHNUT20181206/

文章來源：跳躍的宅男

FB：跳躍的宅男花蓮美食部落格

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