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酥脆燒餅非常推、燒肉沙拉蛋餅更是必點！ 花蓮壽豐早餐宵夜「志學永和豆漿」

2019-03-01 08:03udn走跳美食

文、圖／跳躍的宅男

已經很多人跟我推薦志學這家永和豆漿了，就在志學火車站的旁邊，也是東華大學後門這邊。他是早上跟宵夜都有賣，而大家都很推他的燒餅夾蛋跟燒肉沙拉蛋餅，這間我想是東華大學學生美食吧，就去吃吃看吧！

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地點就很好找，就在台九線上志學街的出口，警察局的對面，如果要搜尋到這裡，也可以直接搜尋志學火車站。

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菜單種類非常多，但是只有我一個人，所以我我就點了朋友推薦的燒餅跟蛋餅了。

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感覺好吃又吃不下的甜燒餅。

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燒餅加蛋(25元) 燒肉沙拉蛋餅(40元)

然後我後來仔細看了菜單，他的燒餅可以加蛋餅耶～早知道我2個夾起來不就好了，下次來試試。

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他的燒餅確實酥脆啊，而且加蛋之後傳來濃濃蛋香，很是對味耶～這個燒餅好吃唷！

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燒肉沙拉蛋餅好吃耶～外皮是走Q彈路線，豬肉片鹹香夠味，又配上沙拉與高麗菜絲很是對味，難怪很多朋友喜歡。

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其實來之前有聽說老闆很有個性，不過來的時候，老闆很正常的點餐這樣～他們東西鰻好吃得啊，尤其是燒餅，而且也有賣宵夜～下次我要組合起來吃！

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志學永和豆漿

地址：花蓮縣壽豐鄉中山路二段303號

營業時間：凌晨12點至中午1200 下午5點至凌晨12點

電話：(03)866-3600

文章來源：跳躍的宅男 FB：跳躍的宅男花蓮美食部落格

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