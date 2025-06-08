加40元就有主餐！高雄新開「義式餐廳吃到飽」爆紅 420元爽嗑「美味主餐+超強自助吧」 吃爆「COLD STONE+明治冰淇淋」

高雄人搶訂位！最新話題「自助吧吃到飽」夯店來了，美味主餐420元起即享豐富自助吧吃到飽，義大利麵、燉飯與披薩任你點，炸雞翅、香檸雞柳到脆薯，手作法棍、辣醬烤雞翅等熟食到大牌冰淇淋統統能暢享。

圖／IG@emmaeating_授權

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高雄左營這間「日落饗宴」是最近開幕不久就爆紅的新餐廳，主打420元起享用自選義式主餐與自助吧，主餐部分有現點現做義大利麵、披薩與燉飯等多種選擇，豐盛自助吧更是錦上添花，沙拉、湯品、異國熟食、酥脆炸物等各式佳餚統統吃到飽，少見的義式烘蛋、獵人燉雞、甜披薩等特色副食也能無限取用。

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還有奶酪、小蛋糕等甜點，以及水果與自製鮮果汁、飲料機、瓶裝汽水等飲料吧，冰淇淋則有COLD STONE和明治等兩大品牌可以暢吃。若不想點主餐，也可單點自助吧，每人380+10%元。此外，目前還有開幕優惠，即日起至6/30，到店內用「88折」。

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圖／日落饗宴提供

瑪格麗特披薩。圖／日落饗宴提供

IGer Emma分享，主餐「米蘭松阪豬蘑菇燉飯」份量十足，脆口松阪豬調味佳；「多洛米蒂迷迭香烤雞義大利麵」的烤腿排外酥內軟，搭配濃稠醬汁很對味。餐檯補菜與收盤子的速度也很快，提供每位顧客舒適且有誠意的用餐體驗。

日落饗宴

地址：高雄市左營區自由三路531號

營業時間：11:00-14:00、17:30-22:00

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