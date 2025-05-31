500元爆吃「8樣金門在地美食」，一日飽到天靈蓋的金門必吃美食攻略！

別懷疑，銅板價在金門也能吃好又吃巧！這回小編用500元走訪八家人氣金門美食，從在地老店到隱藏版小吃，吃遍經典又不失驚喜，簡直是金門人的日常縮影～

金門美食推薦：高明香蕉水

這間位在金湖鎮的老字號飲料店，是許多金門人從學生時期喝到大的記憶。主打經典香蕉水、綠豆椰果等懷舊飲品，甜中帶清涼，尤其夏天來一杯最對味。沒有花俏裝潢，卻有一種濃濃的人情味。

圖/ReadyGo

營業資訊

地址：891金門縣金湖鎮復興路104號

電話：(082)333081

金門美食推薦：淳新高粱蛋捲冰淇淋

藏身在金城老街內的淳新，是在地人推薦的伴手禮店。不只能買到現做蛋捲，還有特別版的高粱冰淇淋蛋捲，酥脆外皮配上淡淡酒香，創意又好吃。老闆還會熱情招待試吃，來一趟絕對不空手而歸。

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營業資訊

地址：893金門縣金城鎮模範街6號

電話：08-231-1389

營業時間：週四至週二 09:00–20:00，週三13:00–19:00

金門美食推薦：遠來興小吃

沙美在地人推薦的早餐熱點，店內招牌餛飩湯加上肉丸、炸魚塊、赤嘴蛤等配料，湯頭鮮甜、料多實在。旁邊還有在地無名油條可搭配，道地的金門早餐組合，連學生和阿兵哥都愛這味。

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營業資訊

地址：890金門縣金沙鎮三民路22巷11號

電話：08-235-2622

營業時間：週五至週三 05:00–13:00（週四休息）

金門美食推薦：永春廣東粥

在金城莒光路上的永春，是在地人和觀光客都願意排隊的粥店。廣東粥燉得稠糊入味，搭配紮實耐嚼的金門油條，味道溫潤不膩，是許多金門人早起的第一站。老店氣氛純樸，暖胃又暖心。

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地址：893金門縣金城鎮莒光路162-2號

電話：08-232-7292

營業時間：每日 06:00–13:30

金門美食推薦：阿亮炸雞

金湖鎮的阿亮炸雞是炸物控的天堂！每日現炸無骨炸雞酥脆多汁，鹹中帶甜，再灑上金門在地限定的甜胡椒粉，香氣逼人。排隊人潮絡繹不絕，老闆娘手腳俐落，是不少人回金門必吃的炸物首選。

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營業資訊

地址：金門縣金湖鎮中正路59-5號

電話：(08)233-2081

營業時間：每日 09:00～19:30

金門美食推薦：金許園

位於山外地區的金許園，主打餡料飽滿的牛肉大餅，餅皮煎得金黃酥香、內餡蔥香濃郁，是在地人推薦的高人氣中式早餐店。除了大餅，也有小米粥、韭菜盒等傳統麵食可選擇，份量實在又平價。

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地址：891金門縣金湖鎮158號

電話：08-233-0201

營業時間：每日 05:00–14:00

金門美食推薦：談天樓

談天樓是一家藏身老屋的甜點店，復古氛圍加上創意料理深受年輕族群喜愛。必吃的酒釀湯圓，酒香溫潤、湯圓Q彈，是金門限定的療癒甜品。芋頭牛奶冰湯圓也相當熱門，來這裡點一碗剛剛好做結尾。

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營業資訊

地址：891金門縣金湖鎮復興路3號

電話：08-233-2766

營業時間：週一至週日 11:00–14:00 / 16:00–19:00（週三休息）

金門美食推薦：進麗小籠包

這家藏在金城巷弄裡的小籠包店，是在地人從小吃到大的味道。每日現包現蒸，內餡使用金門在地豬肉與高麗菜，外皮發麵香氣十足。小籠包皮薄餡多、價格實惠，搭配特製沾醬更是銷魂。

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營業資訊

地址：893金門縣金城鎮光前路34號

電話：08-232-9258

營業時間：每日 07:00–13:00 / 16:10–19:00

這樣一路吃下來總共花了505元，竟然能吃滿八樣道地金門美食，不只吃飽還充滿驚喜，根本就是銅板美食天堂！有機會來金門，記得帶著這份清單，一起挑戰500元爆吃之旅吧！

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