追淚季來啦！「藍眼淚」哪裡看？馬祖賞淚行程推薦給你

【文・KKday旅遊生活誌】

馬祖藍眼淚追淚季來啦！每年春夏之交，馬祖就會搖身一變成為夢幻仙境，最具代表性的自然奇景「藍眼淚」，不只被CNN列為世界15大自然奇觀，也是超多旅人心中最想捕捉的神秘藍光！

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這片如夢似幻的藍色微光，其實是一種夜光蟲在海浪翻湧時閃爍的自然現象，運氣好的話，不只海岸邊閃爍不停，有時連腳邊沙灘走過都能踩出「藍色腳印」，真的美到讓人屏息！

觀賞藍眼淚地點

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想順利追到藍眼淚，可不能靠運氣！從每年4月到6月是藍眼淚的高峰期，最佳觀賞時間大約是晚上八點後，得避開大風、滿月和雨天，才能大大提升遇見的機率。

至於在哪裡追淚最有機會？像是南竿的津沙、鐵板沙灘、北竿的芹壁村海域，還有東引和莒光也都有機會看到藍光閃爍。

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編輯也幫大家整理了一些可以觀賞馬祖藍眼淚的地點，各位可以參考看看：

北竿：白沙沙灘、坂里沙灘、馬鼻灣、橋仔沙灘、塘后沙灘、08據點

東引：中柱提、中柱港、感恩亭、北澳

南竿：津沙沙灘、鐵堡、北海坑道、山隴澳口、珠螺灣

莒光：坤坵沙灘、青帆港、菜埔澳、猛澳港、大埔石刻海灘、神秘小海灣、福正沙灘

藍眼淚行程

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馬祖藍眼淚生態館

每個到馬祖的旅客，想必都很想親眼目睹藍眼淚奇景，但要看到這個世界15大奇景之一的美麗景觀可遇不可求！但是在藍眼淚生態館裡，因為有海洋大學高超培育技術，全年都可以看到藍眼淚！

遊客可以通過近距離觸摸體驗、夢幻度百分百的4D環繞虛擬實境劇場，還有導覽員的超專業解說，讓大朋友小朋友，都能感受藍眼淚的魅力！來一趟藍眼淚生態館，這絕對是讓人難以忘懷的親子活動。

北海坑道搖櫓船

想要在馬祖海邊看到藍眼淚，首先要避免光害干擾，還得有海流、潮汐、風向等天時地利的配合，才能一睹夢幻絕景，但小編提供一個內行門道：在南竿北海坑道這個馬祖超熱門的戰地景點內，見到藍眼淚的機率，可是比海岸高很多啊！

想像在坑道裡，藍眼淚在水下閃著迷離的藍色光芒，而你坐在搖櫓船上，跟著飄舞的藍色小精搖盪前行，簡直是夢幻到不能再夢幻的秘境體驗！

北海坑道獨木舟

在北海坑道這個內行秘境裡頭，看著藍眼淚映在水面上，甚至為鬼斧神工的坑道，染上一層夢一般的奇幻藍光，除了搭乘搖櫓船之外，你也可以選擇滑獨木舟！

在靜謐神秘、有著藍眼淚光芒的花崗岩壁水道內，沒有洶湧波濤，滑獨木舟非常安全。在這裡能繞行一圈大約半小時左右，能感受全然不一樣的色彩聲響與空間感，還可能遇上夢幻藍眼淚，絕對推薦來體驗一場難忘的探險之旅！

觀賞藍眼淚注意事項？

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追藍眼淚多在夜晚無光害的海邊，由於夜間視線不佳，務必注意安全。除了攜帶手電筒、防蚊液，穿戴長袖衣物、防滑鞋之外，也避免單獨行動，不隨意去危險地段追淚。為防影響其他觀淚者，靠近海水須關閉手電筒，攝影時也要關閉閃光。

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