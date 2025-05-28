高雄也吃得到「香蘭甜糕」了！泰國傳統甜點太涮嘴　經典香蘭葉領軍3種口味「12顆只要60元」

吃泰國甜點免出國！人在高雄也能吃到泰國「香蘭甜糕」了，不光有道地口味，就連價格也十分親民，一份12顆只要60元，網友嘗鮮後分享「剛起鍋時好香」、「QQ香香的」。

圖／葉綠素泰國香蘭糕粉專

泰國傳統甜點「香蘭甜糕」以香蘭葉調味，帶有獨特清香，加上天然的翠綠原色格外吸睛。除了在台北能吃到外，高雄鳳山這間「葉綠素香蘭甜糕」同樣吸引在地人嘗鮮，不用花機票錢也能就近品嘗東南亞風味甜點，有香蘭葉、泰式茶和巧克力3種口味，口感Q軟，讓人吃了會一個接一個停不下來。

圖／葉綠素泰國香蘭糕粉專

圖／葉綠素泰國香蘭糕粉專

圖／葉綠素泰國香蘭糕粉專

一份香蘭甜糕60元有12顆，口味還可自由混搭，甜而不膩。不論是在泰國吃過想回味還是沒吃過想嘗鮮都值得試看看。

葉綠素香蘭甜糕

地址：高雄市鳳山區青年路二段214號

營業時間：13:00-18:30（公休日可見粉專貼文）

粉絲專頁：https://reurl.cc/K8zxeR