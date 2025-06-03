到一家藥局吃湯圓！再不吃就快要失傳了 老字號眷村美味 現場吃一定要加蛋

寫在造訪一家藥局湯圓甜酒釀之前

每年到了冬至或是元宵節的時候，舉凡超商、大賣場或是各家甜品店、挫冰店湯圓可以說是被客人一掃而空或是發生大排長龍的情形，但我自己就是不太喜歡排隊的人，於是就在避開大節日的時候造訪，這外頭看似完全不起眼，去有著濃濃眷村風味的甜酒釀湯圓，很推薦大家下一次在過節之前就直接先來這裡買一罐大罐的甜酒釀回家，在家也可以享受到到底的甜湯圓，而鹹湯圓的話我還是喜歡好下去煮的版本，今天就帶大家來到一家藥局吃湯圓。

一家藥局湯圓甜酒釀環境

老闆說他已經年紀大了沒有辦法在過年過節的時候應付大量的人潮，所以每次他都直接拉下鐵門公休，別看它的器材10分簡簡單單，裏頭可是蘊藏了幾10年的經驗跟功夫。

簡單布置沒有華麗與刻意的裝潢，這裡的選項也只有兩種花生跟芝麻，加蛋不加蛋而已，完全不會選擇障礙。

一家藥局湯圓甜酒釀菜單

在什麼物價都飆漲的時代，老闆依舊以平實不到百元的價格讓大家可以吃個幸福吃個溫暖，要買甜酒釀的話就直接買一罐回家吧。

品嘗在一家藥局湯圓甜酒釀

每次來到這裡吃到的都是老闆每天用粿脆現包的，一開始只有芝麻口味後來是因為客人大量敲碗才加入了花生口味，過節前買一盒回家屯著，比起在超市買那些機器大量製作冷凍的吃起來的口感截然不同，稍微帶一些黏口卻很Q的外皮只有現場吃才能得到100%的感受。

奉勸大家來到這裡不要懷疑一定要加蛋才夠味，我選擇了兩種口味一次享受，經過現場烹煮的甜酒釀酒味已經有稍微蒸發了一些，但是那依靠時間發酵出來的香味可以說是非常地迷人且無法複製，如果硬要選一個的話我非常喜歡芝麻帶來的香氣，因為他跟蛋花結合在一起的醇濃感，讓人很難有什麼能挑剔的。

造訪一家藥局湯圓甜酒釀後記

隨著科技發達的年代，這些因為非常的費工費時的食物，也漸漸的隨著製作者的年紀越來越大，找不到接班人的情況下，非常有可能在未來就會消失在我們的生活之中，老闆說他再做也不知道能做幾年，奉勸大家如果想要品嘗的話真的是儘早，去之前如果能打電話確認營業的時間比較不容易撲空，畢竟是手工包製的每天能制作的量非常有限，賣完就是下次請早了，但以前這裡真的是一家幫大家抓藥的藥局，後來才轉型成了賣甜酒釀跟眷村味的湯圓，完全就是在內惟之中的隱藏版在地人最愛。

一家藥局湯圓甜酒釀

地址：高雄市鼓山區鼓山三路108-12號。

電話：07-5821154。

營業時間：09：00 – 21：00(或售完為止，建議先打電話以免撲空)。

文章來源：斑斑美食生活圈 FB：斑斑美食生活圈

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