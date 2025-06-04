黃埔新村吃冰好選擇！「雪酪布丁」三種享受　露營風+和室風很好拍

寫在造訪榕樹下璞味綿綿冰鳳山店之前

每次走進黃埔新村都可以有新的發現，而且現在不管是平日還是假日，雖然看起來被人潮沒有這麼擁擠，但觀察得到進駐在裡頭的商家生意都還蠻不錯的，榕樹下璞味綿綿冰來自台南插旗高雄第一站就在這裡，但所有的冰體都是在這裡去製作，衛生安全全都看得見，加上這裡是寵物友善及親子友善店，要帶著家裡的小朋友或是毛小孩一起來都不用擔心，搭乘橘線捷運至O13大東站騎著UBIKE來完全不用找停車位超輕鬆。

榕樹下璞味綿綿冰鳳山店環境

這裡進駐的店家幾乎都保留了原始的屋頂主結構，但都有在做防水跟加強，讓這裡不管風吹日曬都不怕，而且這一間老宅的採光也相當的好，怎麼拍都漂亮，所有的冰品放在冰箱裡保鮮，看起來乾乾淨淨的，

座位的配置上兩人桌跟四人桌都有，有比較偏露營風的座位，一旁也有像是日式和式的座位，運氣好的時候還可以遇到店狗出來跟你打招呼，他們的櫥窗也像是電視上的哆啦A夢一樣，外面拍裡面拍都可以拍不停。

榕樹下璞味綿綿冰鳳山店菜單

品嘗在榕樹下璞味綿綿冰鳳山店

璞味 雪酪布丁（檸檬）

不管走到哪裡只要菜單上面有布丁就會很想要點來吃吃看，而且因為是綿綿冰店所以可以選擇雪酪布丁，除了珍珠之外還可以自選一球的綿綿冰，而因為有焦糖的關係，我選擇了超級消暑清爽的檸檬口味來做搭配，顏色上也是很漂亮，他們的布丁走一個較為扎實，但卻是軟硬度適中的口感，沒有太多鮮奶油的味道，蛋香味也有展現出來，焦糖跟著檸檬綿綿冰一塊吃好好吃，珍珠的口感也是好像以前傳統市場那樣的QQ，真的是一種商品三種享受。

綿綿冰三球（蔓越莓、奇異果、杏仁）

他們每天供應的口味都不太一樣所以每次來都可以吃到不同的組合，加上黑板上面偶爾還會出現隱藏版的口味（N訪有吃到超限定版麻辣牛奶口味），但這次拍攝的時候其實也是很天人交戰，最後才選擇了三種完全不一樣路數的蔓越莓、奇異果、杏仁，粉紅色的蔓越莓長得真的很像草莓口味，裡面帶著一些碎碎的果乾吃起來非常的清爽，奇異果是金黃色的吃起來的酸度也非常的夠，不是那種刻意加糖吃起來會口渴的。

最後是我覺得今天最驚豔跟味道都相當溫純，只差沒有撒上一家油條的碎屑了，而且這裡的綿綿冰沒有添加人工香料跟乳化劑，吃完之後不會有那種越吃越口渴的感覺，真的是透心涼之餘，更吃得放心又安心，尤其是家裡有小孩的朋友們，可以放手給他們吃。

造訪榕樹下璞味綿綿冰鳳山店後記

每次走進黃埔新村都會有不同驚喜跟發現，雖然今年的高雄已經進入了清明假期還是有一點入夜之後涼涼的，但吃冰不分春夏秋冬，就算是選擇豆花或者是仙草凍也都可以搭配一球綿綿冰，加上他們每天都很用心地製作每一種口味，就算一次吃上三球也不會有膩口的感覺，接下來的芒果季也即將到來，我也很期待下次來可以吃到各種不一樣新奇的研發，吃完之後也可以在附近逛逛，如果覺得假日駁二人擠人，可以來黃埔新村走跳。

地址：高雄市鳳山區黃埔新村西四巷38號。

電話：07-7193040。

營業時間：週四至週二 11：00 – 21：00或賣完為止 每週三公休

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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