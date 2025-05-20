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鹽埕寶藏店全曝光！「羅PD」滿意到不行　陪沈團帶路挖神級美食　「這款甜品」讓他超驚豔

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／陪沈團粉專
圖／陪沈團粉專

高雄鹽埕美食太強了！夯到來台開見面會的韓綜名導「羅PD」與人氣美食YouTuber「陪沈團」強強聯手，開箱高雄美食引發網友熱議，「這道甜品」更是神到讓羅PD瞪大雙眼，強推要韓國人「都給我來吃」。

令「羅PD」滿意到不行！美食YouTuber「陪沈團」最新影片吸引網友眼球，請到韓綜名導「羅PD」一同走跳鹽埕大嗑在地美食。第一家走進市場，來到開業50年的「姐妹老五冷飲早餐店」，開吃台人常見早餐組合「豆漿+漢堡」，大讚漢堡營養滿分，一套吃完就很滿足。接著，第二家去到「山壹旗魚食製所」，不僅直呼黑輪口感Q彈到讓他驚豔，搭配「金桔醬」吃更銷魂更解膩。

圖／摘自陪沈團粉專
圖／摘自陪沈團粉專

圖／東美鹽埕總店粉專
圖／東美鹽埕總店粉專

而甜品部分，陪沈團和羅PD來到人氣老店「東美鹽埕總店」，鋪滿紅豆的「杏仁布丁」直接成為羅PD的心頭好，能吃到草木香氣，讓他邊聊邊吃停不下來。後面則由陪沈團親訪「陳家豬肉麵」、「巴堂蜂蜜蛋糕」、「香茗茶行」等10家美食，並總結「鹽埕真的是有非常多美食的地方」，不論是看演唱會還是高雄旅遊，都很值得排進行程，來趟味蕾的美妙之旅。

不少網友看完分享後，紛紛留言回應「感覺這集後，不只駁二，連鹽埕老街都要充滿韓國人了」、「高雄鹽埕寶藏店都被挖出來啦」、「羅PD這集是真的發自內心在幸福」。

圖／陪沈團粉專
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