「山那邊的市集」神山部落登場 每周末至端午連假 來聽音樂、玩手作、逛市集

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）「2025山那邊的市集」自05/17起每周末一路到端午連假，於屏東霧臺鄉神山部落風雨球場盛大展開！活動集結轄內優質攤商、部落職人手作與實力派歌手邀請遊客一起來到山那邊，讓音樂、文化與手作陪您渡過悠閒假日時光！

▲「山那邊的市集」神山場集結25攤精選業者，帶給遊客優質商品。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「山那邊的市集」神山場每週末精選超過25家部落特色攤商，從原民手工藝、風味小吃到文化商品，帶您一站式體驗部落的生活與創意。此外，每日更安排精彩舞台展演，由在地原住民歌手、樂團以原聲天籟陪伴大家度過。

活動日10:00、13:00還有免費限量手作 DIY 體驗活動各50名，民眾可於現場至服務台報名。每週主題不同，從琉璃串珠、花環編織到小米束製作，每項體驗皆由部落職人親自指導，讓遊客在山林中動手創作、感受文化脈動。

▲「山那邊的市集」邀請在地原民歌手，以歌聲陪伴遊客度過周末。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

為鼓勵大家走訪不同場次，也推出「賓果連連看」趣味挑戰，只要在市集完成拍照打卡、參與 DIY、購買在地好物等任務，集滿一條賓果線即可至服務台兌換限量好禮，邊玩邊收集，驚喜不斷！除此之外，神山場還規劃了結合部落刺繡工法意象的打卡牆，除增進民眾對原民刺繡文化的認識，還能留下與神山部落的專屬回憶。

▲神山部落廚藝學校：遊客可在族人帶領下採摘野菜，親自料理並享用從產地到餐桌的原味美食。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處簡慶發處長表示，「2025山那邊的市集」主打放慢腳步、感受山林的療癒力量。霧臺神山部落素有「月亮的故鄉」之稱，這裡的美景、文化與人情值得大家用心體會，更是全台首創「部落廚藝學校」的發源地，歡迎大家預約一趟部落廚藝學校之旅，從採摘部落野菜、在族人引導下親手料理，到享用從產地到餐桌的原鄉美食，讓週末不只是放假，而是一場五感全開的文化旅程！

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