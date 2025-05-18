澎湖這間吃到飽很狂！海鮮、肉肉吃到飽，「胡椒鳳螺、口袋餅」也能無限嗑

當澎湖花火節遇上史努比和查理布朗這可一定要追上。當地朋友更有超狂吃到飽要推薦給大家！！

澎湖花火節時間

即日起到7月29日為止

搶先看震撼煙火跟吃到飽推薦

關於史努比景點在哪？

澎湖的年度盛事就是這花火節加上這75周年的史努比聯名無人機秀，還有景點打卡拍照的史努比大公仔也是必追！

說到景點⋯⋯摩西分海、山水沙灘、風櫃洞、玄武岩、二崁聚落等知名景點也是要去走馬看花一下！

小希臘

山水沙灘

摩西分海

玄武岩

閉鎖陣地、觀音亭、小希臘、跨海大橋今年是必去！為何？因為，這幾個有大大的史努比可以拍照留念！

然後，長達１０分鐘多鐘的煙火秀由頭至尾都非常震撼，還有史努比跟查理布朗串場！

話說，這澎湖花火要看，景點要玩⋯⋯除了找住的，這吃的也很重要，但好吃的也一定要吃！！但，想吃餐廳怕踩雷？

那來這間就對了！在地朋友推薦的超狂吃到飽，鮮蚵、蝦子、螃蟹、小卷、肉片、鳳螺、肉排等多種食材讓你盡情吃到爽！

要找到一間環境舒適、不想人擠人、又想看煙火也想賞海景的餐廳，我覺得澎島之星會是我的首選！

在地同樣的燒烤吃到飽真的不少⋯⋯但對味的、高ＣＰ的，選項多的真的不多。

就像我在地朋友說的，大多都是觀光客在吃的⋯⋯今天推薦這間澎島之星，就是在地的朋友也會吃的吃到飽！真的是在地朋友帶路，也教了我一些隱藏版吃法，這我不介紹真的對不起自己！

夕陽超美⋯⋯

澎島之星

店址：澎湖縣馬公市漁隆路50號3樓

電話：0903-839137

營業時間：17:30-23:30

澎島之星 消費方式

對了！現在消費出示我的文章，就能一個人折抵50元，再送你一隻大草蝦 !

澎島之星海鮮燒烤550元吃到飽還不收服務費。能賞無敵海景，也能遙望煙火⋯⋯

直火燒烤，想吃什麼烤什麼。

食尚玩家推薦過的好店

自助吧有熱食有冷食、有飲料也有冰淇淋⋯⋯

在地的小卷麵線、黑糖糕、風茹茶、在地最青的海鮮這邊都是讓你爽爽嗑！

他們也有付費的單點龍蝦、蝦蛄、草蝦跟牛小排，對自己好一點，想吃什麼就點什麼！但說真的當地有些吃到飽，就是只有主推海鮮，且都是一些吃不飽或者是不討喜的食材⋯⋯不吃海鮮的人怎麼辦？

這裡有醃過的豬肉片、肉排、小雞腿、雞翅、雞心、鹹豬肉，滿足不敢吃海鮮或是海陸通吃的朋友！

不會烤現場服務人員會簡單教學！

換烤網的速度也很快！這個很加分！！

他們的單點我個人也很推！無論是龍蝦、蝦蛄、草蝦還有牛小排口感都極佳。

而自助區的肉片是鮮嫩好吃的⋯⋯肋排也越啃越香⋯⋯

海鮮夠青！肉也好吃！

再來鮮魚跟魚下巴也是人氣王！但我對魚比較沒興趣⋯⋯熱食區我推薦吃小卷米粉、燉飯跟義大利麵。

薯條、雞塊也是孩子的最愛。黑糖糕也是當地名產，孩子狂吃。

他們的風茹茶我覺得是順口的，也是無限喝的！

再來我就要來介紹店家介紹的隱藏版，首先是這個⋯⋯

澎島之星 隱藏版吃法

胡椒鳳螺

拿差不多一盤量的風螺，放在小鐵鍋，撒上自助區的胡椒，再加點水再攪拌一下，蓋上鍋子放上烤網，等待他滾就能吃了⋯⋯

味道很足，這個吃個兩輪就回本了。

口袋餅

再來就是去自助吧，拿個黑胡椒大餅將大餅烤至焦香，將大餅其中一向用剪刀剪開。

就像一個口袋一樣，看是要裏頭放肉片，還是鹹豬肉或是香腸給他塞的滿滿的。

一口咬下⋯⋯就是另類的口袋餅。

超好吃！超涮嘴的啦！女兒跟我狂嗑好幾個。

鮮蚵也是吃到飽⋯⋯不會烤服務人員會幫烤，超貼心的啦！

澎島之星我不敢說他是在地最好吃的，但我可以保證他的東西對得起它的價格，一個人吃到飽才550元！（秀出我的文章還可以１個人折抵５０，再送你一隻大草蝦）

還不揪家人朋友來澎湖看花火、吃到飽！

這次的煙火跟史努比無人機，真的是值得來澎湖一看，喜愛喜努比的朋友更是不能放過！

找吃的就是澎島之星無誤，一定要放在口袋名單！這可是少見的海景、煙火餐廳。

用餐環境舒適寬敞，服務也親切。

遠眺煙火不用跑太遠，也不用人擠人。

這裡吃大餐，看花火賞海景就是爽，更因為好吃便宜所以我推薦！澎島之星讓你從傍晚夯到凌晨!

店址：澎湖縣馬公市漁隆路50號3樓

電話：0903-839137

營業時間：17:30-23:30

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文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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